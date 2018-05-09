09 Mayıs 2018 Çarşamba24 Şaban 1439
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HER ŞEY DEĞİŞİR, CHP DEĞİŞMEZ-2 Beyaz Türklerin partisi!

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Aziz Üstel

Demokratik ülkelerde, yani habire darbe, muhtıra, andıçlarla düzeni kesilmeyen ülkelerde toplumun yoksul, emekçi, geri kalmış kesimleri sol partilere oy verir. Çünkü sosyalist ya da sosyal demokrat partiler kapitalizmle daha iyi mücadele ederler. Sendikalaşmayı, örgütlenmeyi, toplumsal özgürlükleri, eğitim-öğretim hakkını ve halkların kardeşliğini savunurlar. 

Gelin görün ki, Türkiye'de 'sol parti' olarak tanımlanan CHP bunların hiçbirini savunmaz. CHP sol parti özelliklerinin hiçbirini taşımadığı gibi, bunlarla ilgili politikalar da üretemez. 

Deniz Baykal döneminde parti hiçbir sol söylemle meydanlara çıkmamış, bir dönem 'Anadolu solu' gibi garip bir çizgiyi savunmuş, sonra bundan vazgeçmiş, yıllarca sağda siyaset yapan kişiler partiye davet edilmiş. 

Yapılan bütün kamuoyu araştırmaları, CHP'ye oy verdiğini söyleyenlerin oransal çoğunluğunun diğer parti seçmenlerine göre daha varlıklı, daha eğitimli ve daha kentli olduğunu ortaya koymuştur. Muhafazakar-devletçi-tutucu-sağcı ve kapitalist/modern çevrelerin oy verdiği bir parti sol olabilir mi? 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti'ye açılan kapatma davasında da CHP, siyasetin yanında yer alacağına savcının yanında saf tutmuştur. Solcular devlete meydan okuyan, düzenin değişmesini isteyen insanlardır. Oysa CHP yıllardır düzeni, devleti ve ataleti savunuyor. İşte bu nedenledir ki CHP Türkiye'de solcuların değil 'Beyaz Türklerin'partisi olup çıkmıştır. CHP'nin salt seçmenleri değil siyasetçileri de Türkiye'nin seçkin ailelerinden oluşuyor: 

"Gülsün Bilgehan Hanımefendi ki büyükannesi Mevhibe Hanım gibi Hanımefendi bir insan olduğunu hissediyorum, İsmet İnönü'nün torunu olduğu için siyaset yapıyor.

Prof. Dr. Hurşit Güneş Bey, siyasete bileğinin gücüyle girmiş Turan Güneş'in oğlu olduğu için siyasette bulunuyor.

Arasının iyi olmadığı söylenen Prof. Dr. Sencer Ayata da Turan Güneş'in damadı olduğundan siyaset meydanlarında.." (Emre AközSabah Gazetesi) 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin üst kadrolarına taşıdığı Osman Korutürk, İttihat Terakki'nin önde gelen isimlerinden, Cumhuriyetin kurucu kadrosunda da yer almış Salah Cimcöz'ün torunu, 6. CB Fahri Korutürk'ün de oğludur. 

CHP bir İstanbul/Ankara aileler koalisyonu gibidir. Partililerin tanımadığı, partilileri tanımayan bir kişinin Genel Başkan Yardımcısı seçilmesi nasıl açıklanabilir? 

Herhalde halkçılık ya da solculukla değil! 

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