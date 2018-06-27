Kim kimden ne aldı, ne verdi?

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Seçim bitti, şimdi kaybeden taraf kendi içinde tartışmaya başladı.

En büyük kriz CHP’de. Taban öfkeli. İnce iddialı, Türkiye’yi turlamaya hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya yanaşmıyor. SP’de derin bir sessizlik hakim. Akşener “yola devam” diyenlerden. Bu arada İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin Meral Akşener›i çok sert bir şekilde eleştirdi. Halaçoğlu, «Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp % 7 oy aldınız. Bu başarı mı?” dedi. Hatırlarsanız 15 Temmuz öncesinde de “başbakan olacağım” havasındaydı!

AK Parti kaldığı yerden yola devam ediyor. Ama tek farkla, seçmenin verdiği mesajı dikkate alarak.

Sanırım bu noktada ilk yapılacak iş, AK Partiyi yeni döneme hazırlayacak kadroların yenilenmesi. Yani, seçicileri doğru seçmek en acil ve en önemli iş. Ve sonra Beştepe’de, grup yönetiminde ve parti yönetiminde temizlik hareketi şart.

AK Parti, sorunlu isimleri bir kenara çekmek zorunda. Sorumlu isimleri teklif eden, onların listeye girmesinde sorumluluğu olanlara da “mim” koymak gerek. Bu konuda merhamet mazarrat getirir. Eğer çürük yumurtalar ayıklanmazsa, yerel yönetimlerde risk daha da büyüyecek, makas daha da açılacaktır.

Bu konuda topluma güven vermek, verilen sözün karşılığı olduğunu göstermek için belediyelerde ciddi bir temizliğe ihtiyaç var. Seçim bahanesi ile birileri belediyelerde temizlik yapılmasını hep erteletti. Artık onların telkinlerini bir kenara bırakıp, geciken temizlik hareketi şimdiden başlatılmalı.

CHP seçim günü bir skandal yaşadı. CHP seçim sonuçlarını doğru düzgün takip bile edemedi. 50.000 avukatla sandıklara sahip çıkmaktan söz eden, 50-100 kişi ile yapılabilecek bir seçim takip merkezi bile oluşturamadılar. Hem de dışarıdan aldıkları desteğe rağmen. Çocukça yalanların arkasına saklandılar. Yok, Tayyip Erdoğan İnce’nin karısını kaçırtıp rehin almışmış, yok sandıklarda hile yapılmış. Zırvanın bini bir para. 2. tura çok şartlanmışlardı. Olmayınca ne yapacaklarını şaşırdılar.

Neyse, sonuç ortada. CHP tabanında öfke patlaması yaşanıyor. Sosyal medyada dolaşan bazı mesajları sizlerle paylaşacağım. Tabi küfürleri, tehditleri, argo sözleri çıkartarak.

CHP, HDP baraja takılmasın diye Karamollaoğlu’na söz verdiler diye, Akşener’i desteklemek isterken kendini bitirdi. “Mustafa Kemal’in askerleri”ni götürüp, Apo’ya asker yaptılar. Bu duruma isyan eden ve CHP’deki zihniyet değişikliğine dikkat çeken gazeteci Nihat Genç, “CHP Kurultayında Atatürk ve Demirtaş yarışsa Atatürk kaybeder” dedi.

15 Temmuz’da Erdoğan, ABD destekli FETÖ darbesinde halkı Aydın Doğan’ın CNN Türk’ünden meydanlara çağırmıştı. Bu seçimde de İnce, teslim bayrağını Fox TV’den İsmail Küçükkaya’ya gönderdiği bir mesajla çekti.

Demokrasiden yola çıkıp darbe çağrısı yapana mı bakarsın..

Bu arada, AK Parti, Erdoğan’ın 11 puan gerisinde. Bunu görmek gerek. AK Parti içindeki AKP’lilere öfke duyan en az % 5 seçmen MHP’ye oy verdi. AK Parti bunun sebebini sorgulamalı. Ekran yüzünüzde kimler vardı, ne söylüyorlardı. Argümanları nelerdi. Aday listenizde kimler vardı, teşkilatlarınız kime emanet edilmişti. Ya hu, sizden hiçbir ücret ve karşılık beklemeyen dostlarınıza sırtını dönen çevrenizdeki adamlara, medya yöneticilerinize bakın. Başkalarını kazanalım derken kendi dostlarını kaybetmiş olabilirsiniz.. Parti çevresinde politika belirleyen kadrolardakiler, onların dostça uyarılarına öfkelenip, aranıza mesafe koymadınız mı, özel kalemleriniz, danışmanlarınız telefonlarını sessize almadılar mı, parası olan düdüğü çalmadı mı, iş adamlarınız hangi vadilerde kimlerle masaya oturdular bilmiyor musunuz? Torpil ve rüşvet iddialarına niye kulaklarınızı kapattınız? Bu iddiaları dile getirenlere niye kulağınızı tıkadınız? Yanlış yaptınız yanlış.. Her şey göz göre göre oldu. “Birileri servet ve makamla azar oldu, ne oldu ise azar azar oldu.”

Bu arada anket şirketleri çuvalladı. MHP’yi hiçbir kamuoyu şirketi doğru tespit edemedi. AK Parti ve CHP, her iki parti de beklenenden yüksek oy aldı. 13 şirket AK Parti’yi daha yüksek gösterdi. Sadece 3 tanesi AK Parti’nin aldığı oyun altında bir öngörüde bulundu. Gerçeğe en yakın tahmin Sonar, Mediar oldu.

CHP’yi sadece 2 şirket doğru tahmin etti. Diğerleri çok daha yüksek bir oy bekliyordu.

3 şirket İyi Parti’yi doğru tahmin etti. Şirketlerden % 8.3 ile % 17.2 arasında oran verenler vardı.

SP’ye % 0.3 verenler de vardı % 5.1 verenler de. En çok doğru tahmin edilen HDP oldu.

Erdoğan % 52.6, İnce % 30.6, Demirtaş % 8.4, Akşener % 7.3, Karamollaoğlu % 0.9, Perinçek % 0.2 oranında oy aldı. Partilerin aldığı oy oranı ve çıkarttıkları milletvekili sayısı şöyle: AK Parti % 42.6 295 MV, CHP % 22.6 146 MV, HDP % 11.7 67 MV, MHP % 11.1 49 MV, İyi Parti % 10 43 MV, Saadet Partisi % 1.35 0 MV, HÜDA PAR % 0.32 0 MV, Vatan Partisi % 0.23 0 MV.

Erdoğan nereden oy aldı?

AK Parti’den % 42.6

MHP, BBP ve HÜDAPAR’dan % 10

Toplam % 52.6

İnce nereden oy aldı?

CHP’den % 22.6 oy

HDP’den % 3.2 oy

İyi Parti’den % 3.1 oy

SP’den % 0.1 oy.

Diğer ve liberal, sol partilerden % 1.6 oy aldı.

Toplam % 30.6

HDP nereden oy aldı?

Kendi tabanından % 8.4

CHP’den % 2

AK Parti’den % 0.6

Diğer sol ve liberal % 0.7

Toplam % 11.7

İyi Parti nereden oy aldı?

MHP’den % 5.6

AK Parti % 1,4

CHP’den % 1.3

HDP’den % 1.2

Diğer Liberal ve sol % 0.5

Toplam % 10

MHP nereden oy aldı?

Kendi tabanı % 5.3

AK Parti’den % 4.9

Diğer sağ seçmen % 0.99

Toplam % 11.1

Seçime katılım % 88.3 oldu.CHP listesinden 3 SP’li meclise girdi. BBP Genel Başkanı AK Parti listesinden, DP Genel Başkanı İyi Parti’den milletvekili seçildi.

Bu konu hemen bitmeyecek. Yarın da devam edelim. Selam ve dua ile.