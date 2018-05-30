Çadır tiyatrosu

Engin Ardıç / Sabah

Kılıçdaroğlu da bir seçim beyannamesi yayınladı. Onlar "bildirge" diyorlar.

Muharrem İnce "tarafsız aday" olduğu için (!) onunki farklı tabii. Bu partininki.

Bu bildirge ya da patlangoç her neyse, hiçbir heyecan uyandırmadı. Hiçbir yankı bulmadı.

Hazret gene uçmuş... "Anadolu Kalkınma Kuşakları Projesi" diye bir proje yumurtlamış.

Kimse üstünde durmadı. Kimse ilgilenmedi.

Ama haksızlık bu... Yazık değil mi adamcağıza, o kadar kafa patlatmış...

CHP amigosu yazarlar bile ilgilenmediler!

Çünkü geçen seçimdeki "Kemalingrad" projesinden ağızları yandı da ondan.

Geçen seçimden önce o zırvayı göklere çıkarmışlar, yalnızca bir tek, ama bir tek CHP'li yazar "sırf bizim de bir projemiz var diyebilmek için alelacele uydurulmuş" diyebilmişti, adamcağızı işinden kovdular.

Kim mi kovdu? Demokrasi kahramanı Aydın Doğan.

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O projeye göre, yeri ve adı asla açıklanmayan bir Orta Anadolu kenti kurulacak, yani yoktan varedilecek, orada yurt dışından doktoralı 25 beş bin gencimiz çalışacaktı (bütün Türkiye'de yurt dışından doktoralı vatandaş sayısı 517'de kalıyordu)... Bu gençler Çin'den mal getirtip orada paketleyip Azerbaycan'a göndereceklerdi... Çinliler'in bu paketleme ve gönderme işini niçin kendilerinin yapmadıkları konusu karanlıkta kalıyordu.

Bay Kemal şimdi ambalaj sanayii kurmaktan vazgeçmiş, o konuyu hiç hatırlamak istemiyor.

Bunun yerine, Anadolu'yu "kuşaklamaya" karar vermiş.

Türkiye beş kalkınma kuşağına bölünecekmiş.

Nelermiş bunlar? Doğu ve Güneydoğu kuşağı, İç Anadolu ve Akdeniz kuşağı (buna "GüneşKuşağı" demişler), Karadeniz kuşağı, Marmara kuşağı, bir de "Mavi Batı" kuşağı (bu da esas olarak Ege)...

İki kuşağa isim bulmuşlar, üçüne "mazmun" uyduramamışlar. Aceleden olsa gerek.

Fizik hocamız elde birdi, şimdi bir de coğrafya hocamız var. Birinden kuantum teorisini öğrenebilirsiniz (ağzını açıp da anlatırsa inşallah), ötekinden coğrafya bölgelerimizi...

Keşke denizleri maviye, ovaları yeşile, dağları da kahverengine boyasaydın bari Kemal Bey.

Bu kuşakların kiminde istihdam, kiminde koordinasyon sağlanacakmış, kiminde tarım ürünleri değerlendirilip kiminde de turizm ve hizmet sektörü ortaya çıkarılacakmış.

Peki, "somut" olarak neler yapılacakmış?

Öyle önemsiz ve gereksiz ayrıntılar projede yer almıyor.

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Sen onu bunu bırak da, beş yüzüncü keredir soruyorum, şu Çanakkale'ye dikeceğiniz "adalet tanrıçası heykeli" ne oldu Kemal Bey?

Hani temel taşına da adını "Kılıç Taroğlu" şeklinde yazmışlardı kültürlü arkadaşların...

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Bu da mutfak beyannamesi

"Allah'ın izniyle ilk kadın cumhurbaşkanı olacağım inşallah. Darmadağın edilmiş bir yuvayı birlikte düzelteceğiz, güzel yemek kokuları gelecek."

Meral Akşener