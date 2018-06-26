Ve resmi olmayan kesin sonuçlar

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Erdoğan’ın “Mesajı aldık” açıklaması önemli. Teşekkürler. Tebrikler. Bu mesajın ilk yansımasını inşallah Beştepe’nin kadrosunun şekillenmesinde bekliyoruz. Ve tabi TBMM grubunun şekillenmesinde.. AK Parti aday profilinin şekillenmesinde rolü olan, oy kaybına sebeb olan adayları listeye sokuşturanların hemen, bugünden yakın takibe alınarak kenara çekilmesi ve bunların çıkar ilişkisi içinde olduğu çevrelerin de aynı şekilde takibe alınması gerek. Bu tedbirin, bugün, hemen icra edilmesi gerekir. Tedbirsizlik tehdittir. Diğer tekliflerimi ayrıca yazacağım inşallah.

Sonuçlar belli oldu. CHP sonucu kabullenemiyor ve o çevreler sürekli komplolar üreterek tabanını provoke etmeye çalışıyor. Ancak mızrak çuvala sığmıyor. Sandık başında 50.000 avukat görevlendiren CHP, tüm sandıklarda sandık müşahidi bulunduran Millet İttifakı ve HDP, sıradan haber kanallarının bile oluşturduğu seçim masası oluşturamadı ve düzenli bir haber akışı sağlayamadı. Aynı şekilde batının desteklediği, CHP ve HDP çizgisinde örgütlenen “Adil seçim platformu” da daha ilk saatlerden itibaren demoralize oldu ve yayına geçemedi.

CHP bu. Bütün olarak medya ele alındığında CHP’li, Millet İttifakı ve HDP’li yorumcular bilgi açısından yetersizdi, komplo dışında hiçbir hazırlıkları yoktu. Gelen rakamlar üzerinde demagojik yorumlarla meydan okuyorlardı.

Sandık bilgileri AK Parti açısından sonuçta açık ara bir başarıyı ortaya koyunca CHP’lilerin öfkesi adeta akıllarını zail etti. İnce’nin gece yarısı çıkıp bir balkon konuşması yapmasını bekleyenler bu açıklama gelmeyince çareyi, yine en iyi bildikleri yolda buldular. Komplo teorisi üretmeye devam ettiler.

CHP’de aklıselim sahibi olanlar da vardı. CHP’den Erdoğan’a ilk kutlama İlhan Kesici geldi. Kesici “Seçim sonuçları vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullanan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum” dedi. Twitter mesajı 09:12 - 25 Haziran 2018’de yayınlandı.

İnce yarışı kaybettiğini fakat CHP’nin ulaştığı en yüksek orana ulaştığını söyledi. Seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu ve “yola devam” dedi. YSK’nın açıklaması ortada. Bu sonuçlar anında parti genel merkezine ulaştı. Her sandığın sonucu belli. Sandık kurullarında her partinin temsilcisi var. Eğer bir yanlışlık varsa bunu hemen görmek mümkün. “Hile” iddiaları yalan, iftira, komplo, hasta zihinlerin ürünü bir saçmalıktan başka bir şey değil.

Bu arada; Dolar ve Euro düşüyor, soğan ve patates de. Borsa yükseliyor. Halk, bu çirkin oyunu tezgâhlayan lobilerin desteklediği partilere bekledikleri oyu vermedi. 7-8 Hasan Paşa’nın torunları Pensilvanya, Washington, Şam, Kandil, Berlin, Roma, Paris, Londra, Viyana, Telaviv’den gelen telkinlerin aksini yaptı. Sonuçta keskin sirke küpüne zarar verdi. Kılıçdaroğlu kendi oyununa geldi. İnce’den kurtulmak için onu aday yaparken de, İyi Parti’ye ödünç oy verirken de, SP ile ittifak kurarken de, HDP’ye oy desteği verirken de, aday listesini oluştururken de seçime giden yolda söylemleri ile de eylemleri ile de yanlış yaptı.

Türkiye geneli Başkanlık seçimi: Erdoğan % 52,4, İnce % 30.7, Akşener % 7.4, Demirtaş % 8.3, Karamollaoğlu % 0.8, Perinçek 0.2.

Türkiye geneli Milletvekili seçimi: AK Parti % 42.5, CHP % 22.6, MHP % 10.9, HDP % 11.5, İyi Parti % 10, Saadet % 1.3, HUDAPAR % 0.3

MV katılım % 87, CB % 89, açılan sandık % 100 / yurtdışı ve gümrük kapıları oy sonuçları dahil.

Cumhur İttifakı % 53.7, Millet İttifakı % 34. Cumhur İttifakı’nın toplam milletvekili sayısı 343, Millet İttifakı’nın milletvekili 190, buna 47 sandalye kazanan İyi Parti’yi de eklersek 190. Tabi bu rakam önümüzdeki bir haftalık itiraz süresi içinde küçük değişikliklere uğrayabilir.

Bu tablodan çıkan sonuç. Başkanlık seçimi ikinci tura kalmadan kabul edildi. Erdoğan ile AK Parti arasında nerede ise 11 puan fark var. Bu fark önemli. Bunu nasıl okumamız gerektiğini önümüzdeki günlerde yazacağım.

AK Parti 290, CHP 146, HDP 68, MHP 49, İyi Parti 47 milletvekili çıkartıyor. İyi Parti sanıldığı gibi MHP’nin içini boşaltmamış ve MHP AK Partiden oy almış. Akşener de partisinin gerisinde kalmış. Demirtaş da HDP’nin gerisinde kalmış. Çünkü HDP’li seçmen CHP milletvekili için destek alırken, kendileri de İnce’ye destek olmuşlar. Yani İnce’nin oyunun en az % 3’ü HDP’den, CHP’nin oyunun % 3’ü de CHP’den HDP’ye gitmiş sanki. Bunu daha sonra yazacağım.

5 Parti mecliste grup kuracak. SP’nin 3, BBP ve DP’den birer milletvekili mecliste olacak.

CHP, HDP’ye barajı geçirmek için ciddi destek vermiş anlaşılan. İnce % 30,7 oy alıyor, CHP 22,6. CHP tarihinin en kötü sonucu. İnce seçimi kazanamadı ama seçimin en büyük kaybedeni Kılıçdaroğlu oldu.

Karamollaoğlu oyunu artırıyor gibi gözükse de, onların bir kısmı da CHP’nin olsa gerek. CHP, bu seçimde HDP, İyi Parti ve SP’ye oy verdi. Sonuç ortada. SP % 0.7’den 1.3’e iyi bir başarı ama dökme su ile döndürülmeye çalışılan bir değirmen bu. Bu arada; Karamollaoğlu da partisinin gerisinde kaldı. Erdoğan ve İnce, partisinden çok oy aldı.

Sonuçlar ülke genelinde ve İslam dünyasında coşku ile kutlandı.

Cumhur İttifakı’nın oyları 290+49=339’da kaldı. Millet İttifakı ise 146+47=193’de kaldı. İttifakın gayri resmi ortağı 68 milletvekili çıkarttı. Yani Millet İttifakı aslında 261 sandalyeye sahip.

Yarın, bu seçim sonuçları üzerine kim kimden ne kadar oy aldı, ya da kim kime ne kadar oy verdi, onu incelemeye çalışacağım inşallah. Daha sonra önümüzdeki süreç için tekliflerim de olacak.

Selam ve dua ile.