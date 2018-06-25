Seçimlerde Sürpriz Yok

Cemal Nar / Habervaktim.com

Çok şükür bir seçimi daha kazasız belasız atlattık. Millet büyük bir olgunluk içinde ve bir hayli yüksek bir katılımla sandıklara gitti ve barış içinde huzurla seçimini yaptı.

Ülkemizin geldiği olgunluğa bakınız ki çok erken bir saatte seçimlerin sonuçları belli oldu. Bu açıdan ilgili tüm kurumları ve çalışanları tebrik ederim. Her ne kadar CHP’nin her zamanki mızıkçılığı kendini yine gösterse de kimsenin seçim güvenliğine ve doğruluğuna bir diyeceği olmadı.

İsterseniz söze buradan başlayalım. CHP, yenilen pehlivan misali mazeret uydurmaya doymuyor. Olabilir. Ama gerek Yüksek Seçim Kurulu ve gerekse Anadolu Ajansını haksız ithamları ve sanki hile yapıyorlarmış gibi aleyhlerinde fütursuzca konuşmaları çok çirkin olduğu kadar çok tehlikelidir de. Çünkü bu seçmenini devlet ve kurumları hakkında güven bunalımına sokar. Hatta bu hedef göstermeler bazı fanatiklerin suç işlemesine sebep olur. İç barışı bozar. Seçimlere gölge düşürür.

Bunun kime ne faydası olur? CHP bununla mağlubiyetini gizleyebilir mi? Asla! Sadece kendini küçültür.

Seçimin kazananı hiç şüphesiz Cumhur ittifakıdır. Ak Parti 42.41 oy ile 293 vekil çıkardı. MHP, 11.17 ile 49 vekil aldı. Toplam sayı: 342. CHP: 22.74 ile 146 vekil çıkardı. İYİ PARTİ: 10.07 il 45; HDP: 11.44 ile 67 vekil çıkardı. SP 1.34 ile ancak CHP’ye oy topladı. Yaktıkları ateşte yıllarca ısınırlar artık.

Ak Parti ile MHP sanırım çok memnundur bu sonuçtan. Aslına bakarsanız muhalefet de memnun olmalıdır. Vaziyetlerine bakarsanız az oy almadılar. Muharrem İnce’nin seviyeyi düşüren, yer yer insanı güldüren konuşmaları biraz çaba sarfettiğini gösterse de, hiçbir inandırıcılığı yoktu. Meral bacı ise başörtüsünün bileğe değil, başa örtüleceğini bile bilmemesine rağmen aldığı oy bence şaşırtıcıdır. Millet nesine verdi o oyu bilmiyorum. Azıcık bir sürpriz varsa bir bu, bir de PKK nın siyasi kolunun barajı aşmasıdır. Bu iş zahirde bizi üzdü. Ama işin batınında belki bir çok hikmetler de olabilir.

Ne gibi?

Belki CHP nin iyice silinmesi için MEecliğsteki ittifakları bariz olarak belli olmalıydı. Belki oy aldıkları Kürtleri bile tiksindirecek terör destekleri ve gavur kayırmacılıkları iyice açığa çıksın içindir. Belki Millet ittifakını parçalamak içindir. Belki daha başka sebepler de aklıma geliyor, ama uzatmayalım şimdi.

Evet, hayırlı olsun, ülke yeni bir döneme girdi. Başkanlık sistemi inşallah huzur ve istikrar getirir. Millet iradesinin devlete yansımasını çoğaltabilir. Bürokratik oligarşiyi, vesayet sistemini iyice bitirebilir. Millet vekillerine bir özgüven verebilir. Lider sultasından kurtarabilir. Daha yerli, dini ve milli politikalara vesile olabilir. Devlati daha etkin kılabilir.

Bu arada acilen bir yeni anayasa yapılmalı ve uyum kanunları çıkarılmalıdır. Meclis bu konuda savsaklamalara mani olmalıdır. Asıl işi olan yasama ve denetime bakmalı, çağdışı kalmış bütün yasaları çöpe atmalı, yenisini yaparken de sırf Avrupaya bakmamalı, bu milletin dinine, tarihine, örf ve adetine de değer vermeli, halk ile uyumlu yasalar yapmalıdır.

Velhasıl işleri çok, sorumlulukları büyüktür. Hizmet ederlerse, hem kendileri mutlu olur, hem millet sevinir. Yok, işlerini yapmazlarsa, bizden hatırlatması, yarın mahşerde saçlarından Süreyya yıldızına asılır ve mahşer halkına rezillikleri teşhir edilir.

Hayırlı olsun vesselam.