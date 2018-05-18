Kalpaklı kuantum

Engin Ardıç / Sabah

Muharrem İnce, "Meral Hanım başkan olursa beni de yardımcı yapsın" diyerek başkanlık yarışında havlusunu atmıştı... Hatırlayacaksınız...

Bunun Türkçe'ye tercümesi, "kazanamayacağımı biliyorum" şeklindeydi.

Şimdi bir havlu daha attı.

"Parti içi iktidar yarışından" da vazgeçti!

"Ola ki kazanamadım, genel başkan 'gel bana danışman ol, yardımcı ol' derse olurum, aslakarşısında aday olmam, kendisiyle bir daha asla yarışa girmem" dedi!

Seçimden sonra iş bulabilmek için çırpınıyor, çünkü iyot gibi açıkta kalacak.

Pes...

Sen neymişsin be Muharrem...

Madem ufkun bu kadarcık, ne çıkarsın kavak ağacına?

Ne efelenirsin durduk yerde?

Ne oyalarsın boşuna kamuoyunu da, seni desteklemek için yırtınan muhalif basını da?

Yazık değil mi seni ittirmek için sekiz takla atan yazarcıklara? Adamları bu duruma düşürmeye ne hakkın vardı? Zaten Doğu Perinçek'ten yemişler kazığı...

Sen bizimle kafa mı buluyorsun Muharrem?

Bakalım "yıldızı hızla parlayıp hızla sönenler" listesinde kaçıncı sıraya denk geleceksin?

***

Ben gene de şu "kuantum" meselesini merak ederim.

Lisede fizikle başım hiç hoş değildi, ondan herhalde...

Muharrem İnce "kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacağını" söylemişti.

Seçim kampanyasında hiç dile getirmiyor, başkan olunca söyleyecek.

Başkan olmayacağı için de, hiçbir zaman söylemeyecek.

Milletvekili de olmayacağı için geçim derdiyle lise hocalığına dönse, kuantum fiziği oraya ağır gelir, ancak üniversitede öğretilir, o zaman da anlatamayacak.

Kuantum öksüzü olacağız.

Aman ha, Muharrem Hoca, şu "Schrödinger ikilemini" CHP'nin kadrolu kedisi Şero üzerinde denemeye kalkma! O, "teorik" bir deneydir.

Kediyi kutuya koyuyorsun, açana kadar sağ mı ölü mü bilmene imkân yok... Açınca, "ihtimaleğrisi" çöküyor...

Hayvancığa bir şey olursa günaha girersin. Hasta yatağında Deniz Baykal da çok üzülür sonra.

Bize bir de "kuantum deyince ne olacağını" anlatsaydın da öyle gitseydin Muharrem Hoca...

Bir ara "uçan Türk" namıyla maruf Sabri Bey adında bir vatandaş, bir televizyon kanalının canlı yayınında, uçmasını "kuantumla" açıklamış, sonra da "Allaaah" diye bağırarak kendini yerlere atmıştı...

Sunucunun tepkisi "arkadaşı dışarı alalım" şeklindeydi.

Adam elektrikçiydi, fizikten de anlıyor. Keşke CHP başkan adayı olarak Sabri Bey'i gösterseymiş.

***

Muharrem İnce yarın Samsun'a gidip kalpak giyecekmiş.

CHP elini çabuk tutup vakitlice aday gösterseydi, 23 Nisan'da da "efe" ya da "kelebek" kılığına girecekti herhalde.