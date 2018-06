HDPKK’yı meclise taşıyan CHP ve müttefiklerini tarih affetmeyecek

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Ey necip Türk milleti!

Ey ahali!

Ey azizan!

Allahüekber’i “Tanrı Uludur” diye okutan, balo, opera, İslâmsız Halkevleri, hukukun olmadığı İstiklâl Mahkemeleri, fötr şapka, Türkçe ezan, pozitivist laikçilik demek olan CHP, HDPKK’ı oy vererek meclise taşımıştır.



HDPKK’ya alenen ve aşikâre oy vererek meclise taşıyan leblebi rakı partisi CHP, Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin bölünmesine destek olmuş, istikrarını baltalamış ve terörle mücadelesini sekte vurmaya çalışmıştır.



Umum Başkanının “Meyhâneye gitmeyin demiyorum, az gidin” diyen Altı Ok Partisinin HDPKK’yı meclise taşımasının vebali ağır olacak ve bu suça şerik olan müttefiklerini bu asil millet sille vurup tarihin çöplüğüne atacaktır.



Şanlı Türk ordusunun Kandil’de PKK’yla savaştığı bir sırada ve hâlen Mehmetçiklerin şehit olup geldiği, şehitlerinin kanının yüzümüze değdiği bir zamanda, Müslüman Türk milletinin değerlerine doksan yıldır hasım olan lâdinî ve pozitivist kanlı inkılâpların faili, millî şuur ve vatan sevgisinden nasipsiz, cemaziyelevveli karanlık CHP son seçimlerde utanmadan, sıkılmadan, Türkiye’nin parçalanmasına çalışan PKKHDP’ye, kendi seçmenine, sözde aydınlarına oy verdirerek meclise taşıma cürmü işlemiştir.



CHP’nin, Türkiye’nin istikrarını ve bütünlüğünü dinamitleyecek olan bu şenî cürmüne, yâni PKKHDP’yi meclise taşımasına yataklık eden müttefikleri de bu ağır vebalin altından kalkamayacak ve göreceksiniz CHP ve müttefikleri şehit Mehmetçiklerin âhıyla inkıraza uğrayacak…



CHP VE MÜTTEFİKLERİ İNKIRAZA UĞRAYACAK



Türkiye’nin bulunduğu en hassas bir noktada ve şehitlerin geldiği bir vasatta Türk milleti, HDPKK’yı meclise taşıyan CHP ve müttefiklerini buğuzlarıyla, kahırlarıyla tarihe gömecektir.



Necip Türk milletinin PKKHDP’ye karşı Vatan-ı İslâmiyye şuuruyla bilendiği ve geçmişteki hâtâlardan sonra Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün sağlamlaştırılmaya çalışıldığı bir vakitte, mecliste bölücülük yapacağı, fitne çıkaracağı ve istikrara dinamit koyacağı kesin olan PKKHDP’nin suali CHP ve müttefiklerinden sorulacak. Millete karşı işlediği suç dosyası kabarık olan CHP necip milletten özür dileyip çekilmezse ömrü billah iktidar yüzü göremeyecek ve eriyip bitecek.



“Damdan düştü kurbağa, kuyruğunu titretti…” tekerlemesini andıran CHP’nin müttefikleri de her tarladan bir tezek doldurma ve taşıma partiler olduğu için her gurup ayrı telden çalacak ve üç vakte kadar dağılacak…