Cumhur ittifakı istikrar diğeri kaos

Resul Tosun / Star Gazetesi

Cumhur ittifakı derken cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı, diğeri derken de İnce’yi kastediyorum.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci gelecek olan hemen herkesin ittifakıyla Erdoğan’dır.

İkinci gelecek isim ise birilerinin Akşener’i şişirmesine rağmen bence İnce’dir.

Akşener’i ve diğer adayları tartışmaya bile değer görmüyorum.

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İnce çelişkili beyanlarına rağmen, en azından siyasetten geldiği için kendi seçmeninin heyecanını canlı tutabilen renkli bir kişilik sergilemektedir. Kılıçdaroğlu bu performansı gösteremezdi.

Yani cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan ile İnce arasında geçmektedir.

Belediye başkanlığı dönemini de sayarsak Erdoğan’ın 20 yıllık icraatlarıyla yönetime ehil ve layık olduğunu ispat etmenin kazandırdığı seçmen kitlesiyle ipi rahatlıkla göğüsleyeceği aşikârdır.

Hiçbir başarı hikâyesi bulunmamakla birlikte İnce’nin de, CHP tabanını derleyip toparladığı ve popülaritesinin arttığı ortadadır.

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Ancak, 24 Haziran sonrası Türk usulü başkanlık sistemine (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) geçileceği için Erdoğan istikrarı, İnce kaosu temsil etmektedir.

Yeni sistem 24 Haziran’dan sonra uygulanacaktır. Bu sebeple 24 Haziran tarihi bir dönüm noktasıdır.

Erdoğan cumhur ittifakının protokolünden de anlaşılacağı üzere önümüzdeki beş yıl içinde başkanlık sistemini oturtma ve Türkiye’yi daha güçlü kılma istikametinde adımlar atmayı hedeflediği için istikrarı temsil ediyor.

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Erdoğan tarihi akışı değiştirecek olan başkanlık sistemiyle Türkiye’yi şaha kaldırmak için çalışacağından istikrarın simgesi, İnce inanmadığı başkanlık sistemiyle boğuşacağı için kaosun adresidir.

Çünkü İnce Millet İttifakı’nın YSK’ya verdiği protokolde‘ülkemizin siyasal sistemini bir an önce normalleştirme’yi hedeflediğini açıklayarak 16 Nisan referandumunu anormal ilan etmekte ve halkın iradesine dolayısıylademokrasiye açıkçasavaş ilan etmiştir.

Yeni bir anayasa yapma gücüne sahip olmayacağı da göz önünde bulundurulursa seçilmesi hayaldir ama muhal farz seçilse bile inanmadığı başkanlık sistemiyle bocalayıp duracağı parlamenter sisteme de geçemeyeceği için ayrıca devam eden yatırımları iptal edeceği için İnce demek kaos demektir.

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Özetle, cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanacağını muhalif çevreler de gördüğü için onu mecliste engelleme söylemini yaymaya başladılar. ‘Erdoğan’a evet ama milletvekili seçiminde AK Parti'ye ders verme’ fitnesini tezgâhlamaya başladılar.

Oysa Erdoğan muhaliflerinin yayınladıkları anketler bile meclis çoğunluğunu cumhur ittifakının elde edeceğini göstermektedir.

Akl-ı selim de bunu gerektirir.

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Zira 24 Haziran’da millet başkanlık yetkisini kimin kullanacağına karar verecek.

Millet onayladığı yeni sistemi uygulaması için mimarı olan Erdoğan’ı mı yoksa sistemi de yatırımları da yıkmak ve durdurmak isteyen İnceyi mi seçeceğine karar verecek.

16 Nisan’da kabul ettiği sistemi ‘yıkacağım’ diyen adayı bu halk neden seçsin ki?

Her şeye rağmen kanaatimce 24 Haziran seçimlerinden Erdoğan da İnce de zaferle çıkacaktır.

Erdoğan birinci turda cumhurbaşkanı seçilerek; İnce de CHP’nin güçlenmiş genel başkan adayı olarak bu seçimden kazançlı çıkacaktır.

Vatana millete hayırlı olsun.