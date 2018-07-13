Yeni sistem hayırlı olsun

Hayrettin Karaman / Yeni Şafak

Başta CHP olmak üzere eski parlamenter sistemi savunanlara bakınca onun işe yaramaz olduğuna hükmetmek kolaylaşıyor. Teorisyenler ve uygulayanların raporları zaten parlamenter sistemin arızalarını ortaya koymuş, köklü bir reformun zorunlu olduğunda şüphe kalmamıştı.

Menfaat ve saltanatlarını sürdürebilmek için o sistemi canla başla savunanlar mağlup oldular, halkın yeterli çoğunluğunun oyu ile yeni sitem kazandı ve bugünlerde de uygulamaya kondu. Sistem denenecek, eksikleri uygulamada ortaya çıktıkça ıslah edilecek, belki başka ülkeler için de örnek olacaktır. Allah hayırlı eylesin, millete ve memlekete hayırlı hizmetlere vesile kılsın.

Eski sistemde daha fazla sayıda bakan vardı, çoğunu tanıyoruz. Değerli insanlardı, liderlerine sadakatlerini koruyarak ve ellerinden gelen gayreti sarf ederek güzel şeyle yaptılar, kul kusursuz olmaz, onların da eksikleri olabilir, ama yapılanlar ortada, gök kubbede iyi bir ses bıraktıkları inkâr edilemez.

Eski bakanlardan dördü yeni kabinede de yer aldı. Bu değerli insanlara yenileri de katıldı, yine çoğunu tanıdığımız birikimli, değerli, iş bilen, konusuna hâkim, uygulamada pişmiş insanlarımız; onlara da milli ve dini değerlerimizi kuşanmış olarak yapacakları görevde hayırlı hizmetler diliyorum.

Başarının başta gelen şartları arasında işin ehline (ahlâk, bilgi, tecrübe bakımından yetkin olanlara) verilmesi ve her aşamada yine ehli ile danışma ilkeleri vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yer alan ve cumhurbaşkanına bağlı bulunan başkanlıklar, politika kurulları ve ofislerin çok önemli diğer işlevleri yanında en geniş çerçevede danışmayı da ifa edeceği anlaşılıyor ve başarı için ümit vadediyor. Bir örnek olsun diye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı verelim; bu bakanlığa gelen zatın daha ziyade turizm konusunda tecrübeli ve başarılı olduğu anlaşılıyor, ancak yardımcıları, danışmanları, ilgili kurullar ve ofisler vazifesinin kültür tarafına ait -varsa- eksikliği giderecek, her iki yönde başarı şansını arttıracaktır.

Bizim değerler sistemimiz içinde “kamu işini/vazifesini isteyene değil, layık olduğu için otorite tarafından istenene vermek” vardır. Sayın Başkanımızın açıklamalarından ve yeni bakanların ifadelerinden öyle anlaşılıyor ki, yeni bakanlar çeşitli yollar ve yöntemlerle bakanlığı elde etmenin peşinde olmamışlar, hayatlarından ve işlerinden memnun yaşarlarken haberleri ve bilgileri bile yok iken kendilerine bakanlık teklif edilmiş (talip değil, matlup olmuşlar); bu özelikleri de erdemler çerçevesinde çalışacaklarına dair önemli bir işaret olarak duruyor.

Başkanıyla, hükümetiyle, meclisi, medyası, okur-yazarlarıyla, âlimleri ve arifleriyle, halkıyla bu millet, ümmetin ümidi olmuştur, Rabbim bu ümidi boşa çıkarmasın, hepimizi razı olduğu, sevdiklerine lütfettiği doğru yoldan (Sırat-ı Müstakim’den) ayırmasın, şu fani dünya dalıp Rabbini, kalıcı olanı ve ebedi hayatı unutan gafillerde eylemesin, gafillere de hidâyet lütfeylesin!