Evlat Acısı Ve Filistin 2

Cemal Nar / Habervaktim.com

Konuya devam ederken, önce Ramazan ayınızı tebrik ile başlayalım. Allah Teâlâ’nın muhabbetine vesile olsun.

Musibete sabır zor olabilir. Ancak kim Allah Teâlâdan sabır isterse ona sabır verileceğine dair müjdeler vardır. Bir de sabredenlere Allah Teâlânın vereceği mükafatları bilme, sabredebilmenin en büyük yardımcılarındandır. Görüldüğü gibi ilim her yerde ve her zaman azizdir, değerlidir, kazançlıdır.

Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) bir çok hadislerinde ölen çocuklar için “önden gönderilmiş bir şefaatçidir ve ana babalarının ellerinden tutarak onları cennete götürürler.” Demiştir. Şimdi Peygamber Efendimizin (s.a.v) o müjdelerinden bazılarını yazalım:

“Mümin kul, dünya halkı içindeki has sevdiği (evladı) elinden alındığı zaman sabreder ve mükafat umarsa, Allah onun için cennetten aşağı bir mükafata razı olmaz.”

“Buluğa ermemiş üç çocuğu ölen hiçbir Müslüman yoktur ki, o çocuklar onu, cennetin sekiz kapısından karşılamasınlar. O bu kapılardan hangisinden dilerse cennete girer.”

Ebû Saîd radiyallahu anh'dan: Kadınlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki:

- Erkekler senden istifâdede bize galip geldiler. Ne olur bize mahsus bir gün tayin et, de bize özel sohbet et.

Bunun üzerine onlara bir gün tayin etti. O günde gidip onlara vaaz etti. İslâm'ın emir ve yasaklarını bildirdi. Onlara söyledikleri arasında şunlar da vardı:

- İçinizden herhangi bir kadının kendinden önce üç çocuğu ölürse, bunlar onun için ateşe karşı perde olur.

Bir kadın dedi ki:

- Ölen iki olursa?

- İki olursa da böyle olur, buyurdu.

İslam her derde devadır. Ama biz ona muhtaçken, sanki o bize muhtaçmış gibi müstağni davranıyoruz.

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Bu arada elbette yazmaya devam edeceğiz ama önce Filistinli kardeşlerimize taziye ve zafer dualarımızı sunalım. İsrail ve ABD nin yönetici zalimlerine lanet edelim.

Kanlı Pazartesinde kurşun ve bomba yağdırdılar. Şehit sayısı artıyor.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki gösteren Filistinliler Gazze ve Batı Şeria’da eylem yaptı. İsrail polisi 35 bin göstericinin üzerine kurşun yağdırdı. Şu anda bilinen 60 kişi şehit oldu, aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların bulunduğu üç binden ziyade yaralı var.

Bu her Müslümanda bir travma etkisi bırakıyor. Öfke kadar çareyi de konuşmalıyız. Ama sokaklarda asayişi bozmadan kafirlere lanet, kardeşlere destek yürüyüşlerine devam etmeliyiz.

Bütün çaba, uyuyan devi uyandırabilmek…