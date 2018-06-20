HDP ve PKK’nın yalnızlığı üzerine

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

PKK, PYD ve HDP için yolun sonu.

Afrin bir kırılma noktası oldu. Her türlü destek sağlandı, sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfır.

ABD de şunu gördü, “PKK kırbacı” ile Türkleri, Farisileri, Arapları yola getirmek mümkün değil. Bu geri tepen bir silah. Kaldı ki bu şekilde Kürtleri bile kontrol etmek mümkün olmuyor.

Bugün PKK ve PYD’nin ABD için DAEŞ’ten farkı yok. Kurdular, kullandılar, tasfiye ediyorlar.

ABD bölgede yeniden Arap aşiretlerine yöneldi. Aynı şekilde Kürt aşiretleri ile temas yolları arıyor.

HDP’yi, şu seçim sürecinde, belki yerel seçimlerde biraz daha kullanacaklar..

Apo neredeyse unutuldu. Demirtaş için bu kampanya bir veda partisini hatırlatıyor.

PKK’nın ortalıkta dolaşmasının kimseye faydası yok.. Ona dokunan yanıyor. FETÖ de öyle. Sağ ve soldan, Türk ve Kürtlerden %10’arlık iki blok kopardılar ama bunların bir işe yaramadığı görüldü.

Seçim öyle bir noktaya geldi tıkandı ki, Erdoğan kazanmayacaksa, kim kazanacak. İnce mi, Akşener mi?

Peki CHP’nin gücü İnce’yi ayakta tutmaya yetecek mi? Ya da İyi Parti’nin gücü Akşener’i ayakta tutmaya yeter mi?

“Erdoğan olmasın da ne olursa olsun” demenin Türkiye’ye maliyetini düşünebiliyor musunuz?

SP hangi akla hizmet için gitti de bu yamalı bohçaya bir yama da kendi oldu!

Arkasında en az %50 millet desteği olan birini istemeyecek, arkasında en çok %25 desteği olan birini el birliği ile başkanlığa taşıyacaksınız!..

Düşünsenize, Merak Akşener, “ben başkan olacağım” diyor. 2. tura kendisi kalacağına göre, CHP’den, daha doğrusu İnce’den daha fazla oy almayı hayal ediyor. CHP’yi bitiriyor ama CHP’nin omuzuna basarak 1. sıraya yükseliyor. Hayalindeki oran %25-30 olması gerek.

Bunlar matematik de bilmiyor anlaşılan. Akşener %20 alacaksa, HDP’nin, Demirtaş’ın hiç oy almaması gerek.

%50’yi şöyle taksim edelim: %22 Meral Akşener alsın, %20’de İnce’ye verelim. Etti mi %42 diyeceğim ama o zaman HDP barajı aşamaz. Nasıl mecliste çoğunluğu sağlayacaklar. Olmadı. Demirtaş’ın HDP’sine %11 verelim. İnce’nin CHP’sine %19, Meral Akşener’in İyi Partisine %20. CHP hapı yutmuş vaziyette.

Herhalde mecliste destek bulmak için Akşener 1. Başkan yardımcılığına İnce’yi getirir, 2. Başkan yardımcılığına Demirtaş’ı diyeceğim ama, o seçilemeyince hapisten çıkamayacak ki! Adam başkan adayı, milletvekili de değil. “Dostlar alışverişte görsün” kabilinden çıktı.

Meral Akşener diğer başkan yardımcılığına da artık Temel Karamollaoğlu’nu getirir herhalde.

Meral Akşener olmazsa, oranlar aynen kalsın, isimleri değiştirin, Akşener yerine İnce yazın. Ha Ali Veli, ha Veli Ali.

Erdoğan ve AK Parti dışında birine oy verenler aslında bu abukluğa oy vermiş olacaklar.

Ortada ciddi bir siyasi oluşum yok. AK Parti ise, “biz olmasak..”, “aya dört şeritli oy” misali rahatlığının verdiği rehaveti yaşıyor.

Tek yol var, AK Parti! Ama yerel seçimlerden önce hemen, parti, bürokrasi ve belediyelerin Hades’ten ve Necaset’ten temizlenmesi gerek. “Hades’ten ve Necaset’ten taharet” Allah’ın huzuruna çıkacak her kul için ilk farzdır.

Bu durumda Kürt seçmen ne yapacak. AK Parti’den uzaklaşıp, FETÖ’cüler ve Ulusalcılarla mı kol kola girecekler. Türk seçmen de, Kürt seçmen de, dindarı da muhafazakarı da, liberali de AK Parti’nin kendine çekidüzen vermesini istiyor.

Zaten ABD, PKK’nın arkasında desteğini çekince, Kandil’in boşaltılmasından sonra HDP de sırtını dayadığı çevrelerin arkasından çekilmesinden sonra ayakta duracak mecali bulamayacak. PYD ile kol kola girdiklerinde de, ABD desteğini kaybettiklerinde de kaybeden kendileri oldu. ABD ve İsrail, Kürtlerin başına bela oldu. Kürtler de gelinen noktada ABD’nin başına bela oldular.

Bugün PKK, PYD ve HDP’liler için fazla bir seçenek kalmadı. Ya bölgede ABD’nin paralı askeri olacaklar ya da kendilerine yeni bir yol bulacaklar. Aslında bugün fiilen ABD’nin paralı askeri rolünü üstlendiler. Ama artık bunun adının konması gerek. Maaşlı ve profesyonel bir lejyon olmayı kabul ediyorlarsa ve ABD açısından da uygun bir profilse, bölgede ya da dünyanın başka yerinde bu kişiler 3. sınıf işlerde kullanılabilir. ABD için risk oluşturan, çok şey bilen isimler de bir şekilde yakalanıp infaz edilebilir.

Bu seçimler PKK ve HDP için sonun başlangıcı olacak.. Aslında İyi Parti için de öyle. Barajı geçerlerse meclise girerler ama hem ciddi bir varlık gösteremeyecekler, hem de gelecek açısından bir umud vaad edemeyecekler. Öte yandan; daha zayıf, kendi içinde bölünmüş, çelişkili, tutarsız bir CHP sözkonusu olacak.

Suruç’ta yaşananlar PKK, HDP ve terör konusunu yeniden gündeme getirdi. Kandil’de devam eden operasyonlar bir şekilde HDP’nin sırtını dayadığı örgüt üzerinden siyasi geleceğini gölgelemeye devam ediyor.

CHP cephesinden bütün dişliler birbirini yiyor. HDP barajı aşsa bir dert, aşmasa başka bir dert onlar açısından. Çok fazla ihtimal ve senaryo konuşuluyor. Ama öte yandan şunun şurasında kaç gün kaldı ki. Sabır!

Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Bize hayır gibi gelen şeylerde şer, şer gibi gelen şeylerde hayır olabilir.

Biz bilmeyiz Allah bilir.

Bizi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var. Ne gam! Selâm ve dua ile..