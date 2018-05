Bu on beş kişiye oy vermeyin!

Engin Ardıç / Sabah

Bir partiden meclise girip sonra başka bir partiye geçmek hiçbir zaman "makbul" bir davranış sayılmamış, her zaman kınanmıştır.

Seçmene saygısızlıktır, hatta bir tür "siyasi dolandırıcılık" sayılır.

Bunu "mevki ve mansıp" uğruna yaparsanız da sizi kimse bir daha adam yerine koymaz.

Örneğin, CHP'liler, 1977 yılında Güneş Motel'de yürütülen çirkin pazarlık sonucu "bakanlık koltuğu karşılığında" onların tarafına geçen milletvekillerini savunamamışlar, bu hep "Ecevit'in ayıbı" olarak üstlerine yapışmış kalmıştır...

Bu çirkinlik, hani hep "CHP'nin kazandığı" iddia edilen o ünlü 1977 seçimlerinin yarattığı biçimsiz sonuçlarla mümkün olabilmişti. CHP o seçimi kazanmış olsaydı rahatlıkla hükümet kurabilecek ve bu şekilde yerlere düşmeyecekti.

Haaa, partinizle ciddi bir fikir ayrılığına düşersiniz, artık birarada olmanız mümkün değildir, bir "ekip" olarak birkaç arkadaşınızla birlikte ayrılır, yeni bir parti kurarsınız, o zaman başka.

Ama her hal-ü kârda geri dönmezsiniz, değil mi?

1945 yılında İsmet Paşa Celal Bayar'a "vazgeç Celal Bey, geri dön, seni bakan yapacağım, hatta eskisi gibi başbakan bile yaparım" deseydi de Bayar geri dönseydi, onu kimse bir daha ciddiye almazdı.

***

Günümüzde de on beş CHP milletvekili, Kılıçdaroğlu'nun "emriyle" İyi Parti'ye geçti. Şimdi de, gene emirle, geri döndü!

Burada bir "fikir ayrılığı" falan sözkonusu değil. Ortada "ilke" milke yok.

Giderken oldukça şaşkın ve üzgün görünüyorlardı... Bu rezaletin içlerine sinmediği belliydi... Dönünce rahatlamışlar.

Kendini bilen bir insan kendini bu duruma düşürmez.

CHP yönetimi bu insanları bir de utanmadan "demokrasi kahramanı" diye pazarlamaya çalışıyor.

Gerekçesi ne olursa olsun, insan böyle bir manevraya imza atmaz. Bu filmde figüranlık etmez. Kendini kullandırtmaz.

"Siyasi kiralık" olmayı kabullenmez.

Çok üstüne gelirlerse ve bunaltırlarsa, basar partiden istifayı, bağımsız milletvekili olur ama emirle başka partiye geçmez.

CHP, 1977 yılında yaptığı ama utandığı bir manevranın benzerini kırk bir yıl sonra sergilemekten artık utanmadığı gibi, zeytinyağı misali üste çıkarak bununla bir de övünüyor.

Bunlara "seçim garantisi" de verilmiş, emirle yaptıkları işin ödülü ve bedeli olarak, yeniden aday gösterileceklermiş.

Muhterem CHP seçmenleri, bu on beş kişiye oy verecek misiniz?

"Tayyip nefretinden" gözleri hepten kararmamış ve Fetöcü olmayan aklı başında CHP seçmenlerine sesleniyorum...

Bunlar sizinle alay ediyorlar, sineye mi çekeceksiniz?

Gidin Meral Hanım'a mı vereceksiniz kime verecekseniz verin ama bu on beş kişiyi meclise tekrar taşımayın.

Onları bir daha mecliste görmek istemiyoruz.