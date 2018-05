İçler acısı

Engin Ardıç / Sabah

Kafamızı karıştırdılar: CHP Muharrem İnce'ye yardım ediyor mu, etmiyor mu?

Kafamızı karıştıranlar, "Meralciler" ve "Muharremciler" olarak ikiye bölünen amigolar.

Kimisi birine gaz vermeye çalışıyor, kimisi ötekine.

("Perinçekçiler" utandılar da biraz sustular.) "Kırın birbirinizi" deyip geçeceğiz ama olay şenlik kazandı.

Acıklı güldürüler de biz seyirciler için her zaman çekici olmuştur.

***

Önce Muharrem ağladı: "Partiden bağımsız bir kampanya yapıyorum.

Bende para yok, ben garibanım.

Ateşleyin bakalım ateşleyin, fırına odun atın biraz. Beş lira, on lira neyse ama hepiniz para yatırın." Öğrenci harçlıklarından birer lira istediğini açıklamıştı, bakmış ki olmayacak, zam yapmış, on liraya kadar çıkmış.

Bu hazin gelişme, "Meralciler" cephesinde "CHP İnce'ye destek olmuyor" şeklinde bir dalgalanma yarattı.

CHP devlet hazinesinden 80 milyon lira seçim yardımı almış ama Muharrem'e zırnık koklatmıyormuş.

Partinin "kasası" olarak bilinen Haluk Koç, "gene para isteyecek" diye İnce'nin telefonlarına bile çıkmıyormuş.

Kılıçdaroğlu bu söylentiler üzerine pamuk elini cebine attı ve İnce'ye 13 bin lira çıkma yaptı. Yaza da yeter kışa da.

İnce de, Meralci bir gazeteciye telefon edip tükürdüğünü yaladı ve "örgüt yanımızda, her organizasyonumuza olanca gücüyle koşuyor, eksiklik yok fazlası var" dedi.

"Çok büyük bir sürpriz" bekliyormuş, ilk turda işi bitirmesi "bile" mümkünmüş!

İlk turda "bile" işi bitirecek Muharrem İnce bir yandan Akşener'e başkan yardımcısı, öbür yandan Kılıçdaroğlu'na danışman olmanın yollarını da yapıyor! Artık hangisi tutarsa...

Parti merkezinde birkaç partiliyle birlikte asansöre bindiler, ağırlıktan asansör kalkmadı, hiçkimse inip cumhurbaşkanı adayına öncelik tanımadı, sonunda kendisi inmek zorunda kaldı...

Bu, İnce'nin deyimiyle "muazzam bir ilgi, büyük bir teveccüh"...

Sen şimdi bunu "kuantumla" da açıkla Muharrem.

***

Bir yandan, hiçbir şey öğrenmeye niyeti olmadığı için "CHP'nin kurmuş olduğu Tekel'le" övünmeyi sürdürüyor...

Bir yandan Tayyip Erdoğan'a seçim sonrası için "planlar" biçiyor...

Bir plan da biz ona yaptık.

A Planı: Yalova Lisesi fizik öğretmenliği...

B Planı: Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvar asistanlığı...

C Planı: Yalova'daki özel "üniversiteye hazırlık" kurslarından biri de düşünülebilir... Ünlü Muharrem Hoca, fizikten kırık not alan çocuklarınız için siz sayın velilerin hizmetindedir... Evlerede gidilir...