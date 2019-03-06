Ebeveynlerin dikkatine!

Resul Tosun / Star Gazetesi

Aşağıdaki yazıyı bir dostum gönderdi. Murat Padak isimli bir Eğitim Görevlisi’nin ismi var altında. İsim müstear mı gerçek mi bilmiyorum ama yazdıkları önemli, buyurun okuyun:

“Animasyonların genel hedef kitlesi çocuklardır.

Kötü Kedi Şerafettin adlı animasyon baştan sona argo ve küfür dolu. Animasyon bir taraftan güldürürken diğer taraftan küfrü de bilinç altına koyuyor.

Keloğlan animasyonlarında ana konu sihir ve büyüdür. Sihir İslam’da yedi büyük günahtan biridir. Burada bir bilim dalı olarak sunuluyor.

Rafadan Tayfa animasyonunda çocuklar okula gitmiyor, ödev yapmıyor, mahallede onlardan başka çocuk yok, sürekli oyun, sürekli yemek, abur cubur ve tembel çocuk konuları işleniyor.

***

Diğer yerel animasyonlarda ise yetişkinler sürekli çocukların sınırsız isteklerini yerine getirmekle meşgul. Yorgun baba yok, hasta anne yok, varsa yoksa Niloya’nın, Pepe’nin (eskiden Kayu’nun) her isteği şipşak yerine getiriliyor. Animasyonlardaki karakterleri gerçek zanneden çocuklar gerçek hayatta anne babalarının hayır demesine bağırarak, ağlayarak tepki veriyor.

Madagascar adlı seri animasyonda zürafa karakteri, su aygırına aşk besliyor. Burada bilinç altına cinsellikle ilgili tehlikeli mesajlar veriliyor.

Arabalar (şimşek mekkuin) animasyonunda arabaların bile sevgilisi var. Senin neden yok? İçinde aşk olmayan çok az animasyon var.

***

Yabancı animasyonların tümünde domuz çok masum, şirin, sevimli bir karakter ile çocuklarımıza sunulmaktadır. Dinimizde en büyük haram yiyeceklerin başında ise domuz gelmektedir.

Animasyonlardaki çocuk ve aileler (son çıkan bir kaç yerel bölüm hariç) deisttir. Dini hiçbir resim, konuşma yoktur. Hatta çocukların isimleri bile çoğu kez anlamsızdır. (pepe, niloya, tosi.)

Animasyon ve çizgi filmlerde "inşallah, maşallah, Allah'ın izniyle, Allah rahatlık versin, Allahaısmarladık, Allah büyüktür, Ahiret kelimesi, peygamber kelimesi, din kelimesi, ezan sesi, oruç, namaz, örtü" yoktur. Sakallı olanlar dede, başı örtülü olanlar da nenelerdir. Yaşlanınca yaparsın mesajı veriliyor.

***

Animasyon ve çizgi filmlerde çocuklar ne kırarsa kırsın, ne dökerse döksün, neyi parçalarsa parçalasın yenisi şipşak getiriliyor. Hırçın çocuklar bunların eseri

Gül ve Ece adlı çizgi filmde Ece adlı karakter büyüklerine karşı ne kadar saygısızca davranırsa davransın "Hele sor niye yaptım" diyerek çok haklı duruma getiriliyor. Kimi zaman öğretmeni, müdürü, bakkalı, manavı bile aşağılayacak işler yapıyor ama hep haklı nedenleri oluyor. Saygısızlığı aşılıyor.

Çocuklu animasyonlarda çocuklar evden kaçmaya teşvik edilir. Yavru aslan evden kaçar, haklı nedenleri var, yavru balık evden kaçar, haklı nedenleri var, yavru kuş evden kaçar, haklı nedenleri var, yavru karınca evden kaçar, haklı nedenleri var... Aile baskısı mantığı çocuğun beynine işleniyor. Çünkü animasyonlarda evden kaçan çocuklar genelde aradıkları yerleri buluyor.

***

Çılgın Hırsız (Guri) hırsız sevimli, çocuklara yakın, iyi niyetli hırsız rolünde. Guri'nin annesi beş altı erkekle havuz sefası yapıyor. Çok kötü örnekler ile dolu.Hırsızlık ve fuhuş masum gösteriliyor.

Süper güçleri olan animasyon türlerinde çocuklara orantısız kahramanlık modeli sunuluyor. Çocuklar bu kahramanlardan olmayı sürekli hayal ediyor. Örümcek adam kostümü, demir adam kostümü, batman kostümü alınca kahraman olacağını zannediyor.

Kızlar için yapılan animasyonlarda küçük kızlar yetişkin kadınlar gibi giyiniyor, onlar gibi makyaj yapıyor. Çocuk görünmelerine rağmen yetişkin gibi göğüslü, dekolteli, mini etekli gösteriliyor.

Kır, dök, parçala. Her zaman haklısın Büyüklerin her istediğini yapmak zorunda.

Mutlaka bir kız/erkek ile çıkmalısın. Karşı cinsle yakınlaşmaktan çekinme!”