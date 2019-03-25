Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Canımızı sıkan hırgür dolu siyasî gündemden uzaklaşıp, Azeristanlı yazıcı Haydar Süleymanov’un (1870-1920) “Kötülükler Hikâyesi” kitabından okuduğum “Leblebi rakı cumhuriyeti partisi” adlı hikâyeyi hülâsa ederek nakletmek istiyorum:

Doğu’nun ateş diyarı Azeristan’da Kamalov adında bir başsüvarinin cebren ve hile ile kurduğu Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi vardı. Leblebiyi meze yaparak rakı içmesinden, devlet kararlarını rakı sofralarında almasından dolayı şerikleriyle beraber kurduğu partiye Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi denilirdi.

Adı geçen içkiciler partisinin rakı düşkünlüğünü, alkollü hayatı resmîleştirdiğini, millet çocuklarını ve kadınlarını içkiye teşvik ettiğini anlatan “kötülükler hikâyesi” asırlardır doğudan batıya okunur durur.

LEBLEBİ RAKI CUMHURİYETİ PARTİSİ CAN ÇEKİŞİYOR

Müstebit ve deist Kamalov’un kurduğu Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi artık can çekişiyor. Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi’nin şimdiki umum başkanı, alışkanlıkları ve hayat tarzlarıyla topluma kötü örnek olan partisinin mensuplarının olur olmaz yerde rakı içmelerinden mutazarrır olmuş ve ileri geri konuşmuş:

“MEYHÂNEYE GİTMEYİN DEMİYORUM, AZ GİDİN”

“Meyhâneye gitmeyin diyemem, fakat sık gitmeyin ve halka görünmeyin. Ara sıra ben de giderim, fakat halka görünmem. Meyhâne patronlarından duyduğuma göre bâzı vekillerimiz rakı sofralarında ülkeyi kurtarmaya çalışıyorlar, bunları partiden atacağım. Bunu herkes duysun. Bana çalışan parti mensubu lâzım, rakı sofralarında ülkeyi kurtaran değil” diyerek esip gürlemiş. Acemi galiba. Partisinin tarihini iyi okumadığı belli. Kamalov’un, Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi’ni rakı sofralarında kurup idare etiğini, devlet kararlarını ve tâlimatlarını leblebi eşliğinde rakı âlemlerinde verdiğini unutmuş olmalı.

RAKIYI YASAKLAMAK KAMALOV’UN KEMİKLERİNİ SIZLATIR

Rakıya sınırlama getirmek, Kamalov’un başmezardaki kemiklerini sızlatmak demektir. Dahası, rakı sofralarında yeşeren inkılâpçı parti geleneğine karşı gelmiş olmaktır. Malûmdur ki bu içkici partide rakı içmeyi yasaklarsanız mensuplarının çoğu yuvayı terk eder. Çünkü, Kamalov inkılâplarını ayık kafada yapmadı. Her adımda leblebi eşliğinde rakı içerek gerçekleştirdi lâdinî inkılâplarını. Ezan dilinin değiştirilmesini, Müslümanların peygamberinin âyetleri kendisinin düşünüp kaleme aldığını, Allah diye bir şey olmadığını, Allah düşüncesini insanların icat ettiğini rakı sofralarında söyleyip ders kitaplarına geçirdi.

Kamalov’un kurduğu partinin sembolü ve laikliğin değerlerindendir rakı. Rakıya karşı olmak, Kamalov’un ilke ve inkılâplarına karşı olmaktır. Kurduğu Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi’nin “Kırmızı Kitap” ında rakı karşıtlığı “İrtica ve laikliği tehdit unsuru” olarak yer alıyor.

Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi’nin mensupları Kamalov’un ölüm yıldönümlerinde Azer tepesindeki başmezarın bahçesinde leblebiyle rakı içerek ta’zimde bulunurlar, yandaşlarına leblebi ve rakı dağıtırlar. Bu sebeptendir ki doğunun ateş diyarı Azeristan’da leblebiyle rakı içmek yaygınlaşmıştır.

İLK YATIRIMI RAKI VE ŞARAP FABRİKASIYDI

Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi’nin ilk yatırımı rakı ve şarap fabrikalarıydı. Rakı şişelerinin üzerinde Kamalov’un portresi vardı. Bundan dolayıdır ki rakısever akşamcılar “Kamalov şerefine” diyerek kadeh kaldırırlardı. Doğunun ateş diyarında cumhuriyet meyhâneleri adıyla açılan içkili lokantaların sayısı çoktur. Azer Köşk’de rakı âlemleri her gece sabahlara kadar gırla giderdi. Kamalov rakı âlemlerinde demlendikten sonra devrim kararları alır, hızını alamaz bakanlarını askerlerle güreştirirdi. Ardından inkılâpçı ilim heyetini toplar, atası olduğu ulusun “Azer” soyundan geldiğini anlatırdı. Dinde reform yapılması ve câmilere sıra konulması gerektiği üzerine nutuk irad ederdi.

