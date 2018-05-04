Gençlere not: Bir yarışta üç insan

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Erken seçim telaşından gençleri ihmal ettik. Gerçi bu seçimlerde gençlerin ne kadar kritik rol oynayacağını yazacağım. Üzerinde çalışıyorum.

Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir konferansta bir grup genç geldi yanıma. Üniversite öğrencisi. Hayattın bir mücadeleye dönüştüğünü, rekabetin arttığını, yarışa döndüğünü söylediler. ‘Başarılı olmak için kişisel ve mesleki olarak neler yapmamız gerekiyor diye bir soru sordular.

Dedim ki, ‘bir kitap yazmak gerekir bu konuda’. O kadar uzun bir soru. Yine de başlıklarını söyleseniz dediler. Oturduk bir çay içtik. Konuştuk.

Oradaki konuşmamızda bir yarış ve üç insan tipi örneğinden çok etkilendiler. Ben de bu konuşmanın bir kısmını sizinle ve tabi özellikle gençlerle paylaşmak istedim.

BİRİNCİ İNSAN TİPİ: RAKİBİNDEN HIZLI KOŞ

Bu kişi katılacağı yarışı en önde bitirmek için planlar yapar. Sahayı inceler, rakiplerini inceler, sonra kendine bir strateji belirler.

İlk yaptığı şey hızlı koşmak için çok çalışmak, antrenman yapmak, zihnini, bedenini ve ruhunu buna hazırlamaktır. Bunun için emek harcar, çaba harcar, ter döker.

Bu kişi yarışa başladığında uyguladığı tek strateji vardır: Rakibinden hızlı koş.

Başka hiçbir şeye odaklanmaz. Başka hiçbir şey de yapmaz.

İKİNCİ İNSAN TİPİ: RAKİBİNİ ENGELLE

İkinci insan tipi ise yarışı kazanmak için rakiplerine odaklanan insan tipidir. Kim daha hızlı koşuyor, kendinden daha iyi olan hangi rakibi var, ona odaklanır. Yarışta hızlı koşmak için hazırlık yapmak yerine, yarışta rakibini ekarte edecek hileler, oyunlar planlar.

Normal şartlarda yarışa iyi hazırlanan insanları geçemeyeceğini bildiği için, en iyi stratejinin, daha iyi olanı bir şekilde yarıştan düşürmeyi kafasına koyar.

Bu kişinin yarış başladığında uyguladığı tek strateji vardır: Daha iyi olan rakibini düşür.

Bu yüzden koşu esnasında rakibine çelme çakar, yarış dışına çıkması mobing uygular, hakemleri ayarlamaya çalışır, sonunda ‘büyü!’ bile yaptırır. Yarışa iyi hazırlanan kişi düşütü mü kendisi yarışı kazanmış olur. Bu insan tipine ‘kifayetsiz muhteris’ denir.

ÜÇÜNCÜ İNSAN TİPİ: İKİNCİ OL, RAHAT ET

Bu yarış, hakkıyla mücadeleye edenlerle, kifayetsiz olduğu halde rakibini düşürerek yarışı önde tamamlamaya çalışanların kavgasına sahne olur.

Lakin bir insan tipi daha vardır bu yarışta. O da iddiası ve yeteneği olmadığı için güçten yana olan ve birincinin yanında ikinci olmayı tercih eden insan tipidir.

Yarış esnasında yaptığı tek şey, birinci olanı kollamaktır. Kim birinci olursa, ikinci olarak onun yanından yer alır. Onun için, bileğinin hakkıyla birinci olanla, rakibine tuzak kurup birinci olan arasında fark yoktur. Gördüğü haksızlığa, hileye, çelmeye ses çıkarmaz. Onun için önemli olan birincinin yanında ikinci olmaktır.

BİLEĞİNİN HAKKIYLA KAZANAN GENÇLER UMUDUMUZ

Hayat yarışında başka farklı tipler de görebilirsiniz. Mesela sadece yarışmak için yarışa katılan, iddiası olmayan, üçüncü de, sonuncu da olsa dert etmeyen insanlar. Bunlar yarışın kaderini etkilemezler.

Bir yarış varsa, bir mücadele varsa birinci insan tipi olun gençler. Çok çalışın, kendinizi yetiştirin, güçlenin. Sadece bedeninizi değil, ruhunuzu, aklınızı ve kalbinizi de bu yarışa hazırlayın.

Aklınızla, daha iyi nasıl koşacağınızı tespit edin, araştırma yapın, bilimsel veri toplayın.

Ruhunuzla, bu yarışın anlamını, felsefesini kavrayın, kendinizi buna motive edin.

Kalbinizle, yarışta adil olmayı, dürüst olmayı, hakkaniyetli olmayı ve vicdanlı olmayı öğrenin.

Ne rakibinize kumpas kurun, kambura yatın, sinsi tuzaklar kurun ne de birincinin yanına sığınıp ikinci olun.

Bu ülke, bileğinin hakkı, aklının, ruhunun ve kalbinin gücüyle yarışlar kazanan gençlerin omuzunda yükselecektir. Buna eminim. Umudumuz sizsiniz.