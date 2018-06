islam nedir?

M. Şevket Eygi

İslam, insana yararına ve zararına olan şeyleri bildirir.

İslam, uyarır, aydınlatır, bilgilendirir.

İslam, insanın yaratılışına (fıtratına) ve dünya boyutlarına ve şartlarına en uygun dindir, düzendir.

İslam, ilk insan Hazret-i Adem’den bu yana tek hak dindir.

İslam Hz. Musa’nın, Hz. İsa’nın, bütün Peygamberlerin (Selam olsun hepsine) dinidir.

İslam, varlık meselesi konusunda bütün felsefî sistemlerden, bütün ideolojilerden üstündür.

Allah katında tek hak, makbul, geçerli din İslam’dır.

İslam yegâne hak ibrahimî dindir. İslam’dan başka hak din yoktur.

İslam, tek hak din olmakta ortak kabul etmez.

İslam insana ebedî saadet kazandırır.

İslam, ebedî felaketten kurtarır.

İslam, insanları âdil bir barış içinde yaşatacak, dünyaya huzur getirecek tek din ve sistemdir.

İslam ilahî bir dindir, beşerî bir nizam değildir.

İslam’ı din olarak kabul eden, öğreti ve hükümlerini doğru olarak hayata uygulayan kimse Allah’la barışık olur, O’nun rızasını kazanır.

İslam, inananlar için hem dünyada ve hem âhirette; islamî idareye tâbi olan inanmayanlar (Ehl-i zimmet) için sadece dünyada selamet sağlar.

İslam kadınların şeref, namus ve haysiyetlerini tanır, korur, ayakta tutar, yüceltir. İslam seks köleliğine izin vermez. İslam nizamında, devletin resmî vesikalarıyla yasal KDV’li, gelir vergili seks köleliği yapılamaz. (Camilerde avaz avaz ciyak ciyak eşitlik diye bağıran başı örtülü Feminist kadınların kulakları çınlasın!)

İslam can güvenliği getirir.

İslam mal güvenliği getirir.

İslam (Hem Müslümanlara, hem de gayr-i müslimlere) din, inanç, ibadet güvenliği ve hürriyeti sağlar.

İslam yüksek ahlak dinidir. Onun hükümlerinin uygulandığı toplumda suçlar asgarî (en az) seviyeye düşer.

İslam sosyal barışı sağlar.

İslam, insanlara ve dünyaya zarar verecek şeylere izin vermez.

İslam insanlığın ve dünyanın geleceğini tehlikeye atmaz.

İslam bütün insanlığı tek bir Ümmet kabul eder. Ümmet-i icabet, Ümmet-i davet.

İslamî sistemde bir tek ehliyetli, liyakatli, râşid başkan olur.

Kimse bu başkanlığa talip olamaz.

Talip değil, matlub (istenen) olsa, ehliyeti yoksa başkanlığı kabul etmez.

Gerçek İslam nizamı bir erdemler sitesidir.

İslam, ribayı yasak ve haram kılarak paranın ve paradarların, para babalarının diktatörlüğüne imkân ve fırsat vermez.

İslam idaresinde halk aldatılamaz.

İslam, insanları birbirinin kurdu değil, meleği yapar.

İslam suç işleyenleri öyle bir tenkil eder (tepeler) ki, suç işlemeyenler huzur ve sükûn içinde yaşar, kimse suç işlemeye cesaret edemez.

İslam hikmet=bilgelik dinidir.

İslam nükleer, biyolojik, kimyasal silah üretimine izin vermez.

İslam kitlesel imha savaşlarına izin vermez.

İslam yalanın saltanatını yıkar.

İslam, işlerin ehliyet ve liyakat sahiplerine verilmesini emr eder.

İslam, işlerin, ehliyetli liyakatli güvenilir kimselere danışılarak yapılmasını emr eder.

İslam lükse, israfa, şatafata, beyinsizliğe, azgınlığa izin vermez.

İslam’ın kanaat zihniyeti ve felsefesi uygulansa, dünyanın nimetleri bütün insanları doyurmaya yeter de artar.

İslam para ticaretine izin vermez.

Gerçek İslam nizamı, çağımızın ideal düzeni olan demokrasiden bin kere üstündür.

