Zeki Ceyhan / Milli Gazete

AKP’li dostlarımız Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçmiş olmanın mutluluğu içindeler ve bunu büyük bir zafer olarak kutluyorlar.

Tamam, Erdoğan’ın yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmesi gerçekten büyük bir zaferdir.

Ama AKP’nin oy kaybı ne olacak?

AKP’nin oy kaybının hiç önemi yok mu?

Dikkat edilirse Erdoğan’ın aldığı oy ile AKP’nin aldığı oy arasında 10 puana yakın bir fark var.

Yani seçim öncesinde, “Erdoğan’a oy veririz ama AKP’ye vermeyiz” dedikleri için “münafık” olarak tanımlananlar yüzde 10’luk bir orana ulaşmış durumdalar.

Bir partinin içinde “münafık” diye anılanlar yüzde 10’luk bir orana ulaşıyorlarsa bu üzerinde önemle durulması gereken bir konu olsa gerektir.

Ortaya çıkan tablo seçim öncesi yapılan hesapların aslında pek tutmadığını ortaya koymuyor mu?

Seçim öncesi yapılan hesaplarda koalisyonsuz bir dönem özlemi dile getiriliyor ve yeni sisteme bunun için geçildiği vurgulanıyordu.

Ama şimdi ortaya çıkan tablo koalisyonun kaçınılmaz hale geldiğini gösteriyor.

Yani koskoca iktidar partisi parlamentoda adım atabilmek için MHP’ye muhtaç bir hale girmiş bulunuyor.

Seçim öncesinde MHP’nin “genel af çıkarılması” gibi bir dileği vardı.

AKP’liler bu dilek karşısında adeta tam kadro “gündemlerinde böyle bir şey olmadığını” söylüyorlardı.

Şimdi yeni kurulacak hükümetin ilk işi “genel af” çıkarmak olursa kimse şaşırmamalıdır.

Seçim öncesinde koalisyonu “kâbus” olarak tanımlayanların şimdi koalisyondan “medet umar” hale gelmeleri ülke siyasetinin içinde bulunduğu darboğazı ortaya koymuyor mu?

Evet, AKP’liler Erdoğan’ı Türkiye’nin ilk başkanı seçtirmenin zaferini kutluyorlar ama AKP’nin seçimdeki oy kaybı böyle bir kutlamanın yersizliğini ortaya koyuyor.

Allah-u âlem yine her şeyi Erdoğan’ın yapmasını bekliyorlar.

Ve Erdoğan’ın, “Milletimizin sandıkta verdiği mesajı aldık” açıklamasına bel bağlayarak, “Erdoğan her şeyi bizim adımıza düşünür” diyor olmalılar.

Erdoğan’ın ilk başkan olarak seçilmesi elbette hafife alınacak bir şey değil ama AKP’nin oy kaybı asla görmezden gelinecek bir olay değil.