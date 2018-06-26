İhlâs, istikamet, iffet yüzde yüz olur

M. Şevket Eygi

İhlas ya yüzde yüz olur, yahut olmaz. Yüzde 99 ihlâslıdır, yüzde bir müraîdir sözü büyük bir mantıksızlık ve saçmalıktır.

Namuslu olmak da böyledir.

İstikamet de böyledir.

İffet de böyledir. Evli bir karı, arada bir kocasından habersiz kaçamak zina yapıyormuş... O, namussuz ve iffetsiz bir karıdır.

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İslam ahlakı ile ahlaklı olmayan bir Müslüman, hiçbir zaman iyi olgun gerçek vasıflı Müslüman olamaz.

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Osmanlıca öğrenmeye niyeti olmayan, niyet etse de öğrenmek için yeterli iradesi olmayan, öğrenmek istese de bir türlü öğrenemeyen kimseler doğru dürüst hizmet edemez.

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Eline biraz para geçince üç bin liralık cep telefonu alan fakir kimseler adam olamaz.

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Yüzlerce mankeni, futbolcuyu, politikacıyı, içi boş ünlü kişiyi, bir sürü mösyö veya madam Magazini tanıyor ama ilmihalini, Allah’ın sıfatlarını, temel din bilgilerini bilmiyor. Böylesi, namaz kılsa bile akıllı ve kültürlü bir Müslüman değildir.

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Bir şey olmaz bir şey olmaz beee diye diye trafik kurallarını çiğneyip durdu ve sonunda bir kazada can verdi. Meğerse bir şey oluyormuş.

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Öğle ezanı okunurken birinin ziyaretine gidilmez. Namaz kılacak, öğle yemeği yiyecek...

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Türkiye Müslümanları (cimri olmamak şartıyla) kanaatli olsalar, kanaatle yaşasalar, israf etmeseler; pahalılık olmaz, enflasyon olmaz, nimetler herkese yeter.

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GİRİŞİM meslek liseleri projem var. Bunlardan mezun olanların diplomalarında “Devlet sektöründe memur ve işçi olamaz” yazılı olacak, kendi işlerini kuracaklar. İleride bu konuda ayrıntılı bir makale yazacağım.

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İbadetleri, mensup oldukları cemaat ve tarikat, şeyhleri, sakalları, sarıkları yüzünden; ucba, kibre, gurura kapılan, kendilerine pâye veren, herkese yüksekten bakan, diğerlerini hor gören, “öteki” Müslümanları aşağılayan kimselerden hoşlanmıyorum.

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Mütevazı, alçak gönüllü Müslümanları seviyorum, onlara hürmet ediyorum.

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Dindar geçinen ve görünen bir gencin mektuplarına (maillerine) selam ile başlamaması, selamsız kelam etmesi büyük bir kusur ve ayıptır.

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Davet edilince mönüyü sordu. Çorba kuru fasulya pilav salata ve tatlıdan ibaret olduğu söylenince, bir bahane uydurup katılmadı. Nasipsiz! Resulullah Efendimiz (Salât ve selam olsun ona), “Paça ziyafetine çağrılsanız katılınız” buyurmuşlardır.

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Eski İslam büyükleri bizleri görseler, bize Müslüman demezlerdi.

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Şık Avrupa kostümü, frenk gömleği, kravat, pahalı iskarpin... Be muhteremler, bari başınıza güzel takkeler serpuşlar geçirerek namaz kılın da teşebbühünüz yüzde yüz olmasın.

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Resulullah (Salât ve selam olsun ona) buyuruyor: Riyasete, memuriyete talip ve haris olanın işi zorlaştırılır... Görülüyor...

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“Beş vakit namaz kılmak, Ramazanda oruç tutmak, malının kırkta birini zekât olarak vermek... Bunlar eskidendi, tarihseldir, zamanımızda geçerli değildir” demenin hükmü nedir?.. Zaruriyat-ı diniyeyi inkârdır ve küfürdür.

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Nükleer silahlara sahip Batı ülkeleri üretime devam ediyormuş. Batı medeniyeti bir intihar ve yeryüzünü tahrip medeniyetidir.

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ABD ne olacak? Eski Roma gibi yıkılacaktır.

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Avrupa ne olacak? Birkaç on sene sonra, bazı Avrupa ülkeleri Müslüman olacaktır.

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İsrail ne olacak? O tarihî bir ârızadır. Ârızaların başlangıç ve bitiş tarihleri vardır.

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Azılı, holigan, militan, agresif, fanatik İslam düşmanı yerli kafire: Hollandalı VanDoorn’dan ibret al. O da azılı İslam düşmanıydı, Müslümanlık aleyhinde film çevirtmişti. Sonra Müslüman oldu, delikanlı oğlu da Müslüman oldu, hacca gittiler, namaz kılıyorlar.

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Mübarek Ramazanda azgın İslam düşmanları Hollanda’daki bir camiin önünde domuz kızartmak istemişler, belediye bu densizliğe izin vermemiş. Bu kadar sefillik, beyinsizlik, bayağılık, âdilik, müptezellik nerede görülmüştür? İçlerindeki beyinsizler yüzünden Hollanda’nın başına büyük bir bela, tokat, sille gelirse kimse şaşmasın.

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O herif (veya karı) fenâfi’l-telefon olmuştur. Düzelmesi çok zordur. Günün birinde sokakta kendinden geçmiş vaziyette telefonla konuşarak yürürken elektrik direğine çarpıp hastahanelik olursa sakın hayret etmeyin.

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Lise veya üniversite bitirmiş ama üçyüz kelimelik orta bir metni okuyup anlayamıyor. Beyni mi donmuş bu diplomalının?

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Kızları kız İmam-Hatipte okuyor, okulun bütün jimnastik öğretmenleri erkek. Bu konuda tepki göstermeyen, yasal yollardan kadın beden eğitimi öğretmeni tayin edilmesi için çalışmayan Müslüman velilere, ana babalara yuf olsun!

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Ahlaksızlığı, azgınlığı, yasal sınırlar içinde protesto etmeyen, tepki göstermeyen, nehy-i münker yapmayan sözde ahlaklılar, ahlaksızlardan bin kere daha ahlaksızdır.

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Şu birbirine zıt iki ayrı kutup, Türkiye’ye ve devlete büyük zarar veriyor: Gemiyi batıracak, uçağı düşürecek azgın ve yıkıcı muhalefet yapan aşırılarla, siyasî iktidarda hiçbir kusur görmeyen aşırı yağcılar, yalakalar, meddahlar, pohpohçular.

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Hayvanların ağzı vardır, dili yoktur. Bir ülkede hayvanlara zulm edilirse, onların hakları ayaklar altına alınırsa, hayvanlar korunmazsa, oraya ilahî sillelerin, tokatların inmesinden korkulur.

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Millî kimliğime ve kültürümüze uymayan yeni Medenî Kanun aileyi, yeni Ceza Kanunu toplumu çökertiyor. Bunun farkında mısınız?

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Gerçek ile gerçeklik, hakikat ile şe’niyet arasındaki farkı bilmiyor, sonra kalkmış ince derin konularda tartışıyor, re’y beyan ediyor, aklınca felsefe yapıyor. Zavallı!

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Dindar öğrencisinin beynini yıkamak suretiyle onu namaz kılmaktan, oruç tutmaktan vazgeçiren öğretim üyesinin bulunduğu ilahiyat fakültesini protesto etmeyen sözde Müslümanlar...

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Erdemin birinci maddesi: Kendini beğenmemek ve övmemek...

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Temel kural: “Siz ne halde iseniz öyle idare olunursunuz.” (Hadîs)