Gençler kime oy verecek?

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

​Seçim telaşından gençleri ihmal ettik. Herkes Kürt oyları, milliyetçi oylar, muhafazakar oylar peşinde ama asıl gençlerin peşine düşmek gerekiyor. Gençlerin bu seçimde ne kadar önemli rol oynayacağını hepimiz göreceğiz.

Seçme ve seçilme yaşı 18’e indiğinden beri, milyonlarca genç birden seçimlerde çok kritik konuma geldiler aslında.

7 Haziran 2015 seçiminde, 18-25 yaş aralığında 8.7 milyon seçmen vardı. Bu rakama şimdi 1 milyon 585 bin genç daha eklenecek. Yani bu seçimde 10 milyon 200 bin genç oy kullanacak.

Toplan 57 milyon seçmenden, neredeyse 5 kişiden biri 18-27 yaş arasında.

Seçimde tüm dengeleri etkileyecek kesim aslında 10 milyonluk genç nüfus.

Peki, kime oy verecek bu gençler?

GENÇLERİN KANAAT ÖNDERLERİ KİMLER?

Bir süredir sosyal medya üzerinden gençlerin en çok takip ettiği fenomenlerle ilgileniyorum. Bunlar ‘Youtuber’ denen ve milyonlarca takipçisi olan, yirmili yaşlarda, bizim tanımadığımız ama gençlerin deli gibi sevdiği insanlar.

Mesela milyonlarca gencin hayran olduğu 20 yaşındaki Enes Batur öylesine büyük bir yıldız ki, hayatı sinema filmi oldu. Film, gişe rekorları kırdı.

Aslında bunlar genç neslin kanaat önderleri. İşte bu kanaat önderlerini takip ediyorum, mesajlarını okuyorum ve anlamaya çalışıyorum.

Gençler bu fenomenlerden çok etkileniyorlar. Bu fenomenlerin çoğu apolitik. Bizim gibi hayata bakmıyor, tepki vermiyor, bizim gibi düşünmüyorlar.

İstanbul’da bir özel kolejde lise öğrencileriyle söyleşide buluşmuştum. Televizyon izlemiyorlar, bizim okuduğumuz gazeteleri, köşe yazarlarını okumadıkları gibi hiçbirimizi de tanımıyorlar. Ancak Enes Batur (Youtube fenomeni) dediğimde salon ayağa kalktı. Bu okul muhafazakarların gittiği bir okuldu.

Yani gençler arasında dindar, seküler, milliyetçi ayrımı bizdeki gibi keskin değil. Hepsi Enes Batur’a, Orhun Işıtmak’a Burak Şahin’e hayran olabiliyor.

GENÇLERİN SİYASİ GÖRÜŞÜ NEDİR?

Aslında gençlerin siyasi eğilimleri, sosyal hayata bakışı, dünya görüşü konularında sağlıklı saha araştırmaları yok.

Gençlerle çok sık temas kuran biri olarak şunu söyleyebilirim: Her partinin kemik oyu vardır ve hiç değişmez kuralını biliyorsunuz. Gençlerin kemikleşmiş bir oyu, bir parti tercihi olduğunu düşünmüyorum. Ancak hangi nedenler onlara parti değiştirir, bu kararı nasıl alıyorlar, bilmiyorum.

Siyasi partilerin gençleri etkilemek için kullandıkları dili değiştirdiklerini fark ettim. Daha milliyetçi, hafif esprili, ‘atarlı giderli’ ve basit mesaj kodlamasıyla gençlere ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hatta Youtube’da kendi fenomenini yaratmaya çalışan partiler var.

Gençlerin arasında çok kuvvetli bir vatan ve millet duygusu olduğunu görüyorum. 15 Temmuz gecesinde sokakları savunan, cesurca meydanlarda tanklara direnenlerin en başında onlar geliyordu.

GENÇLER ARASINDA AK PARTİ BİRİNCİ

Şimdi sandıkta oy kullanacaklar. Ayrıca 18 yaşında parlamentoya girecek akranları da var. 10 milyon genç nasıl hareket edecek göreceğiz.

Ancak bir kamuoyu araştırma şirketinin bu hafta yaptığı anket içinde benim için ayrıca bir çalışma yapmasını rica ettim.

Ankette 18-24 yaş aralığında gençlerin partilere dağılımını yaptılar. Partiye orta yaş grubunun verdiği oyla, gençlerin oyları arasında uyumsuzluk var.

Tablo şöyle:

Parlamento seçimlerinde kime oy vereceksiniz?

AK Parti 45 (genel oy) 39 (18-24 yaş genç seçmen)

CHP 23 19

İYİ Parti 12 13.5

HDP 11 18

MHP 7 9

SP 2 3

Görüldüğü gibi gençler arasında da AK Parti birinci parti. Ancak HDP, İYİ Parti, MHP ve SP’de orta yaş grubuna oranla daha çok genç seçmen var. Özellikle HDP’deki fark çok dikkat çekici. Araştırma şirketinin analizine göre gençler genelde uçtaki partileri tercih ediyor. Bu tercih her seçimde artıyor.

AK Parti burada da bir istisna oluşturup birinci parti olmuş.

Yine analizler göre gençler arasında en büyük sorun sandığa gitmeme durumu. Bunun önüne geçmek için partilerin özel çalışma yapması gerekiyor.