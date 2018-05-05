Engin Ardıç / Sabah

Boşverin Muharrem'i falan da ben size daha eğlenceli bir şey anlatayım...

Muharrem eski bir fizik öğretmeni, kurslarda da ders verirmiş.

Bu "başarı öyküsüyle" ve "ekonomiden anlamasıyla" bakalım CHP'nin yüzde 25 "barajını" geçer mi?

"Herkesi" kucaklar mı? Bana hiç bulaşmasın.

Kılıçdaroğlu'nun köşe yazarlarından akıl almasına güvenip "harcamak istiyorsan Muharrem'i aday göster" demiştik, dinledi galiba sözümüzü!

Pek öyle "çıldırtıcı" bir yanını da göremedik ya, birtakım hergeleler sanki Muharrem "adaylığı değil de cumhurbaşkanlığını kazanmış" gibi bir hava estiriyorlar. Bunu "günün nesi" yapalım?

Bu işin zararı Meral Hanım'a dokunur, CHP seçmeninden "Kemalist kesimin" o tarafa kayması artık zordur.

Meral Hanım'la hangi konuda yarışa girecek? "Sen mi Tayyip'ten daha fazla nefret ediyorsun, yoksa ben mi" yarışına...

Muharrem Yüce Divan'a otobüs seferleri düzenleyecekti, Meral Hanım helikopter mi kaldıracak?

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Eğlence şurada: Yüksek Seçim Kurulu dört adayın başvurusunu kabul etti, bunların işleri yüz bin imzaya yani üç nalla bir ata kaldı, biliyorsunuz.

Bunlar Akşener, Perinçek, Karamollaoğlu, bir de Vecdet Öz diye birisi.

Fakat bu arada üç kişiyi de reddetmiş.

Necdet Can... Selami Karagöz...

Bülent Gürkut...

Kim bunlar?

Kamuoyu da bilmiyor, biz de bilmiyoruz.

Başkan adayı olsalardı yüz bin imzaya nasıl ulaşırlardı, Allah bilir.

Başkan adayı olarak "halka ne söylerlerdi", o da belirsiz.

Adaylıkları, "bilgi ve belge eksikliği nedeniyle" reddedilmiş...

Cumhurbaşkanı olmak istiyorlar ama daha başvuru için hangi belgeleri biraraya getirmeleri gerektiğinden haberleri yok!

Demokrasi ne güzel şey, değil mi?

Keşke "geceleri mezarlıkta ağlayan kız" da koysaydı adaylığını... Kalıbımı basarım bunlardan daha fazla oy alırdı.

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Günün solcusu

Günün solcusu "BÜTÜN ülkücü kardeşlerime sesleniyorum..."

Kemal Kılıçdaroğlu

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Günün komedi filmi

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP'den ayrılarak CHP'ye geçen ülkücülere rozet taktı. Salonda 'faşizme karşı omuz omuza' sloganı atıldı." Gazetelerden...