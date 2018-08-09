İktidarın dolarla, muhalefetin kongre ile imtihanı

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Dolar tırmanışını sürdürüyor. Herkes soruyor, şimdi ne oldu da Dolar ve Euro ve bu sisteme bağlı dövizler çıldırdı. Gerçek şu ki, Türkiye uluslararası sitemin saldırısı altında. Bu saldırıların daha bir süre devam etmesi bekleniyor. Yönetim ve toplum direniyor.

Restleşmeler devam ederken, bir yandan da gerilimin daha fazla artmasını engellemek için dirsek teması korunuyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye’den Adalet, İçişleri ve Enerji Bakanlıklarını temsilen bir heyet ABD’ye gidecek. Telefon diplomasisi devam ediyor.

Sistem sadece Türkiye’ye saldırmıyor. İran’a da saldırıyor, Venezuela’ya da. Topyekûn saldırıya geçitler. ABD petrol şirketleri petrol fiyatlarını düşürerek Venezuela gibi geliri petrole bağlı ülkeleri krize sokabiliyor.. ABD Türkiye’de Dolar sopasını kullanıyor, Venezüella ve İran’da petrol sopasını.. Bazı ülkelerde terör sopasını kullanıyor.

Dünya bugün düne göre daha zor bir eşikte.

CHP’nin derdi başka. Zaten onların Türkiye diye bir meselesi yok. İktidar ne der ya da ne yaparsa tersini söylemeyi ve yapmayı siyaset yapmak sanan bir muhalefet var.

CHP zaten bugün kendi parti içi muhalefeti ile başı belada.

Delege sayısının yarısından fazlası kongre istemediği için genel merkez kongreye hazır dedi, ama parti içi muhalefet geri adım atmıyor. Yeni bir kongre talebi mümkün. Ama zaten bu sayı ile kolaylıkla seçimsiz tüzük kongresi toplanabilir. Tüzük değişikliği ile yerel seçimlerde aday belirlemek için genel merkezin yetkisi sınırlandırılıp, bu konuda ön seçim şartı getirilebilir. Başka değişiklikler de gündeme gelebilir.. Zaten böyle bir değişikliğin ardından Kılıçdaroğlu’nun süngüsü düşer. Belki istifa da edebilir ve parti delege talebi ile ya da zorunlu olarak yeniden kongreye gidebilir.

Bu sonuç bile CHP’de taşların yerinden oynamasına yetti. “Gerekli sayı yok” açıklaması gerçeği tam olarak ifade etmiyor. Gerçek şu: Parti içi muhalefet 622 delege talebi gerekli idi biz 630 belge verdik diyor. Genel Merkez 569 belge geldi diyor. Genel Merkeze göre 31 delege belgesini geri çekmiş.

Gelinen noktada ya mahkemelik olacaklar ya da yeni bir hamle söz konusu olacak.

Parti içi muhalefeti umutlandıran şey, kongre talebinde bulunan kişilerin tamamına yakın kısmı aktif delege. İmza vermeyenlerin yarısı, yani delege sayısının dörtte biri milletvekili ve Genel Merkezdeki Kılıçdaroğlu tarafından atanan parti kademesindeki üyeler.

Eğer yerel yönetimlerde başkan ve delegeleri genel merkezdeki bu Kılıçdaroğlu seçemeyecek olursa, delegelerin salt sayısını bırakın, üçte ikiye yakın kısmı saf değiştirebilir.

Yani Kılıçdaroğlu’nun direnme şansı yok. Kılıçdaroğlu gerçeği görüp, daha fazla “istenmeyen adam” görüntüsü vermek istemeyebilir. Ama direnmeye karar verirse kriz bayramdan sonra daha da derinleşebilir. Eylül ayında bir tüzük değişikliği kongresi düzenlenebilir.

