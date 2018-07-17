15 Temmuz’u nasıl hatırlayalım?

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

15 Temmuz’un 2. yılını da geride bıraktık. Yapmamız gereken ve yapılmayan birçok iş var.

Mesela bir 15 Temmuz ajansımız yok. Mesela bugün 15 Temmuz davası iddianamelerine ulaşabileceğimiz bir internet sayfamız yok. Sadece iddianameler değil, dava seyrini bir internet sitesinden izleyebiliriz. 15 Temmuz’la ilgili bugün kim nerede konuşuyor, kim ne yazdı, 15 Temmuz temalı etkinliklerin listesi verilebilir.

Dahası herhangi bir kişi, her hangi bir yerde, o gün saat kaçta hangi mahkemede hangi duruşma olduğunu öğrenebilmeli, istiyorsa gidebilmeli, duruşmaya katılan avukatlar, duruşma ile ilgili bilgileri bu siteler üzerinden saat saat aktarabilmeli.

15 Temmuz kütüphanesi niye yok. Bu konuda yayınlanan bütün kitaplar, makaleler hatta yerli-yabancı, tüm yayınların linkleri burada yayınlanabilir. Radyo, TV, gazete, dergi, kitap, makale fark etmez.

Birçok strateji kuruluşu hatta üniversitelerde bu konuda yapılan çalışmalar var. Onlara insanların tek adresten ulaşabilmesi gerek. Bu konuda verilen konferansların video konferanslar, sanal konferans salonunda gerçek zamanlı ya da indirilerek izlenebilmeli.

Mesela bakalım yeni öğrenim döneminde bu konuda kaç yüksek lisans, kaç doktora tezi yazılacak. Bu işin ilahiyat boyutu var, uluslararası ilişkiler boyutu var, kamu yönetimi boyutu var, tarih boyutu, sosyoloji, psikoloji, felsefe, güvenlik (istihbarat, savunma ve polis), pedagoji, boyutu var. Eğitim boyutu var. Hatta mimarlık fakültelerini ilgilendiren boyutu var. İktisat, işletme, bilişimboyutu var. En az 15 fakültede bu konularda akademik çalışmalar yapılabilir.

Herkes, o geceyle ilgili elindeki bilgi, belge, fotoğraf ve videoları bu adrese gönderebilir ve buradan yayınlanabilir. Bu anlamda IP Tv, IP Rd, sanal kitaplar ve sanal dergiler yayınlanabilir.

Mesela, hangi il ve ilçede hangi şehidin mezarı nerede?. Oradaki gazilerin e-mail adresleri. Tanıklıkları. Bunları orada görebilmeliyiz. Her il ve ilçe için fotoğraf albümleri ve video arşivleri oluşturulmalı.

Bir sanal sanat galerisi oluşturulup, resimler, ojeler, klipler burada sergilenebilir.

Bir “Saygı Çarşısı” oluşturup, 15 Temmuz kitaplarının satışı ya da 15 Temmuz logolu ürünlerin satışı yapılabilir..

Mesela “15 Temmuz’da kim kimdir” diye bir bölüm olabilir. Kişiler, kurumlar, şehidler, şehid aileler, gaziler sanıklar tanıtılabilir Bir de “15 Temmuz sözlüğü”ne ihtiyaç var. Bu çevrelerin kullandıkları kelimeler, kavramlar.. Aynı çerçevede bir F. Gülen ve “15 Temmuz kronolojisi” yayınlanabilir.

Şahidlikler, itiraflar, röportajlar, değerlendirmelerin yayınlanacağı bir bölüm olmalı.. Bir ihbar hattı olmalı, suç, suçlu ve kaçaklar için.

Örgütün dünyadaki uzantıları ile de bu siteden ayrıntılı bilgiler vermek gerek.. Aranan kişilerin isim ve resimleri, suçları da burada yer almalı. Herkesin her yerden girip bakacağı bir site olmalı.

Biliyorsunuz ibadetin çok olması değil, sürekli olması makbul. Bu olaylarda da süreklilik önemli. Bu iş seremoni, ikona ve ritüellere boğulmamalı. Övgü ve sövgüden ibaret bir anmanın çok bir faydası olmaz. Sebebleri sonuçları ile konu efradına cami, ağyarına mani bir şekilde ele almak gerek..

Olay magazinleştirilmemeli, sulandırılmamalı. Şenlik ya da matem değil asıl önemli olan, okumak, düşünmek, anlamak.. Bu olaydan önemli dersler çıkarmamız gerekiyor. Başka ülkeler ve halklar da bundan doğru dersler çıkarması gerek. Ve şimdi bundan sonra ne yapmamız gerek, ona bir bakmamız gerek. Bu olayı düşünerek, bundan sonrası için, sadece benzer olaylar tekrar yaşanması diye değil, daha ileri güçlü bir gelecek için neler yapmamız gerek. Bu anlamda karanlığa küfretmekten öte yapacak işlerimiz olsa gerek.

Bir 15 Temmuz arama motoru olmalı. Zaman, mekan, tema, birey koordinatlı bir arama motoru. Bundan emniyet, savcı, mahkeme, yurttaş, herkes yararlanabilir. Aradığı bilgilere ulaşabilir..

Bu konuda yapılan resmi açıklamalar, düzenlemeler, uyarılar, görevden almalar, göreve iadeler, yurtdışı çıkış yasakları, hepsi buradan izlenebilir.. Mesela yurtdışında FETÖ ile ilişkili kişi, kuruluş ve şirketler, yayın organları hakkında buradan bilgi alınarak deşifre edilebilirse, insanlar bu tür sakıncalı kişi ve kuruluşlarla yanlışlıkla temas kurmalarının önüne geçilmiş olur.

Bu ajans marifeti ile FETÖ’cülerin propaganda faaliyetlerine karşı çıkmakmümkün olabilir. Bu anlamda “Suali mukadderlere cevap” verilebilir..

Bakalım, bu konuda Beştepe’de bir birim oluşturulacakmış. İnşallah bu teklifleri dikkate alırlar. Varolan çalışmalar da bu sistemle senkronize edilebilir..

Parça parça yapılan birtakım çalışmalar var ama bunlara bir bütün olarak ulaşılacak bir adres yok..

15 Temmuz tecrübesinin öncelikle 22 ülke için de hayati önemi var. Burada yayınlanacak bilgilerin özetleri İngilizce, Arapça, Rusya ve Farsça da yayınlanmalı. Gönüllülerin desteği bazı bilgi, belge, raporların tam metin tercümeleri de bu sitede yayınlanabilir.. (Belki Hindçe, Japonca, Çince, Korece, İspanyolca özel bilgi bültenleri de yayınlamak gerek) Bu bilgiye onların da ihtiyaçları var. Oradaki STK ve media bu kaynaktan aldığı bilgileri kendi tabanlarına ileterek bu konuda güçlü bir media desteği ve lobi faaliyeti başarabilir. Bu çevrelerin soruları, bilgi ve belge talepleri de bu ajans tarafından desteklenebilir. Hatta bunların ellerindeki bilgi belgeler ajansa ulaştırılabileceği gibi, o kişi ve kuruluşların kendi ülkelerinde başlatacakları hukuki süreçler için kendilerine bilgi, belge ve hukuki destek sağlanabilir..

İlk yıl olayın sıcaklığı ile geçti. 2. yıl nefes nefese bir yıl oldu. 3. yılın başında hemen şimdi bu iş için kolları sıvamalıyız.

Selâm ve dua ile.