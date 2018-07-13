Tek atımlık çıktı

Engin Ardıç / Sabah

Çok ileri gittiler, geri dönemiyorlar.

Çok şişirdiler, şimdi "balonmuş" diyemiyorlar.

Onun için, "ciddiye alırmış gibi yapmayı" sürdürüyorlar.

Amigolar! Aslında CHP'yi destekleyip arada İyi Parti'ye de göz kırpan uyanıklar. (Birinin Ak Parti'ye zararı umuluyordu ötekinin MHP'ye. İkisi de yürümedi.) Hani şu, iktidara gelince bize çok güzel yemekler pişirecek olan İyi Parti'den sözediyorum.

Hani Türkiye'ye de iyi gelecekti.

Gelemedi.

Bir yere gelemedi ki Türkiye'ye iyi gelebilsin.

Tövbe, meclise geldi. "Mevcudu" meclisin onda biri bile değil.

Şimdi büyük çalışmalara ve esaslı bir muhalefete imza atacakmış...

"Parlatıcıları" öyle diyorlar, elleri mecbur. Geri basamıyorlar.

Birdenbire bırakamazlar, yavaş yavaş, okurlarını alıştıra alıştıra terkedecekler Meral Hanım'ı...

İP, kanun hükmünde kararnameleri takibe alacakmış. Bu amaçla bir komisyon kurmuş.

Hukukçu ve uzman desteği de almışlar. (Hangi hukukçular?

Hangi uzmanlar? Belli değil.

Parlatıcı isim veremiyor. "Parti dışındanmış" bunlar. İyi Parti'ye böyle bir destek verenleri yakından tanımak isteriz.) KHK'nın anayasaya aykırı olduğunu görürse de, hop, kanun teklifi verecek.

Bu teklif reddedilecek.

Böylece İyi Parti de "birşeyler yaparmış gibi" görünecek.

İyi Parti diye bir şey kalırsa tabii.

Daha şimdiden ayrılanlar var da...

***

Bazı İP milletvekillerinin Devlet Bahçeli'nin elini sıkmaları hatta öpmeleri gürültü kopardı.

Bunun tercümesi "biz ettik sen etme, bizi affet, geri al" şeklindeydi.

MHP de zaten bu konuda kapıyı aralık bırakıyor...

Çok ağlayanı geri alacak.

CHP'de yaşanana benzer bir "sancı" burada da yaşanıyormuş.

Bu sancı doğum sancısı değil "düşük sancısı" olsa gerektir.

Bir kısmı kaçıp AK Parti'ye kapılanma hazırlığında...

Bir kısmı "yuvaya dönme" sancısı çekiyor...

CHP'ye "kayacak" olan da çıkar mı dersiniz?

Bir kısmı da Bahçeli'yle "dövüşüp didiştiği" için geri dönme şansı bulunmayanlar.

Meral Hanım da bu grubun başını çekiyor.

Şimdilik maaşlarını alacaklar, 2023 seçiminden önce de hazine yardımını, vaziyeti idare edecekler... Türkiye'yi idare etme iddiasından vaziyeti idare etme düzeyine kadar düştüler.

Bakalım sonunda İP mecliste kaç kişi kalacak ve 2023'te kaç oy alacak?

DYP, ANAP, DSP gibi nice nice şanlı partilerin içinde bulundukları sepet İP'yi bekliyor.

Aman, sonu Ekrem Alican'ın ya da Turan Feyzioğlu'nun partisine benzemesin de Dolunay Partisi gibi siyasi hayatımızın bir süsü olarak kalsın. Siyasi hayat neşeli olsun.