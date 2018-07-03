FETÖ-CHP-HDP dönemi biterken

Hüseyin Gülerce / Star

24 Haziran’ın, muhalefet bloğu açısından sonuçlarından biri de şudur: Atı alan Üsküdar’ı geçti. Artık yapılacak bir şey yok…

Evet, “Erdoğansız Türkiye” isteyenler için Gezi olaylarından beri sergilenen bütün kumpaslar, projeler, algı operasyonları; 17/25 Aralıklar, MİT tırlarını durdurma ihaneti, FETÖ’nün 2014’ten itibaren bütün seçimlerde CHP ve HDP ile işbirliği yapması ve nihayet 15 Temmuz darbe teşebbüsü… Hepsi boşa gitti. Erdoğansız Türkiye isteyenlere karşı “Erdoğan’la yürümek istiyoruz” diyenler kazandı.

Atı alan Üsküdar’ı geçti. Artık Cumhur İttifakına oy verenleri cahillikle suçlayan, hala oylar çalındı gibi akla ziyan argümanlara sığınanların yapabilecekleri bir şey yok.

Artık Sosyal ve siyasî zemin olarak Cumhur İttifakı, yürütme olarak da Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi var.

Erdoğansız Türkiye isteyenler 24 Haziran’da nasıl bir tarihî değişim yaşadığımızın henüz farkında değiller. Hala Muharrem İnce’nin yüzde 30 oy almasıyla avunuyor, hala “yüzde 47 muhalif var, umutlarımız tükenmedi” narkozunun etkisindeler.

Narkozun etkisi uzun sürecek çünkü Yeni Türkiye’yi hazmedemiyorlar. “Biz buradayız” derken yerlerinde saydıklarının farkında değiller. Haset, hazımsızlık ve ideolojik bağımlılık, uyuşturucu gibidir; en ağır sonucu da gerçekleri yok saymaktır…

Artık bu ülkede şunlar olmayacak:

1. FETÖ ile HDP, CHP’nin trenine binemeyecek. Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan döneminde FETÖ’nün de, PKK’nın da beli kırılacaktır. Fırat Kalkanı ve Afrin kahramanlığından sonra Kandil düşerken FETÖ’yü de, HDP’yi de karalar bağlayacaktır.

ABD kontrollü FETÖ-CHP-HDP dönemi bitecektir.

Artık CHP’nin cumhurbaşkanı adayı; İzmir’de yüz binlerin önünde “yardımcılarımın içinde Demirtaş olacak, bakanlar kurulunda da HDP’liler bulunacak” diye bir laf edemeyecektir.

Artık “Erdoğan gitsin isterse Türkiye batsın” diyen vicdanı kararmış CHP’liler, HDP’ye barajı aştırmak için çırpınıp duramayacaklardır…

Afrin komutanına, “senin apoletlerini sökeceğim” diyen bir CHP’li aday olmayacaktır.

Artık CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı “Amerikalılar beni aradı, FETÖ ile ilgili belgeler Fetullah Gülen’in iadesini gerektirecek gibi değil” diye 5. Kol faaliyeti yapamayacaktır.

Muharrem İnce ciddi ve güvenilir bir siyasetçi olsaydı, “kim o Amerikalılar, açıkla” çağrısına cevap verirdi. Hala susuyor...

Artık hükümet, Parlamentoda değil sandıkta doğrudan milletin oyu ile belirleneceği için CHP bu topraklarda bir daha asla iktidar yüzü göremeyecektir. Çünkü CHP zihniyetinin karşısında bugün yüzde 60, bir dahaki seçimlerde yüzde 65 diriliş sevdalısı seçmen çoğunluğu olacaktır.

2. Bir daha halkın iktidar emaneti verdiği hükümetlerin; milletin değerlerine düşman medya gibi, üniversiteler gibi, yüksek yargı gibi, küresel sermaye ile bağlantılı iş dünyası gibi ortakları asla olmayacaktır. Hele hele silahlı kuvvetler içinde iktidar heveslisi cunta yapılanmaları, kışlanın kapısından içeri asla giremeyecektir.

3. FETÖ’den ağzı yanan devletimiz, artık dine hizmet maskeli iktidar heveslilerine, hükümetlere yön vermeye kalkan, hatta darbe hazırlığı yapacak kadar gözü dönmüş paranoid şizofren tiplere daha en başta müsamahasız, dikkatli ve hassas olacaktır.

Toplumsal yapıyı milli ve manevi yönden kuvvetlendirmek, dürüst, ahlaklı, faziletli nesiller yetişmesi için sadece Allah rızası için çabalayan samimi insanlara evet... Ama devletin içine adam sokup, amirlerinden değil, liyakat ve kabiliyetleri kendinden menkul uçuk kaçıkların emrine girilmesine hayır...