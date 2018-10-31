Böyle devam edin

Engin Ardıç / Sabah

Biz size "destekli atın" diyoruz ama dinlemiyorsunuz.

Hani yeni havaalanının ismi Abdülhamid olacaktı?

Saftırık bir kadıncağızı işletip ortalığı bulandırmaktan başka ne kazandınız?

Hani Atatürk ismi ortadan kaldırılacaktı?

Eski alan da yerli yerinde duruyor ismi de.

Şimdi ne yapacaksınız?

Hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin sırıtacaksınız.

Hani Erdoğan Ankara'ya gitmeyecek, Anıtkabir'e uğramayacaktı?

Anıtkabir'e gitti, törende bulundu, oradan cumhurbaşkanlığı makamına geçti, tebrikleri kabul etti.

Oradan da İstanbul'a gitti, havaalanını açtı, bu arada bir "resepsiyon" da verdi. (Belki ejder suyu içmişlerdir ha?)

Herifçioğlunun aynı gün hem Ankara'da hem İstanbul'da olunabileceğine aklı basmıyor ki...

Ankara'dan İstanbul'a gitse gitse Atatürk gider, akşam trene biner, düdükler öter, lokomotif çufff diye dumanlar salar, sabah da Haydarpaşa'da iner! Gidilse gidilse böyle gidilir.

Beraberinde de "zevat-ı mutade"... Hani şu Armstrong'un "desperados" dediği kişiler...

Herifçioğlu hayatında hiçbir havaalanının kapısından içeri girmemiş ki, Yeşilköy'de çektiğimiz çileyi bilmiyor ki...

***

Çok önemli değil mi sizin için, işin göstermelik yönü?

Bakınız Kılıçdaroğlu da Akşener de ne bir törene katıldılar ne ötekine... Vayy, ne biçim protesto ettiler değil mi?

Neyi protesto ettiler? İstanbul'a yeni bir havaalanı yapılmasını.

Ve de "kokteylin" Ankara'da değil İstanbul'da düzenlenmesini.

Yok yok, bizatihi Erdoğan'ın "varlığını"...

Kaç oy kazandılar acaba?

Hani cumhuriyet bayramı kutlamaları engelleniyordu?

Her ilde binlerce kişi ellerinde bayraklarla yürümüş, gece, sizi pek mutlu edecek Nazi usulü fener alayları da yapılmış...

Hani yasaktı?

***

Hani köprüyü de yaptırmayacaktınız havaalanını da?

Hani köprüyü "yeşil alan" yapacaktınız, asfaltta maydanoz yetiştirecektiniz?

Hani ne gereği vardı "benim emekçi halkıma" havaalanının falan?

Bakın size birkaç rakam vereyim:

Bu adam iktidara geldiğinde 26 havaalanımız varmış, şimdi 56'ya çıkmış. İleride 64'e de çıkacakmış.

Türk Hava Yolları 50 ülkeye uçuyormuş, şimdi 122 ülkeye uçuyor.

162 uçağımız varmış, şimdi 506...

2 milyar 200 milyon dolar ciro yaparmış havacılık sektörümüz, şimdi 25 milyar dolar...

"Bunlar" liradan sıfırları da atamazlardı, değil mi?

Böyle devam edin. Allah her iktidara sizin gibi muhalefet nasip eylesin.