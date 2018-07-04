04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 29°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 96.588 -0.19
  • Altın: 188,192 2.08
  • Dolar: 4,6743 1.15
  • Euro: 5,4457 1.57

Gençlerin işsizlik sorunu

» »
Fatma Tuncer

Geçtiğimiz hafta bir gencin arkadaşıyla arasında geçen şu ifadelerine tanık oldum: “Annem eskiden üniversite okuyan gençler kolayca iş bulabiliyorlardı,  sen nasıl oluyor da işsiz kalıyorsun anlamıyorum” diyor. Ona iş bulabilmek için nerelere başvurduğumu hangi kapıları çaldığımı anlatıyorum ama anlamakta güçlük çekiyor…”

Arkadaşı umutsuz bir yüz ifadesi ile ona dönüyor ve “dayın varsa iş bulman hiç sorun değil, iki üniversite okudum ama dayım olmadığı için iş bulamıyorum, dolayısıyla evliliği sürekli erteliyorum. Evlensem evin geçimini ne ile sağlayacağım…” diye karşılık veriyor. İki arkadaşın kendi aralarında sarf ettikleri bu ifadeler genç nüfusun işsizlik sorununu özetler mahiyettedir. Yaşamlarının büyük bir kısmını eğitim kurumlarında geçiren ve meslek edinen genç bireyler ne yazık ki iş bulamıyor, edindikleri mesleği icra edemiyorlar.

Ekonomik düzeyi yüksek gelişmiş toplumlarda yatırımın büyük bir kısmı genç bireylere yapılıyor. Onların eğitimi ve sosyal hakları dikkate alınıyor çocuklar edindikleri mesleği icra edebiliyor ve üretime bir şekilde dahil oluyorlar. Tamam… Bu toplumlarda ahlak ve maneviyat noktasında ortaya çıkan boşluk gittikçe büyüyor ve genç bireyler adeta birer suç makinesine dönüşüyorlar.  Bu durum ayrı bir noktada değerlendirilebilecek bir husus. Fakat istihdam konusunda gerekli desteğe ulaşıyorlar. 

Ülkemizde genç işsizliği uzun yıllardan beri konuşulan üzerinde yorumlar yapılan bir sorun olarak kalmıştır. Bu durum ekonomik ve sosyal politikaların gençlerin sorununu doğru şekilde analiz edip kalıcı bir çözüm üretemediğini gösteriyor. Eğitim tek başına çözüm olarak görülüyor. Oysa ülkemizde eğitim tek başına işsizlik sorununu çözmekte yeterli olmuyor. Nitekim lise ve yüksek okul mezunu gençlerimizin büyük çoğunluğu işsizler ve bu sorunlarını kendi imkanları ile çözmeye çalışıyorlar. 

Peki, neler yapılabilir?

1_Genç bireylerin iş istihdamı noktasında kalıcı ve etkin politikalar üretilebilmeli ve bu konuda onlara güven verilmelidir.

2_Çocuklar ilkokul çağından itibaren yeteneklerine uygun şekilde yönlendirilmeli ve bu alanda değerlendirilmelidirler.

3_Yeterli iş sahalarının oluşması için siyasi, iktisadi ve sosyal çözümler geliştirilmeli ve bu konuda bütün birimler koordineli olarak hareket edebilmelidir.

4_Gençlere yeni iş sahaları açılmalı ve genç işsizliğinin önüne geçilmelidir.

5_Mesleki eğitime ağırlık verilmeli, gençler bu alanda gerekli donanıma sahip olmalıdırlar.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
ÜYE İŞLEMLERİ
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri