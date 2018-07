Yalova'nın dayısı

Engin Ardıç / Sabah

Muharrem İnce kaba bir adam.

Hem kaba, hem kabadayı.

Adı İnce ama kendisi kalın.

Efeleniyor, dayılanıyor, küfür de ediyor. (Bir polis memuruna dümdüz gitmişti, milletvekili olmasına güveniyordu, o küfürleri bugün de edebilir mi acaba?) Bu kabalık, Kılıçdaroğlu'nun "sinsi nezaketinden" sıkılan CHP kitlesine çekici geldi!

Çünkü "Tayyip'e posta koyabilecek" bir dayı istiyorlardı.

Kısa beyaz saçlı ve geçkince "Atatürk rahibeleri" de erkek olarak kendisini beğendiler.

(Meral Hanım da "cazgır kadını' oynamaya kalktı ama tutturamadı.) Kılıçdaroğlu küfür etmez.

Gerçi bana "şaklaban" demişti ama kendisine kıymet vermediğim için ciddiye almadım.

Muharrem İnce bir "lider" değil ve olamaz.

Muharrem İnce bir "devlet adamı" hiç değil ve olamaz.

Muharrem İnce herhangi bir "kasaba politikacısı", bir "taşra yarı-aydını"...

Ucuz popülizm yapıyor, o kadar.

"Kuantum" bilmesi ya da bilmemesi de kimseyi ilgilendirmiyor.

***

CHP'yi kurtaracağı söyleniyor...

Yani iktidara getirecekmiş!

Aynı umudu sekiz yıl önce Kılıçdaroğlu'na bağlamış olan çapsızlar kendilerini şimdi de bununla avutuyorlar.

Ayakkabılarını çıkarıp iskemle üstünde yeniden göbek atmak için umutla bekliyorlar.

Fakat bu Muharrem İnce en az Kılıçdaroğlu kadar siyasi yalancı, en az Kılıçdaroğlu kadar siyasi kaypak, en az Kılıçdaroğlu kadar siyasi güvenilmez.

Seçimden önce çeşitli yalanlar söyledi. "Kendisini arayan Amerikalılar'dan" sözetti, bu bir yalandı.

Seçimden sonra açıklayacağını söyledi, aradan on bir gün geçti, tık yok.

Erdoğan'ın yakın çevresinden birinin "Erdoğan'ın Pennsylvania'ya gitmiş olduğunu" söylediğini söyledi, adını seçimden sonra açıklayacaktı, aradan on bir gün geçti, tık yok.

Fetullah'ı getirtmek için düzenlenen evrakın eksik ve yanlış olduğunu söyledi, bizzat Kılıçdaroğlu tarafından yalanlandı.

Her gün cuma namazı kıldığını söyledi, yalanlamaya bile değmez.

Ne kadar güvenilir olduğunu da, genel başkanıyla yedikleri "aile yemeğinden" sonra yaptığı açıklamalarla gördük...

Peki şimdi bu iş nereye gidiyor?

Bir sola bir sağa yatan CHP bundan böyle mahalle kabadayılığına mı yatacak?

Yakın zamanda Kılıçdaroğlu İnce'yi partiden kovdurursa, ona da şaşırmayınız.

***

CHP başa geçerse bu işi bırakacağımı söylemiştim.

Sağolsun CHP kitlesi "aman Engin Bey işsiz kalmasın" diye düşünmüş olmalı ki bana ömür boyu iş garantisi sağlıyor!

Evvelce de arz etmiştim:

CHP'yi ne Mustafa Sarıgül kurtarabilir, ne Mahsun Kırmızıgül, ne de Yılmaz Morgül.

Rahmetli olmasaydı Yasemin Esmergül'ü de ekleyecektim.

Ha, bir de "sade Gül" var, Abdullah Gül, belki 2023'te çatı adayı yaparlar!