Siyasette, Karşıt olanlar Oyun bozanlar Sistem kuranlar

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Siyasetin aşamalarıdır bunlar.

Seçim meydanlarını ve verilen mesajları izlerken bir şeye dikkat edin: Kim karşıtlık üzerine konumlandırmış kendini, kim oyun bozmak için hareket ediyor, kim sistem kurmak için çaba harcıyor?

KARŞITLIK ÜZERİNE KONUMLANAN SİYASET

Bir siyasi hareket, karşıtlık üzerine kendini konumlandırmışsa, iktidara değil, muhalefete talip olmuş demektir.

Tezi yoktur, antitezdir. Karşı olduğu kişi, parti, kurum, hareket ne ise ona göre kendini konumlandırır.

Merkez değil, çevredir. Statükoyu değiştirmeyi, sistem inşa etmeyi ya da oyun kurmayı düşünmez.

Karşıtlık politikası, bir partiyi iktidar yapmaz. Karşıtlık siyaseti, sistem kurucu bir akıl değildir. Felsefesi yoktur, paradigması kurulmamıştır.

Karşıtlık, göçebe bir harekettir, yerleşik değildir. Kökü yoktur. Karşı olduğu her ne ise, mevcudiyeti ona bağlıdır. Karşıt olduğu fikir ortadan kalktığında, yok olur gider.

Karşıtlık siyaseti kolaydır, emek istemez. Karşı taraf ne söylediyse tersini söylemek, itiraz etmekle politika ürettiğini düşünür. Bu politika onu var eder ama iktidar etmez.

OYUN BOZAN SİYASET

Oyun bozmak, karşıtlık politikasından daha evladır. Ancak oyun bozmak, sistem kurmak, kurumsallaşmak anlamına gelmez.

Oyun bozan siyaset zekâ, kabiliyet, hareket ve direnç gerektir.

Siyaset kat kat perdelerde yapılır. İlk perdede oynanan oyuna aldanırsan, asıl arka perdedeki oynan oyunu kaçırırsın. Oyun bozan siyaset, perdenin arkasını görmektir. Mevcudu görmek değil, onun arkasındaki gerçeği fark etmektir.

Malcolm X’in dediği gibi, “kuklayı değil, kuklacıyı vurmaktır.”

Oyun bozucu siyaset, kişilere bağımlı hareket eder. Kurumlar ve sisteme odaklı politika üretmez.

Oyuncu bozucu siyasetten, sistem kurucu siyasete geçilmezse, iktidarda uzun süre kalınamaz.

SİSTEM KURUCU SİYASET

Siyasetin zirvesi, sistem kurucu olmaktır. Bir siyasi hareketin gücü, sistem kurucu olduğunda zirveye ulaşmış demektir. Artık kişilere, bireylere bağımlı değildir.

Karşıtlık üzerine hareket etmez. Anti tez değil, tezdir. Aynı zamanda oyun bozucudur ama asıl oyunu kuran kendisidir.

Sistem kurucu olmak için, yüksek zekaya, kuvvetli fikre, derin tecrübeye, büyük hayallere ve ideallere sahip olmak gerekir.

Sistem kurucu hareketler uzun ömürlüdür. Kurumsallaşmayı, işleyen mekanizmalar kurmayı, insana bağlı olmadan çalışan sistemler üretmeyi hedefler.

Sistem çalıştığı sürece, kişiye bağlı hatalardan ülke etkilenmez. Sistemin kendi emniyet mekanizmaları, derin krizlerin çıkmasına engel olur. Engel olamadığı krizleri de kendi içinde çözme kabiliyetini geliştirir.

Sistem kurucu hareketler, medeniyet tasavvuruna, insani değerlere, güçlü ilkelere, ahlak ve adalete dayanır.

Türkiye’yi dünyada söz sahibi yapacak olan şey, sistem kuran, oyun tasarlayan, oyun bozan ve kendi tez olan hareketlerdir.