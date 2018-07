İsmet Paşa'nın hayaleti

Engin Ardıç / Sabah

Tabii siz hep Fetö örgütünün "siyasi rezilliklerini" izlediniz.

Bendeniz de beyinlerini, "ruh durumlarını" inceledim.

Sonuç şudur:

Bunların hepsi psikopat!

Başlarında da baş psikopat...

Müritlerinin Fetullah'ın kirli donunu kokladıklarını biliyoruz.

Şeyhinin donunu koklayan heriften hayır gelmez, istediği kadar mütedeyyin olsun.

Yeri iktidar koltuğu değil akıl hastanesidir.

Pis ayakkabısından su içtiklerini de biliyoruz.

Böğk.

Başka bir numaraları daha varmış: İçlerinden birini gözlerine kestiriyorlar, bir işaret üzerine hep birlikte arkadaşlarının üzerine çullanıp ayağından ayakkabısını ve çorabını zorla çıkarıyorlar, huşu içinde, kokan ayağını öpmeye koyuluyorlar.

"Maklube" üstüne tatlı niyetine...

Bu bir sevgi ve kardeşlik gösterisiymiş!

"Fetişizm" hastalığı üzerinde çalışan bir psikiyatri öğrencisine, doktora konusu hazır. Bunların "müstekreh merakını" da doçentlikte inceler artık.

***

Önemli görevlerinden biri de şimdilerde "kodesteki ihvanlarına" moral vermek.

Meşhur "beddua seansları" da bunun bir parçası.

Bu amaçla "ha çıktık ha çıkacağız" beklentisini yüksek tutmaya çalışıyorlar.

Cumhurbaşkanımız "gün yüzü göremeyecekler" demişti ama gece karanlığına hasret kaldılar.

Bunlar "rüyaya" da çok önem veriyorlar ama Doktor Freud'un kemiklerini sızlatmacasına...

Birbirlerine rüyalarını anlatıp "tabir ettiriyorlar", her koğuşta da iki "baş rüyacı" varmış, "yorum imamı"...

Kendini takım elbiseni giymiş, yemyeşil bir bahçede görüyorsan, güvercinler uçuyor, dümdüz bir ovada koşuyorsun falan... Bu "yakında tahliye olacaksın" demekmiş.

Duruşmaya gidene de "bugün serbest kalacaksın" deniyor, adam dönüşte büsbütün bunalıma giriyor.

İçlerinden bir manyak, peygamber efendimizin ara sıra koğuşa uğradığını, hatta "diğer peygamberlerin" de ara sıra gelip cuma namazı kıldırdıklarını söylemişti...

Düşünebiliyor musunuz, Hazret-i İsa imamete geçmiş, secdeye varıyor, hayırlı cumalar!

Sakın bu, Muharrem İnce'nin "on beş yaşından beri her gün kıldığı cuma namazı" türünden bir cuma olmasın?

***

Fetullah da, peygamber efendimizin cuma geceleri Pennsylvania'da kendisini ziyarete geldiğini, hatta "benim peygamberliğim artık 'kadük' olmuştur, bundan böyle top sende" dediğini söylemişti.

Bakalım, ruh durumu öteden beri hiç de iyi görünmeyen, "gerçekliği reddedip kendine özgü bir gerçeklik yaratma" eğilimi yani "şizoid" davranışlar gösteren Kılıçdaroğlu'na da İsmet Paşa'nın hayaleti gelecek midir?

"Oğlum Kemal, sana el veriyorum... CHP'nin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez şefi artık sensin!"