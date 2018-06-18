Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Mecelle kuralı: “Def-i mazarrat celbi menafiden evladır”. Bir zarardan kurtulmak, menfaat hayalinden önce gelir. Eldeki bir kuş, daldaki 3 kuştan daha iyidir. Hele eldeki kuşu biliyorsanız, ötekilerinin ne idüğü belirsiz ise.

Başkanlık seçiminde iki kutup var. Kutuplardan birinde Tayyip Erdoğan, ötekinde Muharrem İnce var. Biri AK Parti’nin, diğeri CHP’nin adayı.

Erdoğan daha önce % 50’yi aşarak geldi. İnce kendi partisinin delegesinden bile geçer oy alamadı.

Darbe dönemleri hariç, CHP kadroları hiçbir zaman tek parti dışında tek başına iktidar olamadı. Bugün de olacak değil.

Tabi CHP yalnız değil. Her ne kadar HDP, İyi Parti ve SP kendi adaylarını çıkartsa da, eğer seçim 2. tura kalacak olursa, Erdoğan karşısında hepsi birlik olacak. Tek hayalleri bu. Yani AK Partinin adayı Erdoğan tek başına hepsine karşı yeterli bir ağırlığa sahip. Yani Millet İttifakı bir “Yamalı bohça koalisyonu” görünümünde. Kendi içlerinde kan uyuşmazlığı var. İlkesel birliktelikleri yok, “korku” ve “düşmanlık” temelinde bir birlik söz konusu.. Yoksa taban olarak ne CHP, ne HDP, ne SP, ne de İyi Parti tabanları bir araya gelebilir..

Daha önce yazdım, 15 Temmuz’un rövanşını alma hayali kuranlar İyi Parti’ye, Meral Akşener’e oy versinler. Bunun anlamı, Fetullah Gülen gelsin, kaldığı yerden işine devam etsin, AK Parti içindeki AKP’lilerin yeniden inisiyatif kazanması anlamına geliyor bu tercih. Herkes biliyor ki, FETÖ MHP’yi ele geçirmek istedi. Bu olmayınca birkaç denemeden sonra İyi Parti’de karar kılındı. Meral Akşener, 15 Temmuz öncesi Başbakan olma hayalleri kuruyordu. Yurtta Sulh Hareketi ile aslında olacaklar ile ilgili ilk işaret fişeğini ateşlemişti.

AK Partililer Meral Akşener’e teşekkür etmeli. MHP’yi AK Parti ile ittifaka mecbur eden İyi Parti oluşumudur. İktidar hayali kuruyorlardı, mevcut halleri ile eğer barajı geçemezlerse bu durum tam bir Genç Parti vakasına dönüşür. Barajı geçecek olursa, CHP ve HDP’den oy alacaktır. Bu da yine AK Partiye yarar.

Eğer Türkiye bölünsün, terör dalgası yükselsin, canlı bombalar, bomba yüklü araçlar sağda sol patlasın, güneydoğuda hendekler yeniden kazılsın isteyenler oylarını HDP’ye versinler.

Eğer Türkiye 28 Şubat günlerine geri dönsün, BÇG yeniden işbaşı yapsın, ADD’li günler, ÇYDD’li günler geri gelsin istiyorsanız hiç beklemeyin CHP’ye oy verin.

Bunların olmasını istemiyorsanız, mecburi istikamet belli! AK Parti.

AK Partiden daha iyi bir aday bekliyor olabilirsiniz. Daha iyisi olmadı diye, herhalde daha kötüsünü tercih edecek değilsiniz.

Cumhur ittifakında AK Parti ile birlikte MHP ve BBP var.

Bunların dışında SP var, İP var. HÜDA PAR var.

Bu seçimde tek sandıkta iki oy pusulası kullanılacak. Oylar ittifak ve ittifakla birlikte partiler için ayrı ayrı kullanılacak.

