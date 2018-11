Altını çizdiğim satırlar-49

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Gerçeği söyleyen kendi kendine konuşanmış artık. (ŞULE GÜRBÜZ / Öyle miymiş?)

***

Peki nasıl oluyor da kendini tam olarak yalnız hissedebilmek için bir insanla yıllarca, hatta on yıllarca gerçekten birlikte yaşaman gerekiyor? (TIM PARKS / Kader)

***

Mühim adamın tam olarak ne işle meşgul olduğu, bugüne kadar hala netlik kazanmayan bir konudur. ( N. V.

GOGOL / Palto)

***

Korkunç bir geceydi. Islak, sisli, yağmurlu, karlı, hastalıklı, nezleli, sıtmalı, anjinli, her çeşidinden ve cinsinden ateşli hastalıklı, sözün kısası, Petersburg kasımlarının her çeşit özelliğini taşıyan korkunç bir Kasım gecesi... (DOSTOYEVSKI / Öteki)

***

İstanbul'da yaşayanların ortak bir ruhu paylaştıkları, şehre ilişkin ortak bir yanları olduğu, hiçbir şeyi paylaşmıyorlarsa gene de şehrin kokusundan, havasından öte bir şeyi paylaştıkları bence en çok akşamları belli olur.

(ORHAN PAMUK / Öteki Renkler)

***

Kendimizi kaybetmiştik, sen ikimizi de buldun. (PEYAMI SAFA / Bir Tereddüdün Romanı)

***

Bir baba sekiz saat boyunca memur, müdür yardımcısı, veznedar veya dolandırıcı olup, geriye kalan zamanda baba olabilir mi? (...) Babalar basit şeylerle ilgilenir, ne zaman yürümeye başladığın gibi şeylerle. Hiç kimse çocuğun ne zaman düşünmeye başladığını sormuyor. İlk düşünceler, adım adım, keşke onlara bir somutluk kazandırabilsem.

(GEORGİ GOSPODINOV /

Doğal Roman)

***

Size tek bir gün hiç e-mail göndermesem hemen şikayet ediyorsunuz. Ve size beş saatte 14 e-mail gönderdiğimde yine şikayet ediyorsunuz. Şu an sizi memnun etmem zor görünüyor sevgili Emmi. (DANIEL GLATTAUER / Penceremde Kuzey Rüzgarı) )

***

Hayatın anlamını dert etmediklerini söyleyen (tabii, söyledikleri doğruysa) bir sürü insanı şaşırtmak istediğimi itiraf ediyorum. Bu insanlar, muhteşem bir gardırobun karşısında, üstlerine uygun hiçbir şey bulamadıklarına sinirlenen züppeleri hatırlatıyor bana. (AMELIE NOTHOMB / Kış Yolculuğu )

***

Hayat başlıyor. Şimdi başlıyorum biriktirdiğim hayatıma. (VIRGINIA WOOLF / Dalgalar)