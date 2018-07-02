Sizi “görmedik mi” sanıyorsunuz!

Yiğit Bulut / Star

SİZİ NOT ETMEDİK Mİ, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ SİZİN CİĞERİNİZİ OKUMADI MI, ANLAMADI MI SANIYORSUNUZ!

Sevgili dostlar, şu aralar ortada yoklar ama biz yine de onları unutmadık!

Aramızda çok akıllılar var! Sürekli “ikili oynayıp” yakalanınca “aptala yatıyorlar” !

Kimler mi?

Birlikte inceleyelim…

Dediğim gibi seçim zaferi sonrası “kuma yattılar” bekliyorlar!

Birileri yabancı TV’lerde çıkıp ülkesi aleyhine “kara propaganda “ yapıyor… Gözden kaçırdık mı! ASLA!

Birileri ısrarla varlıklarını yurtdışına taşımaya devam ederken, sistematik olarak da “milliyiz” mesajı vermeye çalışıyor! YEDİK Mİ! ASLA!

Birileri inatla devam ediyor; “büyüme % 4-5’i geçemez, 2018’de ekonomi yavaşlar”… BİRİLERİ ORTALARDA SÜT DÖKMÜŞ KEDİ GİBİ GEZİP, KAPALI KAPILAR ARDINDA CUMHURBAŞKANIMIZIN “FAİZ” SÖYLEMİNİ ELEŞTİRİYOR!

Sevgili dostlar, bu arkadaşlar HALA ONLARI KEŞFETMEDİK SANIYORLAR! ETTİK Mİ! ÇOK UZUN SÜREDİR! ARKADAN VURMAK İÇİN FIRSAT BEKLEYENLER TOPLULUĞUNUN ÜYELERİNİ BİLİYORUZ… DEDİM YA; BUNLAR SADECE “BİRİLERİ”! ONLARIN CİĞERLERİNİ BİLİYORUZ!

Sevgili dostlar, bunların kim oldukları aslında “KİMSE OLAMADIKLARI” GÜN KADAR AŞİKAR, bu “kişilerden” daha doğrusu “kişiliksizlerden” her alanda, her makamda olabilir. AMA GELDİĞİMİZ NOKTADA BUNLAR İÇİN “DEŞİFRE” OLMA zamanı VE SİNSİLER için “YOLUN SONU” GÖRÜNDÜ! MİLLET GERÇEK YÜZLERİNİ GÖRDÜ, GÖRECEK! MİLLET MESAJINI VERDİ! Bu adamlar yeni de ortaya çıkmadı. 16 Nisan’da da “EVET” demediler DAHA DA İLERİ TAŞIYAYIM; bence “15 Temmuz çıkışları da” İÇTEN VE GERÇEK değildi! BAŞKA BİR AJANDALARI VARDI! MİLLET AJANDALARINI ONLARA YEDİRDİ!

Sevgili dostlar, bundan aylar yukarıdaki başlıkla bir yazı kaleme almış ve BÜYÜMENİN HIZLANACAĞINI analiz etmiştik… Büyüme daha da düşer diyenler TV ekranlarını kapladılar ve “Büyüyemeyiz” korosu açığa çıktı! BU KORONUN SOLİSTLERİNİN BAZILARI HALA çeşitli alanlarda GÖREVDE BİLE OLABİLİR!ONLARA RAĞMEN BÜYÜDÜK, YAVAŞLAMADAN BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ! BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

Sonuç : BÜYÜK TÜRK MİLLETİ MAZBATASINI BİRKEZ DAHA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A VERDİ VE ŞU MESAJI DA EKLEDİ; SİZİN SÖYLEMİNİZ, SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ BİZİM İÇİN MUTEBERDİR… BU BAĞLAMDA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU VİZYON SONUCU Yeni bir büyüme dalgası ortaya çıkıyor ve bu dalga her değeri önümüzdeki 10-13 yıl içinde 3 katına taşıyacak. Bu dalgaya katılanlar aynı oranda büyürken, kaçanlar VE “SİNSİCE MİLLET TÖKEZLESİN” diye bekleyenler YENİ TÜRKİYE’nin büyük fırsatlarından uzak kalacak ve ülkelerine sırt dönmelerini tarih yazacak! BÜYÜYEN TÜRKİYE KERVANI YOLA ÇIKTI, HEPİMİZE KATILMAK DÜŞER, GELECEĞİMİZ İÇİN…

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ, BÜYÜK, CİHANŞÜMUL TÜRKİYE!