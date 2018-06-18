AKP’de edepsiz sorunu!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

Hatırlarsanız AKP içinde yaşanan anlaşmazlıklara Bülent Arınç neşteri vuruyor ve “Biz zarar göreceksek en çok bu edepsiz takımından zarar göreceğiz” diyordu.

Arınç’ın bu tespitine katılmamak mümkün mü?

AKP içinde bir grup “partiyi koruyoruz” ya da “Erdoğan’a arka çıkıyoruz” diye akıl almayacak işlere imza atıyorlar.

Arınç tarafından “edepsizler” diye adlandırılan bu grubun AKP’ye faydadan çok zarar verdiği aşikâr.

Eğer bugün seçmen “Erdoğan’a oyumu veririm ama AKP asla” noktasına gelmişse, onların bu hale gelmelerinde “edepsiz takımının” büyük payı olsa gerek.

Bugüne kadar bu cenahta alışılmamış bir üslup, alışılmamış bir hakaret, alışılmamış bir eda ile yazılıp çizilenler iktidar partisinde seçmenlerin kafasını bir hayli karıştırmış ve birçok soru işaretinin oluşmasına yol açmıştır.

Hadi bir iki edepsiz ele geçirdikleri köşelerde kin ve nefret kusuyorlar diyelim. Peki, bunlara izin veren, göz yuman idarecilerine ne demeli?

O yazılanları okurken yüzleri hiç mi kızarmıyor?

Dün birlikte oldukları, abi diye hürmet edip saygı sundukları insanlara yapılan iftiralar midelerini hiç mi bulandırmıyor?

Öyle anlaşılıyor ki edepsizin biri yazıyor, öteki edepsiz buna göz yumup izin veriyor.

Yani edepsizler elbirliği yapıyorlar.

Onların bu el birliği karalamak istedikleri insanlardan daha çok AKP’ye zarar veriyor.

Arınç da bir AKP’li olarak bu noktaya dikkatleri çekip, “Biz zarar göreceksek en çok bu edepsiz takımından zarar göreceğiz” diyor.

İşin dikkat çekici yanı AKP kurmaylarının bu edepsiz takımı karşısındaki sessizlikleri ya da suskunlukları!

Onlara “sert bir kelam” etme yerine onların yaptıklarına bozularak, “Artık AKP’ye oy vermeyeceğim” diyenlerin üzerine çullanma ve onları suçlamanın elbette onaylanabilecek bir yanı yok!

Aslında bu edepsizler takımının yaptıkları AKP kurmaylarını en az Arınç kadar rahatsız etmesi gerekmez mi?

Hiç olmazsa “böyle bir üslup bize yakışmıyor” diye onları uyarmaları lazım değil mi?

Belli ki yaşanan gergin siyasi atmosferin etkisinde kalıyor ve yazılıp çizilenler hoşlarına gidiyor.

Ama hiç unutmalılar ki keskin sirke küpüne zarar verir.

AKP içinde Arınç’ı bile isyan ettiren bu “edepsizlerin” en çok kendilerine zarar vereceği akıllardan hiç çıkarılmamalıdır.