Neşeli günler

Engin Ardıç / Sabah

Ana muhalefetin sopası kırık bayrağı, yavaş yavaş Bay Kemal'in elinden Bayan Meral'e geçiyor gibidir.

Bu da, Batı'nın "Kemal uyduramadık Meral verelim" yaklaşımına uygundur. Bir de böyle deneyecekler.

Bay Kemal, emirle İyi Parti'ye gönderdiği on beş askerini geri çekmeyecekmiş, fakat "mağdur olmamaları için" seçimde gene CHP'den aday gösterecekmiş... Seçmen de bunu yutacak.

Meral Hanım grup mrup dinlemiyor (çünkü Bay Kemal'e asla güvenilmez, bugün ak dediğine yarın kara der), ille de 100 bin imzayı istiyor. Sağlamcı.

Bunun için altı günü var, 4 Mayıs-9 Mayıs arası... Bunun iki günü de hafta sonu tatili... Birer devlet dairesi olan ilçe seçim kurulları açık mı kapalı mı?

Kalıyor dört iş günü.

Dört günde yüz bin kişi seferber edilecek.

Doğu Perinçek de dört günde bir milyon imzayı bulacak (biri hazır, Müjdat Gezen verecekmiş, çünkü çok eski arkadaşıymış.)

Temel Karamollaoğlu daha alçakgönüllü, o yalnızca 500 bin imzayla yetinecekmiş (son seçimde aldığı oy adedi 325 bin 947...)

Eh, orada da Abdullah Gül'ün imzası çantada keklik!

Bu hafta çok neşeli geçecektir.

***

Ana muhalefet dedik... İktidar demedik. Meral Hanım'ın iktidara gelmesi falan sözkonusu değildir.

Oyları nereden alacaktır?

AKP'den değil.

Kürt seçmenden hiç değil.

Bir miktar MHP'den. (Peki, milliyetçi seçmen, Afrin'e girmiş olanlardan niçin yüz çevirsin de genelgeçer laflar eden ablaya yönelsin?)

Esas olarak da "CHP'li küskünlerden"...

Yani İP meclise girebilir, bunun da fazla bir "kıymet-i harbiyesi" yoktur.

Meral Hanım, meclise girebilmiş ya da girememiş partinin "milletvekili olmayan başkanı" olarak kalacaktır.

Bunun da çözümü vardır, en güçlü olduğu yerin bir İP mebusu "emirle demokratik bir şekilde istifa ettirilir", birkaç ay sonra o ilde seçim yenilenir, hanımefendi meclis koltuğuna kavuşur.

Ama garantisi yoktur!

Ya bir de İP meclise hiç girememişse ne halt edeceksiniz?

Karşınızda, seçimde çok kötü madara olmuş, oyları düşmüş ama genel başkanlık koltuğunda taş gibi oturan bir adam olacak... Belki gene bir "kıyak" yapar, askerlerinden bir demokrasi kahramanını istifa ettirir, ablanıza yer açar.

Ana muhalefet liderliği için Kılıçdaroğlu-Akşener yarışını keyifle izleyeceğiz.

Yalnız bu hafta değil, bundan sonraki haftalar ve aylar da neşeli geçecek.