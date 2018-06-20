Chp’nin iflâh olmayacağına dair

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

CHP’nin niçin iflah olmayacağına dair vesikalarla tesbitli cürüm ve fiilleri o kadar çok ki saymakla bitmez. CHP’nin kurucu elit ve siyasetçilerine ait şenaat ihtiva eden sözlü ve fiilî cürümlerden birkaçı:

Câmiler CHP’nin ocağı yapılması

Bazı minarelerin tepesine altı ok arması asılması

Bazı mescid ve dergâhların meyhâneye çevrilmesi

Tek Parti Dönemi’nde satılan câmilerin Kemalist oligarkların içkili balolar düzenlediği Ankara Palas’a harcanması

“Dinî neşriyata taraftar değiliz”

“Mekkeli yobaz” (Hz. Peygamberimiz s.a.v. kastediliyor)

“Muhammed isminden ve Kur’ân’ın kurallarından hoşlanmıyorum”

“İslâmiyet denince aklıma çorap kokusu gelir”



“Dinî hayatta artma olduğunu, tedbir alınması gerek”



“Beş vakit namaz yoktur”

“İslâm ondört asırlık sakat inançdır”

“Ebediyyen çöken İslâm dinidir, artık âyet ve hadis saymakta mâna yoktur”

“İslâm’la mahvoluruz…”

“İslâm kültürü asla bizim öz kültürümüz değildir”

“Âyetler bizi alâkadar etmez”

“Allah, gerçekte yok”

“Bizim kanunumuz varken kur’ân’a mı bakacağız?”

“Başörtüsü Sümerlerde fahişeler takardı”

“Başörtülülerin yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum”

“Çocuklarımızın sıra üstünde namaz kılmasını değil, bale yapmasını istiyoruz” (Medeni Bilgiler, Afet İnan / Cemil Koçak, Tek Parti Döneminde Muhalif Sesler, Prof. Dr. Cemil Koçak / Cumhuriyet Efsaneleri, Mustafa Armağan).

Umumi efkâr vicdanına danışsın; cemaziyelevveli böylesine karanlık ve millet düşmanlığıyla dolu olan CHP iflâh olur mu? Bu cürümlerin detaylarını kitaplardan öğrendiğinizde vicdanınızda CHP diye bir şey kalmayacağı kesin.

HECE TAŞLARI ŞİİR DERGİSİ 40. SAYIYA ULAŞTI

Gelenekli hece ve âşık tarzı şiirinin yaşatıcısı Aylık Hece Taşları şiir dergisinin Haziran 2018 / 4O. sayısı yine gelenekli hece şiirleriyle dolu dolu... Gelenekli atışma şiirinin ustalarından Tayyib Atmaca’nın sahipliğini ve Yayın Müdürlüğünü yaptığı Hece Taşları Şiir Dergisi’nin bu sayısında şiir hakkında söyleşiler, nesir ve hece şiirleri ağırlıkta… Bu sayıdaki imzalar şöyle:

Nurettin Durman, Hasan Akçay, İbrahim Baz, Şükrü Ünal, Tacettin Şimşek, Mehmet Özdemir, Hüseyin Çoban, İlker Gülbahar, Fatih Kandemir, Hüseyin Sönmezler, Gönül Tokayeva, Harun Yıldırım, İlhan Yardımcı (Kemâlî), Âşık Muhsinoğlu, Yusuf Aslan, Emel Balıkçı, Ahmet Urfalı, Gülser Hünük, Tayyib Atmaca, Fatih Okumuş.

Bu sayıda Tayyib Atmaca’nın “Beyaz Elbiseyle Çıkarız Yola” adlı dokunaklı yazısını okumak lâzım.