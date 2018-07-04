Gençlerin işsizlik sorunu

Fatma Tuncer / Milli Gazete

Geçtiğimiz hafta bir gencin arkadaşıyla arasında geçen şu ifadelerine tanık oldum: “Annem eskiden üniversite okuyan gençler kolayca iş bulabiliyorlardı, sen nasıl oluyor da işsiz kalıyorsun anlamıyorum” diyor. Ona iş bulabilmek için nerelere başvurduğumu hangi kapıları çaldığımı anlatıyorum ama anlamakta güçlük çekiyor…”

Arkadaşı umutsuz bir yüz ifadesi ile ona dönüyor ve “dayın varsa iş bulman hiç sorun değil, iki üniversite okudum ama dayım olmadığı için iş bulamıyorum, dolayısıyla evliliği sürekli erteliyorum. Evlensem evin geçimini ne ile sağlayacağım…” diye karşılık veriyor. İki arkadaşın kendi aralarında sarf ettikleri bu ifadeler genç nüfusun işsizlik sorununu özetler mahiyettedir. Yaşamlarının büyük bir kısmını eğitim kurumlarında geçiren ve meslek edinen genç bireyler ne yazık ki iş bulamıyor, edindikleri mesleği icra edemiyorlar.

Ekonomik düzeyi yüksek gelişmiş toplumlarda yatırımın büyük bir kısmı genç bireylere yapılıyor. Onların eğitimi ve sosyal hakları dikkate alınıyor çocuklar edindikleri mesleği icra edebiliyor ve üretime bir şekilde dahil oluyorlar. Tamam… Bu toplumlarda ahlak ve maneviyat noktasında ortaya çıkan boşluk gittikçe büyüyor ve genç bireyler adeta birer suç makinesine dönüşüyorlar. Bu durum ayrı bir noktada değerlendirilebilecek bir husus. Fakat istihdam konusunda gerekli desteğe ulaşıyorlar.

Ülkemizde genç işsizliği uzun yıllardan beri konuşulan üzerinde yorumlar yapılan bir sorun olarak kalmıştır. Bu durum ekonomik ve sosyal politikaların gençlerin sorununu doğru şekilde analiz edip kalıcı bir çözüm üretemediğini gösteriyor. Eğitim tek başına çözüm olarak görülüyor. Oysa ülkemizde eğitim tek başına işsizlik sorununu çözmekte yeterli olmuyor. Nitekim lise ve yüksek okul mezunu gençlerimizin büyük çoğunluğu işsizler ve bu sorunlarını kendi imkanları ile çözmeye çalışıyorlar.

Peki, neler yapılabilir?

1_Genç bireylerin iş istihdamı noktasında kalıcı ve etkin politikalar üretilebilmeli ve bu konuda onlara güven verilmelidir.

2_Çocuklar ilkokul çağından itibaren yeteneklerine uygun şekilde yönlendirilmeli ve bu alanda değerlendirilmelidirler.

3_Yeterli iş sahalarının oluşması için siyasi, iktisadi ve sosyal çözümler geliştirilmeli ve bu konuda bütün birimler koordineli olarak hareket edebilmelidir.

4_Gençlere yeni iş sahaları açılmalı ve genç işsizliğinin önüne geçilmelidir.

5_Mesleki eğitime ağırlık verilmeli, gençler bu alanda gerekli donanıma sahip olmalıdırlar.