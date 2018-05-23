İstifa et Muharrem

Engin Ardıç / Sabah

Yeterince madara oldun, seçimde daha beter madara olacağını da biliyorsun, siyaset sahnesinden o zaman ve öyle çekilmektense şimdi çekil Muharrem...

Bas istifayı, çekil adaylıktan.

İyot gibi kalsınlar sana bu kazığı atanlar! Kılıçdaroğlu sana esaslı bir kazık attı, sen ona daha da esaslı bir kazık at Muharrem.

Öyle "sesim kısıldı" falan gibi numaralara herkes bir tarafıyla gülüyor Muharrem...

Öyle gece yarısı parti merkezi basmakla falan bir yere varılamıyor Muharrem...

Seni bitirdiler, sen de onları bitir Muharrem.

Bisikletle gideceğine onurunla git Muharrem.

Çekil adaylıktan, bakalım Kılıçdaroğlu ne yapacak?

Çekil, Meral Akşener de "yeni ana muhalefet lideri" olarak bir güneş gibi doğsun. Zaten bunu Meral Hanım'a "altın tepsiyle" sunuyorlar.

Basın amigoları da sevinirler buna...

Köyüne dön Kezban, pardon, Muharrem...

Bütün ekibini "haşat ettiler" Muharrem.

Fikri Sağlar'ı bile yokettiler Muharrem.

Seni tırpanladılar Muharrem.

Eskiden can düşmanları olan "dincileri" aday gösteriyorlar Muharrem.

Bunlar iyice baştan kara gidiyorlar Muharrem. İyice zırvaladılar.

Bu acıklı güldürüden vakitlice çek kendini.

Ortak olma Muharrem.

Seçimden sonra Meral Akşener'den başkan yardımcılığı, olmadı sana bu kazığı atan Kılıçdaroğlu'ndan danışmanlık istemekle zaten kendi kendini yeterince rezil ettin Muharrem...

Hiçbir şansın olmadığını sen bizden iyi biliyorsun Muharrem.

Kendini gereksiz yere öyle bir öne attın ki, cumhurbaşkanı adaylığını reddetmen mümkün değildi... Sana tuzak kurdular, sen de bu tuzağa bile bile atlamak zorunda kaldın.

Ama şimdi oyunu bozmak senin elindedir.

Yokolacaksın Muharrem.

Bu durumda milletvekili de olmayacaksın Muharrem, partide yönetici de.

O zaman Kılıçdaroğlu'nu nasıl devireceksin Muharrem?

Ne danışmanı olacaksın? Kılıçdaroğlu sana ne danışacak?

Sen bittin Muharrem.

Tadında bırak.

Çekil adaylıktan.

Belki Şero'yu gösterirler!

***

Ama bunu yapmayacağını, yapamayacağını biliyoruz Muharrem.

Çünkü bu, siyasette "çap" gerektirir Muharrem.

Sen bir devlet adamı değilsin ki...

Boyundan büyük işlere kalkışmış bir kasaba politikacısısın.

Kılıçdaroğlu'ndan daha kültürlüsün, hakkını da teslim edelim.

Hiç olmazsa "kuantum" falan biliyorsun.