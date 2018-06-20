Kemal Bey Türkçe konuş

Engin Ardıç / Sabah

Bunlar zaman zaman "halka" inerler ya... (L sesi ince okunacak.)

Kılıçdaroğlu da gençliğe inmiş.

"Gençlere yönelik bir animasyon filmi" hazırlamışlar. Film Kılıçdaroğlu'nun gerçek görüntüsüyle başlıyor, Kemal Bey sonra hemen "çizgi karakterine" dönüşüyor.

Buna hiç gerek yoktu, çünkü kendisi zaten karikatür gibi adam.

Fakat bu film sanki "oy verme yaşına henüz gelmemiş gençler" için hazırlanmış gibi.

Belki de 2023 seçimlerine yatırım yapıyorlardır!

Bu filmde Kemal Bey biraz tuhaf konuşuyor...

Türk gençlerine ineyim derken Amerikan gençlerine inmiş.

Diyor ki: "Ya arkadaşlar, ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın, Instagram'da filtreler artsın, Snapchat'ta efektler çoğalsın, Whatsapp'ta mavi tıkı kapatma seçeneği gelsin, insanımız daralmasın, Curling hakettiği ilgiyi görsün, oyunda cheat yapılmasın, herkes hakettiği frag'e emeğiyle ulaşsın..."

Sonra da ekliyor: "Geleceğinize sahip çıkın, hep birlikte bug'sız bir dünya tasarlayalım!"

Kemal Bey... Seni de CHP'nin başından "delete" edecekler ha, ayağını denk al. Watch your step!

Kaç kişi keser?

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olunca "meclisteki koltuk sayısını azaltacağını" söylemişti. Bu fakir milletin 600 mebus besleyecek hali yoktu.

Fakat "kaça indireceğini" söylememişti, çünkü kendisi de bilmiyordu.

Hele hele, diyelim 130'dan 75'e düşecek CHP milletvekili sayısının partisinde nasıl karşılanacağını da hiç düşünmüyordu...

Araştırdık: İlk mecliste 337 mebus var. (Sizin dilinizle "representatives" Kemal Bey.)

1935 seçimlerinde bu sayı 399 olmuş.

1943 seçimlerinde 455'e çıkmış.

1950'de 487... 1957'de tam 610...

1961'de 450'ye sabitlenmiş, 1982'de de 400'e... 1987'de 450'ye, 1995'te de 550'ye çıkarılmış...

Bu sayılardan hangisi sizi keser Muharrem Bey?

Bir an önce açıklayın da ileride CHP'den aday olmayı düşünecekler şimdiden "liste sıralaması kavgası" için tedbirlerini alsınlar!

Dersimiz din bilgisi

"On beş yaşımdan beni HER GÜN CUMA NAMAZI kılarım."

Muharrem İnce

Köprü projesi

"Edirne'den Tunceli'ye gönül köprüsü kurdum. Dünyanın en büyük köprüsü."

Muharrem İnce