Yeni Sistem İçin Yaklaşan Seçim

Cemal Nar / Habervaktim.com

Bu seçim önemlidir. Bu sistemin yerleşmesi için güçlü bir başkan ve güçlü bir meclis mutlaka gerekir. İşe başlarken iyi başlamak önemlidir. Millet bunun farkındadır. Gerekeni yapacaktır.

Bazıları soracaktır: “Bize ne? Size ne?”

Cevabı basit; bu sistemde davet ve tebliğimiz daha rahat ve yaygın, taleplerimiz yasama ve yürütmede daha etkin olacak. Üstümüzdeki haksız hukuksuz baskılar ve engelleri aşmak daha rahat olacak. Bir insan bunların değerini bilmiyorsa, onunla oturup konuşmaya gerek yoktur.

Klişe kafalı, haricî mantıklı slogan Müslümanları değil, ilim, hikmet, feraset ve elden geldiğince hareket ve cihat Müslümanları muhatap almak istiyoruz.

* * *

Biz bu düşünceleri taşırken yine de şunu hatırlatmadan geçmeyelim: Adaylar ve partilerin söylemi aşırılıktan uzak olmalı. Edep ve ahlak ilkeleri gözetilmeli. Millet birbirine kışkırtılmamalı. Sonra tamiratta zorluk çekilir.

Aziz milletimiz de kendi işine bakmalı. Tartışmalardan uzak durmalı. Kimsenin kalbini kırmamaya bakmalı. Şimdilerde çok görülmeye başlanan “haricî” kafası taşıyan marjinalleşmiş hasta zihniyetlerin fitne çıkaran ifade ve üsluplarına pirim vermemeli, hatta hiç dinlememeli, sataşmalara da “selamen / selametle” deyip cevap bile vermemelidir. Aziz mübarek Ramazanda kazandıklarımızı seçim ortamında saçıp savurmayız inşallah.

* * *

Bazı işler umduğumuz gibi olmuyor. Beklediğimizi bulamıyoruz. Mesela Saadetten sonra HÜDAPAR da Ak Parti ile anlaşamadı. Onların da anlaşmazlık sebebi olarak fikir değil de parti çıkarını beyan etmeleri, aynı fikirde olanların birleşmesi gereğine inananlar olarak bizleri üzdü.

SP ittifakta yer alsaydı, benzer düşüncede olanlar arasında birlik ve kardeşlik havası esecekti. Şimdi esen hava malum, dillendirip keyfimizi kaçırmayalım.

Acaba aynı çıkmaz söylem içine HÜDA-PAR da düşer mi?

İnşallah korktuğumuz olmaz!

Bekleyip göreceğiz.

Basındaki açıklamaları şöyle:

“27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na rakip olduklarını ifade eden HÜDA-PAR Genel Başkanı Yavuz, "Cumhur İttifakı içerisinde parti logomuz ile yer alabilsek alacaktık, olabilirdi. AK Parti'nin listeleri içerisinde parlamentoya girme konusu da görüşüldü. Uzlaşamadık" açıklamasında bulundu.”(1)

Sözüm her iki partiye birden:

Fikirde birleşip çıkarda anlaşamamak bizi üzdü. Bu, siyaset ahlak ilişkileri açısından ders alınması gereken ibretlik bir olaydır. Bir kenara not etmeli.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, şöyle diyor: “programda "Kürt meselesi ulus devletin dayatmalarının sonucu ortaya çıkmıştır, hatalar devam ediyor, dil ve kimliğin üzerindeki yasaklamalar devam ediyor".

İyi ya, birleşseydiniz de “devam eden hataları” beraberce kaldırsaydınız olmaz mıydı? Bu da partinizin çıkarına olurdu herhalde. Bu fayda az mıydı?

Keşke biraz daha fedakârlık yapabilseydiniz. İnşallah pişman olunacak olaylar yaşamayız.

* * *

İçimi acıtan bir durum var.

Rakamlar medyada yeniden yazıldı: 793 şehit...

HDP'nin başını çektiği, destek verdiği doğudaki "çukur isyanı”nı bastırmak için 793 vatan evladı şehit verilmiş.

Dile kolay, 793 şehit.

Ne garip, ne anlaşılamaz ve kabul edilemez bir durum: Şimdi bu parti seçime gidiyor.

Muhalefet de destekliyor.

Bilge zannedilen bu cahiller topluluğuna sormazlar mı şimdi, “bu kadar şehidi duyduktan sonra, hala "Demirtaş hapisten çıksın" demek hangi iman ve insafa sığar acaba?

793 şehidin hatırı nerede?

Şehitlere saygı nerede?

İktidar olmak nedir ki bu aşağılık duruma göz yumulur?

Yazıklar olsun...

"Demirtaş hapisten çıksın" diyen liderleri de, bireyleri de kınıyorum.

* * *

Bir tuhaf iş de, muhalefetin başkanlık sisteminden döneceklerini ilan ediyor olmalarıdır.

Hayret bir şey!

Erbakan, Türkeş, Özal, Demirel ve Erdoğan, aklı ülke sorunlarına yeten her tecrübeli yönetici başkanlık sistemi dedi.

İslam tarihi başkanlık sistemi ile geçmiş. Tarihimizde hukuk ve medeniyetimiz böyle tecelli etmiş. Akıl da aynı şeyi söyler; çatal kazık yere batmaz.

O zaman sormak lazım: Bunlar kendi akılları ile mi konuşuyorlar, yoksa kulaklarına üflenenler ile mi?

1- https://www.milligazete.com.tr/haber/1556697/huda-par-genel-baskani-yavuz-ak-parti-ile-anlasamadik-cumhur-ittifakina-rakibiz