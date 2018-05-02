Engin Ardıç / Sabah

Muhalif basın iyice manyaklaştı, hafta boyunca da sürecek bu... Eminim daha sonra da...

Çaresizlik ve umutsuzluk onları her türlü şaklabanlığı etmek zorunda bırakıyor.

CHP'nin adayı yok. Kılıçdaroğlu "partili olmak zorunda değil" diyerek lafı büsbütün karıştırdı. İşin matrağı, artık Deniz Baykal bile "partili olmayabilir" demiş...

Hafta ortasında tanışacakmışız adayla... Öyle sanıyorlarmış... Ya bugün ya yarın oluyor.

"Bunlar sakın Profesör Aziz Sancar'ı düşünüyor olmasınlar" demiştik, şimdi bir de Profesör Özgür Demirtaş adı ortaya atıldı!

O da kim?

Parlak bir kariyeri falan varmış... Google'a sorduk, elektronik mühendisiymiş. Boğaziçili. Ekonomi de bilirmiş.

Onu CHP'ye Kemal Derviş tavsiye etmiş.

Çıldırtıcı bir aday doğrusu!

CHP'liler "bu hallere mi düştük" diye dövünüp gönül rahatlığıyla çıldırabilirler. Bizce bir sakıncası yoktur.

Bu arada Abdüllatif Şener adlı "solcunun" da adaylık şansı sürüyormuş...

Ekmeleddin Şener ya da Abdüllatif İhsanoğlu.

Çıldırmakla yetinmesinler, duvara da tırmansınlar.

İşin en güzel yanı da şu: CHP adayının kim olacağı konusuyla artık kimse ilgilenmiyor. İşin daha da matrağı, CHP'liler bile ilgilenmiyorlar!

Çünkü meselenin gazı kaçtı.

Muhalif yazarlar bu konuya laf kıtlığında asma budamak amacıyla yaklaşıyorlar.

Halkın gündeminde, Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı meselesi daha fazla önem taşıyor.

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Soytarılar, Meral Hanım'ı "daha fazla parlatabilmek" için de didiniyorlar.

İyi Parti, Demokrat Parti'yle iyi bir ittifak yapmış. "Merkez sağı içine alan" bir ittifakmış bu. "Birlikte yol yürüyeceklermiş"...

Marifet gibi ballandırıyor muhalif basın.

Bu Demokrat Parti nedir?

Gültekin Uysal diye bir başkanı varmış, "tanınmayan aday adayları" listesine keşke CHP onu da katsaydı... Sağdan da oy alırdı işte ne güzel.

Bu Gültekin Uysal, "Türkiye'nin potansiyelini açığa çıkaracakmış" bu ittifakla.

Demokrat Parti'nin son seçimde aldığı oy oranı, yüzde 0.15...

Aldığı oy adedi 69 bin 370...

Bu partiyle ittifak yapsan ne olur, birlikte umreye gitsen ne yazar?

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Bunu bilir bunu söylerim: Dolunay Partisi'ne çok büyük haksızlık ettiler. "Türkiye'yikurtarmakta" ona da önemli görevler düşebilirdi.

Ha, bir de bir herif vardı yahu, parti başkanı, "genel merkezde MKYK toplantısı yapıyorum" ayağından kumar oynatıp mano topluyordu...

Aday olabilirdi!

Ama o kumarcı.

Muhalefetin içler acısı çabaları kumar bile değil.