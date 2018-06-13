A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığının millî hassasiyeti

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Değerli okuyucular!

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi logosunu taşıyan ve “A.Ü. Ziraat Fakültesi Öğrenci Etkinlikleri Koordinatörlüğünde 18 Haziran 2018 Mezuniyet Balosu / Tunalı Ramada Otel / Sınırsız yerli alkollü-alkolsüz içecek” ibarelerinin geçtiği afişi sosyal medyada okuyunca millî hassasiyetle “A.Ü. Ziraat’in içkili mezuniyet afişi utanç vericiydi” başlıklı bir yazı kaleme almıştık.

Yazıyı bu hassasiyetle yayınladıktan hemen sonra, A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun beyefendi Habervaktim sitesi sahibi ve yayın müdürü vasıtasıyla bizimle irtibat kurdu.

Söz konusu afişin A. Ü. Ziraat Fakültesi Dekanlığıyla hiçbir ilgisinin olmadığını, bir kısım öğrencilerin izinsiz olarak kendi iradeleriyle hazırladıklarını ve sosyal medyada duyurduklarını bu haberle öğrendiklerini belirtti.

Üniversite yönetmeliği gereğince problemli ve korsan afişi hazırlayıp duyuran öğrenciler hakkında Fakültenin Hukuk Müşavirliğince soruşturma başlatıldığını, söz konusu afişin tekzip edilerek sosyal medyadan ve duyuru mekânlarından kaldırıldığını ifade etti.

İzinsiz olarak üniversite logosunu kullanarak gayr-ı meşru olarak tertip etmek istedikleri sözde içkili mezuniyet balosunun kadir gecesi sonrası ve bayram arifesinde kendilerini çok üzdüğünü, Fakülte yönetimi ve öğrenci toplulukları tarafından açıklama yapılarak kınandığını anlattı.

Ayrıca Fakültenin mezuniyet şöleninin web sitesinde duyurulduğunu ve 19 Haziran 2018 saat 14.oo’de Tandoğan’da öğrencilerin anne ve babalarının katılımıyla ve Klasik Türk mûsikisi icrasının yanında gelenekli programlarla yapılacağını kararlı ve samimi bir üslûpla anlattı.

Yazımızdaki millî hassasiyete bütünüyle katıldığını, Türk devlet ve milletinin millî değerlerine ve geleneklerine, anayasada belirtilen görüşlere hem ferdî ve hem dekan olarak bağlı olduğunu ve bu inançla vazife yaptığını duygulu bir lisanla anlattı. Duygulandığımı ve gıbta ettiğimi belirtmeliyim.

Kendini Türkiye’ye, Türk Devletinin millî değerlerine sahip öğrenciler yetiştirmeye adayan, son derece devlet ve millet duyarlılığına sahip güzel ve medenî insan Prof. Dr. Ergin Dursun beyefendi gibi dekanların ve öğretim üyelerinin hassasiyetine bu ülkenin çok ihtiyacı var.