Yaz sıcağında asma budamak

Engin Ardıç / Sabah

01 Ağustos 2018, Çarşamba

BAŞYAZI

MEHMET BARLAS

Yok işte, sıksan sıksan konu yok... Bu zamanda olmaz da zaten.

Yaz sıcağını atlatmaya bakacaksın. Sonbaharda ortalık serinleyince herhalde hayat da canlanır.

Bu arada sakın atlama haa, meteoroloji uyarmış! Uyarmadığı gün yok, yakında "kar alarmı" da verecekler... Bekleniyor... Ne zaman bekleniyor? Şubat ayında.

Fakat denize giren bikinili kızlar ve temmuz ayının "geleneksel" transfer balonları da çarkı döndürmeye yetmiyor... Kızlarla yalnızca abazanlar, transfer yalanlarıyla da berber kalfaları ilgileniyorlar.

Şu lig de başlayamadı gitti... Otuz sekiz derecede doksan dakika koştursalar da fenalık geçirseler, "su molası" falan verilse... "Tedavileri gerçekleştirilse"...

O zaman dönüp kıt eğitimli ve kıt akıllı kadıncağızları gıdıklayacaksın: Falanca dizinin bilmemkimi olan kız filanca dizinin hangi çocuğuyla yeni bir aşka yelken açmış?

Şarkıcı bilmemkime hangi sanal sapık ne hakaret etmiş... Bak, orada ekmek var.

Ya da turizm: Münbiç... Yeni tatil cennetiniz!

Ama politika da şart.

Politika seni bıraktı ama sen politikayı bırakamazsın.

Sanki daha beş hafta önce seçim olmamış ve sanki iki ay sonra yeni bir seçim olacakmış gibi, ver coşkuyu, ver coşkuyu...

Gerilimi ayakta tutmak için "kayıkçı kavgası" da en etli konudur tabii.

Kimseyi ilgilendirmeyen en hurda ayrıntılar bu durumda birdenbire önem kazanırlar: Çörtüklüpörtük belediyesi İnce'nin arkasındaymış fakat Çemişlidağ belediyesi Kılıçdaroğlu'nu destekliyormuş...

İmza-toto'da maç son olarak kaç kaç?

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Bütün bu zırvalar olumlu bir gelişmeye de yol açmadı değil: Bazı CHP'liler "bu iş Muharrem'le de olmaz galiba" düşüncesine ulaştılar.

Kimseyle olmaz kardeşlik, kimseyle olmaz.

CHP hiçbir şekilde iktidara gelemez çünkü iktidara gelmesi için hiçbir neden yoktur.

Ama bu partinin hazin çırpınışları ve sergilediği acıklı güldürü sizin ağzınıza daha yıllarca sakız verecektir. Keşke yeni bir seçim olsa, yüzde 20'nin de altına düşseler de ortalık biraz daha şenlense...

Sanki önemli bir partiymiş gibi bir de Meral Hanım'ın partisi var tabii, onu da asla ihmal etmeyeceksin...

Onlar da kurultaya gidiyorlarmış, bak bununla ağustos ayını çıkarırsın.

"Aday olmayacağım" demiş ama delegeler gösterirlerse olabilirmiş...

Muharrem de kurultay istemeyeceğini söylememiş miydi canım?

Keşke kurultay olsa da birtakım şişko soytarılar ayakkabılarını çıkarıp iskemlenin üstüne tüneseler, bu sefer de "Muharrem gelecek dertler bitecek" diye göbek atsalar...

Üzülmesinler, biz medya olarak onlara 2028 yılında yeni bir umut buluruz. Bizde oyun çoktur.

Onlarda bu hamşoluk, bizde de bu çakallık oldukça herkese ekmek vardır.