KAMALOV: “BENİM KADAR İÇEBİLİR MİSİN?”

Azer diyarının ünlü rakı içicilerden Neyzenov’un ününü kıskandığından onunla rakı içme yarışına girmişti bugün. “Senin çok fazla rakı içtiğini söylüyorlar, benim kadar içebilir misin? Ben her gün üç kiloluk rakı içerim.” Neyzenov “Ben de üç kiloluk içerim” demiş ve rakıyı bir kazana boşaltarak, içine ekmek doğrayıp içmeye başlayınca Kamalov ilk kez bir rakıcının karşısında pes etmişti.

Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi’nin şimdiki umum başkanı, partisinin kurucusu rakısever Kamalov’un uşağının anlattıklarını inkâr mı ediyor yoksa? Anlattıklarından biri şöyle: Rakı sofrasında günlük hâdiselerin dışında harf devrimi, din devrimi gibi konular da ortaya atardı. Herkesi konuşturur, son sözü her zaman kendisi söylerdi. Rakıyı içtikten sonra peygamberler gibi vahiy gelirdi. Bütün kararlarını rakıyla hemdem olduktan sonra veriyordu. İnkılâplarını ayık kafayla yapmaya kalksaydı, belki de başaramazdı.

KAMALOV’UN ŞARAPÇILIĞI VE BİRACILIĞI DA VARDI

Kamalov bizzat delâlet olduğu “Kamalov Orman Çiftliği” nin şarap tesisinde “iyi şaraplar üretmek” için Macaristan’dan ustalar getirtmişti. Bu şarabın adını, ulusunun kökeni kabul ettiği Frigyalıların mitolojisinde önemli yeri olan “Boğa Kanı” koymuştu. Ayrıca Bulgaristan'dan şarap için getirilen meşe fıçılara rakı koydurup dinlendirir; aroması değişen rakıyı konuklarına ikram eder ve cezbe hâlinde içerdi.

Şaraptan sonra çiftliğin diğer önemli üretimi ise bira idi. Birayı da rakı gibi çok seven Kamalov, Danimarka’dan getirdiği uzmanlara tesis kurdurarak “siyah bira” yaptırmış ve adına da “Salon Birası” demişti. Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi’nin şefleri Kamalov’un içkiciliğine hürmeten “Yankara Viskisi” ni de bu tesiste üretmişlerdi.

KAMALOV: “SARHOŞUN BİRİ DESİNLER…”

Yandaşlarının anlattıklarına göre Kamalov aşikâre içer, partisinin şimdiki umum başkanı gibi gizlemezdi. Ona göre rakı laikliğin, modernliğin, Batılılaşmanın, yâni medenîleşmenin ölçüsüdür. Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi’ni kurduğu ilk yıllarda, devlet erkânı ve eşrafın da bulunduğu bir dâvette rakıyla birlikte türlü türlü içkiler içiliyor. Halkın toplandığı meydana bakan kapılar ve pencereler açık olduğundan, Kamalov’un içki içtiğini üst üste yığılmış halk seyrediyordu. Başyaveri kalkıp pencereleri ve kapıyı kapattırır. Kamalov niçin kapattırdığını sorar. “Halk bakıyor da onun için…”

Bunun üzerine kapıların ve pencerelerin kanatlarını yeniden açtırarak sofrayı kapıya yanaştırır ve kadehini birkaç defa halkın şerefine kaldırır. Sonra başyaverine ve masadakilere dönerek “Kamalov içiyor, sarhoşun biridir desinler. Başka ne günahım var…” diyor.

KAMALOV’UN PARTİSİNDE RAKIYI YASAK LAMAK TEKLİF DAHİ EDİLEMEZ

Kafayı bulunca kadehi halka doğru bir daha kaldırıp “Beyler, hanımlar ve ey halkım! Şu gördüğünüz içki rakıdır. Aziz ulusumun önünde şerefinize içiyorum” diyerek daha fazla devrim sözü veren Kamalov’un âdetini değiştirmeye Leblebi Rakı Cumhuriyeti Partisi’nden kimin gücü yeter?

Adı geçen partinin şimdiki umum başkanı mensuplarına “gizlice için” diyerek sûret-i haktan görünmeye çalışmasına gerek yok. Takiye yapması boşunadır. Rakıyı yasak ettiğinizde o parti dağılır ve bir özelliği kalmaz. Çünkü mirasını yediği parti Kamalov’un rakı sofrasında kurduğu bir partidir ki örf ve âdetleri değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez...

Hâsıl-ı kelâm, doğunun ateş diyarı Azer yurduna cebren sokulan kâfir âdetlerini anlatan “Kötülükler hikâyesi” nde daha neler var neler! Okumanızı tavsiye ederim.