İslam sahte, şeytanî mutluluk değil, gerçek ebedî mutluluk getirir.

İslam, kaçınılmaz bir olgu olan savaşı medenîleştirmiş, insanileştirmiştir.

İslam bütün meşru, makul, bilgeliğe uygun neş’elere izin verir.

İslam bütün faydalı ilimleri, fenleri teşvik eder.

İslam, Müslümanları yabancılaşmaktan, dejenere olmaktan korur. Gayr-i müslimlerin de kimliklerini, kültürlerini korumalarına izin ve hürriyet verir.

İslam, on küsur medeniyet içinde insan yapısına, dünyaya, fıtrata en uygun medeniyettir.

***

GEL...

Nefs-i emmareni, benliğini bırak da gel.

Gururunu, kibrini...

Cep telefonu, hoparlör gibi fetişlerini.

Beynin, konvansiyonel yalanlarla dolu, onları at da gel.

Paşa Maşa mitolojilerini çöpe at da gel.

Holiganlıkların, militanlıkların, fanatizmlerin hepsini bırak.

Cebine güzel bir dolmakalem ve defter koy da gel.

Yanında, kıraati seni yükseltecek aydınlatacak iyi, faydalı, güzel bir kitap olmalı.

Kuyruğuna bağlı kabakları kopart at öyle gel.

Sırtındaki yumurta küfesini bir yere bırak da gel.

Miden yarı boş, yarı dolu olduğu halde gel.

Aklını, işkembenden veya apış arandan alıp, kafatasının içine koyup da gel.

***

Şu aşağıda zikr ettiğim büyük zatların ve benzerlerinin yolundan, izinden giderseniz, onları kendinize örnek ve model kabul ederseniz; inşallah ilahî fazl, ‘Avn, Kerem ile ebedî saadete nail olursunuz: Abdülkadir Geylanî... Ahmed er-Rufâî... İmam Gazalî... İmam Rabbanî... Hasan eş-Şazelî... Halid-i Bağdadî… Akşemseddin... Hacı Bayram Veli... Emir Sultan… Şaban-ı Veli... Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî... (Sadece birkaçını saydım...)

***

Mutaassıp bir zata: Fakiri ne kadar kötülerseniz kötüleyin ama sakın sakın sakın dinime dil uzatmayın. Küfre düşebilirsiniz.

***

Telefonu üç bin lira, namaz takkesi (O da varsa) üç lira...

***

Bir Müslüman’a: İleride, akçalı işlerden dolayı başın çok ağrıyacağa benziyor.

***

Kedim, öğleyin karnını doyurunca, akşama ne yiyeceğim diye ağlamıyor.

***

Onunkisi otuz gün aç ve susuz kalmak oldu. Ramazanı dolu dolu yaşayanlara ne mutlu.

***

Gıybet ediyordu. Ağzının iki yanından pis kokan kanlar akıyordu. Ölü kardeşinin etinin kanları.

***

O zattan nasihat almaya gittiğinde senden para isterse, hemen kaç ve bir daha gitme.

***

O salak on iki defa dolandırılmış, tokatlanmış, yolunmuş ama on üçüncüsüne hazır bekliyor.

***

Yüksek kâr nispetine kandı, sermayeyi kaptırdı.

***

Şeyh Efendiyi kurtaracakların, ellerinden değil, eteklerinden öpeceğim.

***

2022’de neler olacak? Fazla vakit kalmadı. Ömrü olan görecek.

***

Ünlü gurme Mösyö Fromaj, o nadide peyniri beğenmemiş, bendeniz tattım, tadı harikulade idi.

***

Ehl-i dünya yedi çeşit yemekle doymadı, üç derviş bir tas çorbaya ekmek doğradı, yiye yiye bitiremedi.

***

Sözde hanımefendi, benim banyo dairem Brezilya graniti ile kaplı, jakuzim lazerli, şampuanım trüflü diye böbürlenirken, hanımefendiliği uçtu gitti.

***

Birine: Sizi gözüm ısırıyor. Zat-ı âlinizi 1907’de, eski Selanik’te Dönmeler mahallesinde mi görmüştüm?

***

Sünnî görünen Dönme olur da, Şiî’si olmaz mı? Şiîlik havalarındaki o adam, aslen Isfahan veya Meşhed Yahudi’sidir.