CHP’nin işi zor. Erdoğan “idam ile ilgili Anayasa değişikliği gerçekleşirse ben hemen onaylarım” diyor. Bunu başından beri söylüyor. Tabi, bunun için Anayasa değişikliği gerek. AK Parti ve MHP’nin oyu buna yetmiyor. İyi Partiden ses yok. CHP sazan gibi atlıyor. Zaten CHP, HDP’ye verdiği örtülü destek sebebi ile eleştiriliyor. Yani sabıkalı. Bu çıkışı ile terör ve darbeye karşı geniş kitleler tarafından gözden düşmeye devam edecek.

Kongre açısından en sorunsuz parti AK Parti. Hatta bu kongreden güçlenerek çıkacaklar. CHP’de kongre kriz vesilesi. İyi Parti kongreye genel başkanını değiştirmek için başladı ama muhaliflerin istifası ile “malumu ilam” anlamında bir kongre gerçekleştirilecek. İyi Partide bir bölünme olup olmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Yerel yönetim seçimlerinde aday belirleme ve seçim sonuçları ile ilgili ciddi tartışmalar yaşanması bekleniyor.

Tabi Genel Başkan grup üzerinde etkin bir rol üslenemeyecek. Parti grup başkanı bir milletvekili olacak. Dolayısı ile İyi Parti’de iki başlı bir yönetim söz konusu.

Bu arada İyi Parti’deki çözülme devam ediyor. Ben önümüzdeki günlerde yeni sürpriz istifaların olabileceğini düşünüyorum. Mesela Ersönmez Yarbay ve o çizgide olanlar bakalım ne yapacaklar. Kongreye katılacaklar mı?

Türkiye bayram haftasına girerken birçok bakımdan kritik bir eşikte bulunuyor. 3 partide kongre havası hakim. İnce iddialarından vazgeçmiş değil. Süreç Kılıçdaroğlu’nun aleyhine gelişiyor.

İyi Partide ne olacağını kongre sonunda göreceğiz.

AK Partide genel merkez kadrolarında büyük ölçüde bir değişim bekleniyor.

Öte yandan Türkiye ve ABD birbirini test ediyor. Kimse geri adım atmıyor. Ama her iki tarafta da çözüm için çaba gösteren lobiler var.

Ben Türkiye ile ABD arasında çözümün kolay olmadığını düşünüyorum. Bronson, FETÖ, PKK, Irak ve Suriye politikaları, İsrail (Kudüs ve Gazze) ABD’nin Suriye ve Irak’ta kendine bağlı bir askeri güç oluşturma ve bir Arap koridoru ile Türkiye ile Arap ülkeleri arasında bir koridor açma çabaları, hepsinin bir anda çözülmesi mümkün değil.

Özellikle Dolar krizi sürecinde yaşananlar, Türkiye’yi bir yol ayırımına getirmiş bulunuyor. BRICS, Şangay, NATO, AB ve ABD ile ilişkiler, NATO, BM, Türkiye’deki Amerikan üsleri konusunu yeniden değerlendirme konusunda geri dönülmez bir yere doğru itiyor.

Türkiye nükleer santral yapımından, Kanal İstanbul’dan, 3. havaalanından, savunma sanayiinden vazgeçmeyecek. Uluslararası ticarette kullanılacak ortak bir para biriminin hayata geçirilmesinden, dünya 5’den büyüktür iddiasından vazgeçmeyecek.

Türkiye’nin daha fazla oyalanmaya ve aba altında sopa gösteren tehditkâr açıklamalar konusunda tahammül sınırlarının sonuna geldiği de açık bir gerçek.

Türkiye ile ilişkileri daha fazla germenin, ABD ve AB ülkelerinde başka sıkıntılara yol açacağını, “fincancı dükkânına giren fil misali” sağa-sola saldıran Trump da öğrenecektir bir gün. Ya da birileri ona öğretecektir. ABD’deki iç gerilim böyle devam edecek olursa bir 11 Eylülün uzak bir ihtimal olmadığını da görmek gerekir.

İçerideki işbirlikçiler de ABD’ye güvenerek meydana çıkacak olurlarsa onlar da ABD ile birlikte bedel ödemek zorunda kalacaklarını, halkın Batılıların intikamını önce kendilerinden alabileceğini bilmeleri gerekir.

Selam ve dua ile.