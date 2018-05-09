09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:03Güneş 05:46Öğle 13:07İkindi 16:59Akşam 20:15Yatsı 21:51
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 99.364 -1.49
  • Altın: 182,998 1.47
  • Dolar: 4,3123 1.31
  • Euro: 5,1228 0.86

İslamofobia işte böyle bir şey

» »
Sibel Eraslan

Yazar Pascal Brucner kaleme almış... Bildiri, La Parisien'de yayımlandığında altında 300 imza vardı... Eski Cumhurbaşkanlarından Sarkozy ve üç eski başbakan da imzacıları arasındaydı. Yahudi ve Hristiyan cemaatlerinin temsilcileri de bu bildiriyi imzalamışlardı... 

Bildiri Kur'anı Kerim'den Yahudi karşıtı ayetlerin çıkartılmasıyla ilgiliydi. Avrupa basınında ''Yahudi düşmanlığını önleme manifestosu'' olarak yer alsa da aslında bildirinin asıl işlevi, "İslam nefreti"ne dairdi. Çünkü Yahudi düşmanlığını önlemeyi hedefleyen değil de İslam'ı ve Müslümanları potansiyel suçlu ilan etmeyi hedefleyen bir metindi...  

Kur'an-ı Kerim'i ve Müslümanları hedef gösteren bu çirkin bildiriye ilk tepki Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Numan Kurtulmuş'tan geldi... Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması talebini ''barbarlık ve sapkınlık'' olarak niteleyen Kurtulmuş, ülke yönetimindekilerin de aynı nefret diliyle bütünleşerek imza verişlerini ise ayrıca endişe verici bulduğunu beyan ediyor. Bildirinin ''faşistçe'' kaleme alındığının altını çiziyor... 

Yaşlı bir musevi hanımın öldürülmesiyle birlikte yeniden başlayan tartışmalar Fransa'daki uzun ve yüklü hesaplaşmanın bilançosunu yine Müslümanlara kesti... Fransa, kuzey Afrika'daki utanç verici sömürgeci geçmişinden ve bunun yol açtığı ağır suçluluk psikolojisinden bir türlü kurtulamıyor. Halen Müslüman Fransızlara ve Cezayirlilere göçmenlere uygulanan dışlayıcı politikalar ve iç siyasette yükselen ırkçılık Fransa'nın açmazlarından. Bu rijit yaklaşım başkent Paris dahil tüm şehirlerde Müslüman gettoların oluşmasına sebep oldu... Yoksulluk ve işsizlik de dışlanmaya eklenince ''yabancılık'' Fransa için aşılması güç bir muhalefet olarak gün geçtikçe büyüyor. 

Fransa'da Yahudi ve Ermeni lobileri çok güçlü, yoksullar, müslümanlar ve esmerlere karşı yürütülen ''Beyaz Fransa''cılık söz konusu olduğunda bu ana akım politikaya en ciddi desteği verenler de yahudi ve hristiyan topluluklar... Müslümanı ''potansiyel suçlu'', Kur'an-ı Kerim'i ise ''potansiyel suç kitabı'' olarak gören bu bakış, kendi uyguladığı şiddete karşı, ne yazık ki, kör ve bağnaz... Nitekim, Nisan ayının ortalarında Toulouse'ta Müslüman bir çiftin yeni doğan oğullarına nüfus cüzdanı çıkartırken talep ettikleri ''Cihat'' ismini kabul etmeyen Nüfus Müdürlüğü, çocuğun ismini ancak "Cahit" olarak değiştirildikten sonra kabul etmişti. Daha evvel de "cihat ayetleri" ile ilgili olarak yapılan tartışmalarda İslam dini şiddet üzerinden eleştiriliyordu... 

*** 

Bugünün ''vekalet savaşları''nda boy gösteren terör örgütü DAEŞ, İslam aleminden hiçbir surette destek görmüyor. Buna rağmen dünyada hali hazırda aktif savaş koordinatlarında kullanılan silah teçhizatlanmasının menşei bellidir. Atom bombası başta olmak üzere nükleer silah ve biyolojik savaş teknikleri, Fransa'nın da içinde olduğu "çağdaş", "barışsever" Batı dünyasının elindedir! Şiddet suçlusu arıyorsa Batı aynaya baksın... 

*** 

Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür. Bir ders kitabı veya siyasal doktrin tezi ya da edebiyat değildir. İnsanlar onu değiştiremez. Tahrifat üzerinden gelen kendi geçmişlerini, Müslümanlara dayatamazlar... 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri