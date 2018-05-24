Bile bile lades

Engin Ardıç / Sabah

Bağımsız Türkiye Partisi diye bir parti varmış, seçimlerden çekildiğini açıklamış.

Demokrasimiz için çok büyük bir kayıptır!

Araştırdık, CHP küskünlerinden Haydar Baş'ın kurduğu partiymiş, geçen seçimde oy oranı yüzde 0.18...

Gönül, geçen seçimde yüzde 0.04 almış başka bir küskünün, Emine Ülker Tarhan'ın Anadolu Partisi'nin de ayakta kalıp şimdi seçimlerden çekilmesini arzu ederdi...

Kongresini yaptığını, bütün illerde de örgütlendiğini iddia eden Dolunay Partisi'nin de çekilenler kervanına katılmasını isterdik. Seçimlere sokulmamakla büyük haksızlığa uğradı.

Önce girer gibi yapacaksın, sonra çekileceksin ki haber olasın...

Ama geçen seçimde yüzde 0.25 oy alan Vatan Partisi arslanlar gibi direniyor!

Direnmekle kalmıyor, genel başkanı da cumhurbaşkanlığına oynuyor! (Geçen seçimden önce "baraj sorunumuz yok" demişmiş, Internet'te rastladım, sabah sabah iyi geldi... Güne gülerek başlamak ne güzel...)

Yüzde 0.68 almış Saadet Partisi de zavallı muhalif basının umudu oldu.

Bu arada bazı anketçi bozuntuları da iyice kudurdular. Perinçek'in oy potansiyelini "yüzde 2" göstermişler, muhalif amigolar bile dalga geçtiler.

(AKP'ye de yüzde 20 münasip görmüşler.)

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Benim hiç anlamadığım, Vatan Partisi'nin milletvekili adayları.

Bizim Gülgün Feyman da aday olmuştu da şaşmış kalmıştım...

İstanbul belediyesine aday olan rahmetli Levent Kırca'ya şaşmamıştım, ona müstahaktı!

İnsan, kazanması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir seçime, sonucunu bile bile nasıl girer? Niçin girer?

Hadi Perinçek kendi reklamını yapıyor, sen neyini yapıyorsun?

Nasıl bir dürtü, nasıl bir "saik" vardır bunun arkasında?

Siyaset sosyolojisi hatta sosyalpsikoloji alanında mükemmel bir araştırma konusudur, ama sosyologlarımız Türkiye'yi kurtarmak gibi derin işlerle uğraştıklarından böyle şeylere ilgi duymuyorlar.

600 aday hem de... Sanki "tulum" çıkaracaklar!

Barajı aşması, bırakın aşmayı, baraja yaklaşması bile hiçbir şekilde mümkün olmayan bir partinin altı yüz adayı...

Nafile çaba olur (örneğin Muharrem İnce'nin adaylığı) ama bu kadar mı olur yahu?

Emirle mi aday oluyor bunlar? İdeoloji mi gözlerini karartıyor?

Oysa gerçekçi faşistler var, onlar kendilerine azıcık da olsa kazanma umudu sağlayan İyi Parti'ye gidiyorlar. İki de gazeteci çıkmış.

Peki siz ne ayaksınız?

Az satışlı bir gazetenin yirminci sayfasının dibinde tek sütuna on santim isimleriniz geçmiş, bununla yetineceksiniz.

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Günün kuyruklu yalanı

"Aday listemizi kimseyi dışlamadan hazırladık." Kemal Kılıçdaroğlu

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Nesin?

"24'ünde cumhurbaşkanı olayım, bir günde dolar düşmezse ben de neyim..." Muharrem İnce