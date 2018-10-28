Bu gol ofsayt olabilir

Engin Ardıç / Sabah

Belki de bu yazı yayınlandığında iş bitmiş, isim açıklanmış olacak, ofsayta düşeceğiz... Yazı çöpe gidecek...

Ama biz gene de düşüncemizi belirtelim, siz de lütfen okuyunuz.

Konu, İstanbul'un yeni havaalanı. Yarın açılıyor. Ne isim konacak?

Muhalefet elbette "Atatürk" diye bastırdı. Başka türlüsü beklenemezdi. (Taksici soracak: "Yeni Atatürk'e mi eski Atatürk'e mi abi?")

Bir gazeteci hanım da "Abdühamid" diye ortalığı babaladı, sonra tuttu özür diledi.

***

Hakçası, yeni havaalanının ismi "Recep Tayyip Erdoğan" olmalıdır.

Yağ çekmiyorum. Hayatımda hiçkimseye yağcılık yapmadım çok şükür. Bilenler bilirler, burnum yere düşse eğilip de almam.

Fakat "akıl ve mantık" RTE ismini arıyor...

Çünkü "eser sahibi" odur. Böyle bir eseri Kılıçdaroğlu, bırakın ortaya çıkarmayı, rüyasında bile göremezdi.

Lakin, bu ismin Erdoğan'ın "sağlığında" konması da yakışık almaz.

Gerçi bu memlekette daha "sağlığında heykelini diktiren" de görülmüştür ama...

O başka. O, Atatürk.

İsmet Paşa paralara sağlığında kendi resmini koydurur, doğal karşılanır ("İsmetçi" bir gazeteci paşaya bunu sormuş, paşa da "devlette devamlılığı vurgulamak için yapmıştım" demiş...)

Ama devlette devamlılığı vurgulamak için aynı şeyi Celal Bayar yapsaydı kıyameti koparırdınız, öyle değil mi?

***

Bu memlekette sağcısı solcusu herkesin üzerinde anlaşabileceği bir "ortak değer" yok mu?

Var tabii. "Mevlana" niçin olmasın?

"Yunus Emre" niçin olmasın?

"Mimar Sinan" niçin olmasın?

Hadi "Kanuni Sultan Süleyman" a "gerici" diyecekler bazı teresler, onu geçelim de, "Osman Gazi" niçin olmasın?

"Karacaoğlan" bile düşünülebilir...

Ama kefere bu isimleri bilmez.

Fena mı, öğrenmiş olur! (Sinan'ı iyi kötü tanırlar. Galiba en uygunu o.)

Bakınız "Nazım Hikmet" demedik, "Necip Fazıl" da demedik, o kadar zorlamayalım.

Dikkat ederseniz de, şu ana kadar en yırtık faşist bile "İsmet İnönü Havaalanı" diyemedi, utandılar.

***

En iyisi "Yeni İstanbul Havaalanı" diye sallayın gitsin, ortalık mayna olsun, kimse ağzını açamasın.

Kısaltmasını da "YİH" yaparsınız.

Nasıl olsa günün birinde RTE'ye dönüşür.