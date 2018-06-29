HDPKK’yı meclise taşıyan CHP ve müttefiklerini tarih affetmeyecek

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Ey necip Türk milleti!

Ey ahali!

Ey azizan!

Allahüekber’i “Tanrı Uludur” diye okutan, balo, opera, İslâmsız Halkevleri,

hukukun olmadığı İstiklâl Mahkemeleri, fötr şapka, Türkçe ezan, pozitivist

laikçilik demek olan CHP, HDPKK’ı oy vererek meclise taşımıştır.

HDPKK’ya alenen ve aşikâre oy vererek meclise taşıyan leblebi rakı partisi

CHP, Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin bölünmesine destek olmuş, istikrarını

baltalamış ve terörle mücadelesini sekte vurmaya çalışmıştır.

Umum Başkanının “Meyhâneye gitmeyin demiyorum, az gidin” diyen Altı Ok

Partisinin HDPKK’yı meclise taşımasının vebali ağır olacak ve bu suça şerik

olan müttefiklerini bu asil millet sille vurup tarihin çöplüğüne atacaktır.

Şanlı Türk ordusunun Kandil’de PKK’yla savaştığı bir sırada ve hâlen

Mehmetçiklerin şehit olup geldiği, şehitlerinin kanının yüzümüze değdiği bir

zamanda, Müslüman Türk milletinin değerlerine doksan yıldır hasım olan lâdinî

ve pozitivist kanlı inkılâpların faili, millî şuur ve vatan sevgisinden nasipsiz,

cemaziyelevveli karanlık CHP son seçimlerde utanmadan, sıkılmadan,

Türkiye’nin parçalanmasına çalışan PKKHDP’ye, kendi seçmenine, sözde

aydınlarına oy verdirerek meclise taşıma cürmü işlemiştir.

CHP’nin, Türkiye’nin istikrarını ve bütünlüğünü dinamitleyecek olan bu şenî

cürmüne, yâni PKKHDP’yi meclise taşımasına yataklık eden müttefikleri de bu

ağır vebalin altından kalkamayacak ve göreceksiniz CHP ve müttefikleri şehit

Mehmetçiklerin âhıyla inkıraza uğrayacak…

CHP VE MÜTTEFİKLERİ İNKIRAZA UĞRAYACAK

Türkiye’nin bulunduğu en hassas bir noktada ve şehitlerin geldiği bir vasatta

Türk milleti, HDPKK’yı meclise taşıyan CHP ve müttefiklerini buğuzlarıyla,

kahırlarıyla tarihe gömecektir.

Necip Türk milletinin PKKHDP’ye karşı Vatan-ı İslâmiyye şuuruyla bilendiği

ve geçmişteki hâtâlardan sonra Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün

sağlamlaştırılmaya çalışıldığı bir vakitte, mecliste bölücülük yapacağı, fitne

çıkaracağı ve istikrara dinamit koyacağı kesin olan PKKHDP’nin suali CHP ve

müttefiklerinden sorulacak. Millete karşı işlediği suç dosyası kabarık olan CHP

necip milletten özür dileyip çekilmezse ömrü billah iktidar yüzü göremeyecek

ve eriyip bitecek.

“Damdan düştü kurbağa, kuyruğunu titretti…” tekerlemesini andıran CHP’nin

müttefikleri de her tarladan bir tezek doldurma ve taşıma partiler olduğu için her

gurup ayrı telden çalacak ve üç vakte kadar dağılacak…