Amerika üzüntülerini bildirmiş!

Zeki Ceyhan / Milli Gazete

15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıldönümünde Amerika’dan da üzüntülerini dile getiren bir açıklama gelmiş bulunuyor.

ABD Dışişleri sözcüsü iki yıl önce başvurulan darbe teşebbüsünü “menfur ve başarısız” olarak nitelendirerek 15 Temmuz’da 250 Türk vatandaşının vefat ettiğini binlerce kişinin de yaralandığını açıklıyor.

Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerini (!) sunmayı da ihmal etmiyor.

ABD Dışişleri sözcüsü ABD’nin Türkiye’deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayarak başarısız darbe girişimini demokrasiye bir saldırı olarak tanımlıyor.

ABD’den gelen bu açıklama nereden bakarsanız bakın tam bir sahtekârlık ve ikiyüzlülük örneği!

Çünkü ABD bu darbe teşebbüsünden yani demokrasinin saldırıya uğramış olmasından dolayı değil olsa olsa darbenin başarısız olmasından dolayı üzüntü duymuş olabilir.

Bu açıklama samimi bir açıklama olsa, ABD gerçekten 250 kişinin öldürülmüş ve binlerce kişinin yaralanmış olmasından üzüntü duysa bu olaya sebep olanları ülkesinde barındırmaz ve onları kulaklarından tuttuğu gibi Türkiye’ye teslim eder. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün sanıklarının büyük bir bölümü başta çete liderleri olmak üzere ABD’nin himayesine sığınmış durumdalar.

ABD hiçbirini iade etmediği gibi bir de onlara arka çıkıyor.

Sonra da 15 Temmuz’da hayatlarını kaybedenlerin ailelerine derin taziyelerini (!) bildiriyor.

Bundan daha büyük sahtekârlık olur mu? Bundan daha güzel ikiyüzlülük olur mu? Çocuk kandırır gibi yaptıkları açıklamalar ile sanki Türkiye’nin üzüntüsünü paylaşır gibi yapıyorlar.

Evet, üzüldükleri bir gerçek ama bu darbe teşebbüsün neden olduğu ölüm ve yaralanmalardan dolayı bir üzülme değil teşebbüsün başarısız kalmasından dolayı ortaya çıkan bir üzüntü.

ABD bu iddialarımızı reddediyorsa yarından tezi yok darbe teşebbüsünden dolayı aranan tüm sanıkları Türkiye’ye teslim etmelidir.

O hainlerin ülkelerinde barınmalarına göz yummamalıdır.

Bir taraftan onları koruyup kollamayı sürdürürken bir taraftan da darbe teşebbüsünde hayatlarını kaybedenlere üzülüyormuş gibi yapması kabul edilebilir gibi değildir.

ABD sözcüleri karşılarındakileri ahmak yerine koyan açıklamalar yapmaya artık bir son vermelidirler.

Tabir caizse ABD’nin takkesi düşmüş keli gözükmüştür.

O kel kabak gibi ortada dururken bu tür açıklamalarda bulunmaları ile çok gülünç bir duruma düştüklerini fark etmeliler.