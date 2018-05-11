Demek ki, ‘olmaz’ olmazmış

Yusuf Ziya Cömert / Karar Gazetesi

Enver İbrahim, nasıl bir adamdır? Şu anda bilmiyorum. Çünkü takip etmiyorum. Eskiden sorulsaydı, 20-30 yıl önce, hiç teklemeden ‘iyi adamdır’ derdim.

Kimdir Enver İbrahim?

Malezyalı bir siyasetçidir.

80’lerden beri biliyorum bu ismi.

O zamanlar Müslümanların çıkardığı İngilizce dergileri, bültenleri iyi takip ederdim.

Makale veya haber çevirir dergilerde yayımlardım. Üç beş kuruş harçlığımı çıkarırdım.

Sonra, Zaman’ın ilk kuruluşunda (1986) Dış Haberler Servisi’nde işe başladım.

Filistin, İsrail, İran-Irak harbi (yani Birinci Körfez Savaşı’ndan önceki Körfez Savaşı) Mısır’daki, Kuzey Afrika’daki, Uzak Asya’daki siyasi hareketler daha çok yoğunlaştığım konulardı.

Enver İbrahim’i o zamanlardan hatırlarım.

İbrahim, Malezya’da İslamcı muhalefetin lideriydi. Onu neredeyse bizdeki 80 öncesinin MTTB başkanlarına benzetiyordum.

Enver İbrahim’i, zihnimde, 90’larda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan şimdiki Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la da eşleştirdiğim olmuştur.

O zamanlar Mahathir Muhammed Malezya’nın Başbakanıydı.

Mahathir’i kimle eşleştirirsin?

Belki Süleyman Demirel’le. Veya ona benzer birileriyle.

Müslüman ülkelerin başındaki tipik seküler siyasetçilerden biri.

Mahathir’i, bilhassa Enver İbrahim’le karşılaştırdığımda, öyle görüyordum.

‘Malezya’nın geleceğinde Enver İbrahim vardır’ diye düşündüğüm sıralarda... Hatta Başbakan Mahathir’in yardımcılığını yaptığı sıralarda... (1995)

İbrahim, birden, ağır, yüz kızartıcı bir fiille itham edildi. (Affedersiniz, livata ile.)

Yargılandı.

Tamam, dedim, adamı bitirdiler.

Mahathir, muhtemelen kendi önünü temizledi.

Zamanla, Mahathir, sıradışı bir siyasi lider profili çizdi.

Malezya’nın ekonomisini düzeltmekle kalmadı, söylemleriyle batının, güçlü ülkelerin çelişkilerine işaret etti.

Bendeki ‘negatif’ Mahathir imajı ‘pozitif’e döndü.

Tam unutmadım, ama zihnimin sakin bir köşesine koydum Enver İbrahim’i.

Mahathir, 1981’den 2003’e kadar, 22 sene başbakanlık yaptıktan sonra kendi kendisini emekliye ayırdı.

Bu arada, Enver İbrahim, siyasette varlığını sürdürdü, bir yandan da çirkin, pis, yargı mevzularıyla uğraştı.

Halkın Adalet Partisi’nin Genel Başkanlığını Enver İbrahim’in eşi Azize Van İsmail yürüttü.

Enver İbrahim 1998’de 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6 sene hapis yattı. Sonra yüksek mahkeme tarafından aklandı. Fakat 2015’te yeniden 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şu an mahkum. Fakat hastanede, tedavi altında.

Son yıllarda, Malezya’nın Başbakanlık koltuğunda Necib Razak oturuyordu. Necip Razak, Devlet Fonu’ndan yaklaşık 700 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanmış, parayı Suudi Arabistan Krallığının kendisine hediye ettiğini söyleyerek iddiaları savuşturmuştu.

Mahathir’le Enver, iki eski rakip, önceki gün yapılan seçimde ‘Umut İttifakı’ oluşturdular.

Enver İbrahim, Malezya halkına Mahathir’e oy verme çağrısı yaptı.

Ve, 1957’den beri ülkeyi yöneten Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO) seçimi kaybetti.

Şimdi, 93 yaşındaki Mahathir Muhammed Başbakan olacak. Daha sonra Başbakanlık koltuğuna İbrahim’in eşi Azize Van oturacak.

Önceki akşam, Enver İbrahim’le Mahathir’in seçimi kazandığını işitince şaşırdım.

Eski dış haberciliklerimi hatırladım. Enver İbrahim haberlerini tercüme ettiğim yılları.

Bir de...

‘Siyasette olmaz, olmaz’ demiştim, gayrı mütecanis ittifakları, muvakkat milletvekili transferlerini anlatırken bu sütunda.

Enver İbrahim, seçimde, kendisini çok aşağılık ithamlarla hapse attıran... Doğrudan ilişkisi yoksa bile, hapse atıldığı dönemde Başbakan olan ve hapse atılmasından siyaseten istifade eden Mahathir Muhammed’le seçim ittifakı kurdu.

Demek ki, olmaz, olmazmış.

Siyaset, tuhaf bir zanaatmış.

Bize göre değilmiş.