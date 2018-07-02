Kişisel Gelişim Kılavuzu

Fuat Türker / Habervaktim.com

Yüce Allah, kulu için en doyumlu ve asıl hedefe yönelik hayat şeklini Kur’an’la tarif eder. Her insan, üstün bir ahlâkı hedeflemekle ve buna gayret etmekle sorumludur. Bu konuda insanların önüne herhangi bir sınır konmamıştır. İnsan ancak bu güzel ahlâkla yükselir.

Ve Kur’an, bu ahlâkı yaşamanın sanatını anlatan kılavuzdur.

Nasıl mı?..

İsra Suresi, 37: Kibirli olma, alçakgönüllü davran!

Müddesir Suresi, 1-5: Kendini fazla abartma!

Tekvir Suresi, 25-27: Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma!

Bakara Suresi, 156: Çaresizlik tuzağına düşme! Her zaman bir umut ışığı olduğunu aklından çıkarma!

Beled Suresi, 5-6: Her şeye hâkim olmak için uğraşıp hayatı yaşanmaz hale çevirme!

Hucurat Suresi, 10: Büyüklük kompleksine kapılıp insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma!

Muhammed Suresi, 7: İyiliği karşılık beklemeden yap!

Rum Suresi, 21: Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster!

Vakıa Suresi, 83-87: Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş!

Bakara Suresi, 263: Yaptığın iyilikleri unut! Anlatarak onları değerinden eksiltme!

Furkan Suresi, 63: Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle!

İnşirah Suresi, 1-3: Seni huzursuz edecek işlerden uzak dur! İhtirasını törpüle!

Maun Suresi, 4-5: Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma! Söyleyeceklerini iyi tart!

Mücadele Suresi, 7: Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalamayacağını unutma!

Rahman Suresi, 7-9: Çıkarcı olma! Adil davran!

Tekasür Suresi, 1-2: Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme!

Tevbe Suresi, 40: En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma!

Fatır Suresi, 19-22: Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine senden zor durumda olanları görüp rahatla!

Fecr Suresi, 27-28: En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var!

Hakka Suresi, 33-35: Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme!

Haşr Suresi, 10: Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol!

Kalem Suresi, 1-2: Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma! Gücünü insanların yararına kullan!

Münafikûn Suresi, 4: Bencil olma, tebrik etmeyi bil!

Saff Suresi, 2: Yalandan uzak dur!

Yusuf Suresi, 32-33: Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın-erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme!

Ankebut Suresi, 41: İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma!

Âl-i İmran Suresi, 92: İyilik yapma arzunu şarta bağlama! Vermek, almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır, asla unutma!

En'am Suresi, 50: Önyargılarla hayatı kendine zehir etme!

En'am Suresi, 60: Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler hayatının kâbusu olmasın!

Felak Suresi, 1-5: Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç!

İbrahim Suresi, 42: Merhametli olmaktan asla vazgeçme!

İsra Suresi, 23: Anne ve babana ‘öf' bile deme!

Nisa Suresi, 149: Kendini sürekli övmekten uzak dur!

Yunus Suresi, 12: Vazgeçilmez olmadığını kabul et!

Enfal Suresi, 56: Sözünde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma!

Furkan Suresi, 43: Heveslerini kendine ilah edinme!

Necm Suresi, 3: İnanma duygunu diri tut!"

İnsan ancak Allah’ın tarif ettiği/beğendiği güzel ahlâkı yaşadığı ve böylece O’nun üzerindeki korumasını kavradığında dünya hayatının her anından zevk alabilir. Mutlu olmayı ve çevresindekileri mutlu etmeyi bu şekilde başarabilir. Kalpler ancak bu şekilde huzur bulur;

Haberiniz olsun; kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle mutmain olur. (Ra’d Suresi, 28)