Göreceğiz AK Parti % kaç alacak, Erdoğan % kaç alacak. Genel kanaat Erdoğan’ın AK Partiden daha fazla alacağı. Bu sonucun içinde gizli bir mesaj var. Bu açı beklenti ile gerçek arasındaki farkı gösteriyor. Eğer Erdoğan ilk turda seçilir, AK Parti mecliste çoğunluğu kaybederse, bu durum Erdoğan açısından risk oluşturabilir. Tabi bu durum sadece Erdoğan için değil, icra açısından da ciddi bir risk oluşturabilir.

Muharrem İnce, partisinin altında ya da üstünde bir oy alırsa bu durum her iki halde de ciddi bir kriz sebebi olacak.

Bu durum sadece İnce açısından değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin geleceği açısından da ciddi bir risk oluşturacaktır.

Bu seçim, kimin seçileceğinden çok daha fazla bir anlam ve önem kazanıyor bu gerçekler ışığında.

HDP barajı aşamazsa, CHP sandıkta kazandığından çok daha fazlasını parlamentoda kazanacak. HDP’nin kaybettiği sandalyeler büyük ölçüde AK Parti’nin kazancı olacak.

Bir bakıma parlamento aritmetiği büyük ölçüde HDP ve İyi Partinin alacağı oy ile şekillenecek. Yoksa oy sıralamasında ilk sırayı kimin alacağı konusunda bir ihtilaf yok. O belli, AK Parti ve Erdoğan. Hatta Erdoğan büyük bir ihtimalle AK Partiden daha çok oy alacak.

Son gelen bilgilere göre AK Parti yükselişte. CHP, HDP ve İyi Parti düşüşte. HDP barajı geçemeyebilir. İyi Parti barajı aşacak kadar oy alamayacak olursa, bu İyi Parti için fiyasko olacak.

Benim oyumun bu çerçevede nereye gideceği belli, AK Parti.

İyi Parti, HDP yanında SP’nin alacağı oyu da merak ediyorum. SP’nin gerçek oyu Temel Karamollaoğlu’nun alacağı oy olacak. Milletvekilliği için CHP kazanamayacağı bölgelerde SP’ye gidebilir. Mesela Meral Akşener de partisinin gerisinde oy alacaktır. Aynı durum Selahattin Demirtaş için de geçerlidir.

Bu seçimde şöyle bir durum var: CHP, HDP, İyi Parti ve SP oyları arasında bir geçirgenlik var. Bu da bu partilerin tabanlarında ciddi bir gerilime yol açıyor. Düşünsenize dün BÇG’nin avukatlığına soyunan bir parti bugün BÇG’lileri sanık sandalyesine oturtan FETÖ’cülerle kol kola giriyor. Dün “irtica” ile suçladıkları, meclisten kovmaya kalktıkları SP ile bugün kol kola giren bir CHP var.

Hem ulusalcı geçinecek, sonra da gidecek PKK’nın siyasi uzantısı olan bir parti ile kol kola gireceksiniz. Bu mızrak bu çuvala sığmaz..

İster SP penceresinden bakın, ister İyi Parti ya da HDP penceresinden bakın bu“yamalı bohça” koalisyonu bir çaresizliğin, acziyetin dayattığı bir sonuç olarak önümüze çıkıyor.

Bakın, bunlar Erdoğan’dan kurtulsunlar, birbirlerinin boğazına sarılırlar.. “Düşmanımın düşmanı benim dostumdur” anlayışı ile bir aradalar. Yoksa 3 gün sonra birbirlerine düşerler. Bu Türkiye için bir felaket anlamına gelen bir işaret olarak kabul edilebilir.

Karar sizin. Herkes bir gün yapıp-yapmadıklarının hesabını verecek. Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir. Her topluluk layık olduğu gibi idare olunacaktır. Biz kendimizi değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir. Allah servet ve iktidarı halklar ve ülkeler arasında evirir, çevirir.

Tek endişem şu: “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah’ım.”

Biz bugün de bu şekilde imtihan oluyoruz.

Rabbim, bize hakkı hak, batılı batıl göster, hakta toplanmamızı nasip et.

Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil.

Selam ve dua ile.