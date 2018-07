Annelerin vebali yok mu?

Fatma Tuncer / Milli Gazete

Gözlerinizi birkaç dakikalığına kapatıp çocukluğunuzun sokaklarında yol almaya başladığınızda attığınız her adımda onunla karşılaşır ve onunla hemhal olursunuz. Sizin yaslandığınız duvar, tutunduğunuz dal, seven ve sevmeyi öğreten can damarınızdır anneniz. Dışarıdan baktığınızda dünyayı erkeklerin yönettiğini zanneder ve gücü onların tek ellerinde tuttuğunu zannedersiniz. Oysa asıl etken, dünyayı yöneten figürlerin iç dünyalarına konaklayan analardır, onların tesirleri onların ektikleri sevgi ya da nefrettir. İçinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun her yönetici, her aktivist, her düşünür ve öncü kişinin şahsiyet tuğlalarını atan ilk kişi annedir. O nedenle dünyayı zulmün karanlığından kurtarıp aydınlık bir geleceğe taşımak istiyorsak, yüreği sevgi ve şefkat yüklü anne ve baba adayları yetiştirmek ve onları hayata hazırlamak zorundayız.

Doğru… Ergenlik çağına ulaşan her fert annenin maiyetinden çıkmış, davranışlarının sorumluluğunu alabilecek duruma gelmiştir. Fakat onun kalbine ilk dokunan ve şahsiyetinin binalarını ilk ören kişi yine annedir. Dolasıyla kişinin ergenlik sürecinden sonra elde ettiği kazanımları bu tuğlaların üzerine atılacaktır. O nedenle annelerin eğitimi, bilgi ve bilinç noktasında desteklenmeleri oldukça önemlidir.

Ortadoğu’da Asya’da Afrika’da… Caniler masum insanları ağır işkencelere tabi tutuyor ve onların çığlıklarını seyrediyorlar. Acaba bunda bu insan müspettelerini yetiştiren anaların hiç mi vebali yok?

Kapılar ardında mazlumların kanları üzerine anlaşmalar yapan vicdani körleşmiş zorbaların bu tutumlarında onları yetiştiren anaların hiç mi vebali yok?

Eşini çocuğunu katleden cani ana ve babaların, şiddeti güç zanneden zavallıların bu eylemlerinde onları yetiştiren anaların hiç mi vebali yok?

İnsanlıktan hiç nasiplenememiş biçarelerin, makam ve mevkilerini sarılarak insanlara tepeden bakanların, insanların duygularını sömürerek rant elde etmeye çalışanların bu tutumlarında annelerin hiç mi vebali yok?

Kul hakkı yiyen, israfı marifet olarak gören ve kendini dünyanın ebedi müdavimi zanneden zavallıların bu tavırlarında onları yetiştiren anaların hiç mi vebali yok? Elbette zalimden alim, alimden zalim doğabilir bu bir gerçek. Ama kötünün ve kötülüğü yayanların olumlu hasletlerini geliştirmelerine yardımcı olmayan anne babaların da vebali büyük diye düşünüyorum…